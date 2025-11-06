LA NACION

La noche más brillante. Las fotos, los looks más impactantes y los famosos en la gala del Museo de Arte de Los Ángeles

La gala benéfica reunió a estrellas del cine, la música y la moda

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Elle Fanning, Paris Hilton y Cindy Crawford, entre las celebridades invitadas
Elle Fanning, Paris Hilton y Cindy Crawford, entre las celebridades invitadasGetty Images

El calendario social de Hollywood convocó a uno de los últimos grandes eventos antes despedir el año. Esta vez, la cita fue en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, donde se celebró la 14a edición de la gala LACMA Art + Film, el evento que recauda fondos para financiar iniciativas vinculadas a programas educativos y exposiciones de arte y cine. Con Leonardo DiCaprio como coanfitrión junto a la socialité Eva Chow, la ceremonia recibió a sus estrellas invitadas: Demi Moore (que asistió con una de sus hijas, Tallulah Belle Willis), Salma Hayek (junto a su marido, el multimillonario François-Henri Pinault) y Paris Hilton (con su marido, Carter Reum), entre otras, dijeron presente con fabulosos conjuntos de alta costura. Cindy Crawford, con un diseño off shoulder dorado de Gucci, posó con su hija, la modelo Kaia Gerber –también vestida por la casa italiana con un sensual modelo de lentejuelas rojas con escote profundo–, y dejaron en claro que, además de compartir profesión, disfrutan de pasar tiempo juntas.

Demi Moore con un fabuloso modelo de Gucci bordado con pedrería y escote halter, en el que el encaje fue protagonista
Demi Moore con un fabuloso modelo de Gucci bordado con pedrería y escote halter, en el que el encaje fue protagonista
Kaia Gerber deslumbró con un vestido rojo de lentejuelas by Gucci
Kaia Gerber deslumbró con un vestido rojo de lentejuelas by Gucci
Salma Hayek posa con su marido François-Henri Pinault. La actriz mexicana optó por un diseño de paillettes verde lima que combinó con una imponente gargantilla de la casa Boucheron de diamantes y rubíes
Salma Hayek posa con su marido François-Henri Pinault. La actriz mexicana optó por un diseño de paillettes verde lima que combinó con una imponente gargantilla de la casa Boucheron de diamantes y rubíes
La modelo sueca y ex ángel de Victoria’s Secret, Elsa Hosk, eligió un strapless con lunares negros y una gran abertura lateral
La modelo sueca y ex ángel de Victoria’s Secret, Elsa Hosk, eligió un strapless con lunares negros y una gran abertura lateral
Emma Roberts sorprendió con un minivestido de manga larga y lentejuelas blancas, medias y zapatos a tono
Emma Roberts sorprendió con un minivestido de manga larga y lentejuelas blancas, medias y zapatos a tono
El director ejecutivo de Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, Michael Govan y los coanfitriones, Eva Chow y Leonardo DiCaprio
El director ejecutivo de Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, Michael Govan y los coanfitriones, Eva Chow y Leonardo DiCaprioGetty Images
Demi Lovato posó con un strapless con falda con volumen, de Salih Balta, y stilettos Saint Laurent
Demi Lovato posó con un strapless con falda con volumen, de Salih Balta, y stilettos Saint LaurentGetty Images
Paris Hilton apostó a las transparencias con un vestido de encaje negro, firmado por Gucci
Paris Hilton apostó a las transparencias con un vestido de encaje negro, firmado por GucciGetty Images
La novia de Leonardo DiCaprio, Vittoria Ceretti, brilló con un diseño dorado de Gucci, con profundo escote y espalda descubierta
La novia de Leonardo DiCaprio, Vittoria Ceretti, brilló con un diseño dorado de Gucci, con profundo escote y espalda descubiertaGetty Images
Elle Fanning, con un vestido de corte sirena y mangas largas de encaje, de Gucci, que acompañó con un abrigo de piel sintética y joyas Cartier
Elle Fanning, con un vestido de corte sirena y mangas largas de encaje, de Gucci, que acompañó con un abrigo de piel sintética y joyas CartierGetty Images
La superestrella Doja Cat le puso música a la noche con su espectacular show
La superestrella Doja Cat le puso música a la noche con su espectacular show
La modelo Iris Law, hija de Jude Law, llevó un vestido de cuello halter cubierto de lentejuelas
La modelo Iris Law, hija de Jude Law, llevó un vestido de cuello halter cubierto de lentejuelas Getty Images
La diseñadora Talita von Furstenberg mostró su versión más sobria con un vestido negro minimalista
La diseñadora Talita von Furstenberg mostró su versión más sobria con un vestido negro minimalista
La actrz Zoey Deutch llevó un strapless de líneas puras
La actrz Zoey Deutch llevó un strapless de líneas puras
Kaia y su madre, la ex supermodelo Cindy Crawford, impactante con un vestido off shoulder bordado con lentejuelas y canutillos en distintos tonos de dorado, de Gucci
Kaia y su madre, la ex supermodelo Cindy Crawford, impactante con un vestido off shoulder bordado con lentejuelas y canutillos en distintos tonos de dorado, de Gucci Getty Images
Demi Moore junto a Salma Hayek y Cynthia Erivo, protagonista del film "Wicked", con un traje de Schiaparelli
Demi Moore junto a Salma Hayek y Cynthia Erivo, protagonista del film "Wicked", con un traje de SchiaparelliGetty Images
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana.
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana.foto: Pilar Bustelo
LA NACION
Revista Hola
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Revista ¡HOLA!
  1. Tiene 34 años y es hija de dos famosísimos actores: “Si pudiera dar marcha atrás, no me habría sacado tanta ropa”
    1

    Diosa rebelde. Tiene 34 años y es hija de dos famosísimos actores: “Si pudiera dar marcha atrás, no me habría sacado tanta ropa”

  2. Todas las fotos y los famosos de las fiestas más exclusivas que celebraron Halloween
    2

    Noche de Brujas. Todas las fotos y los famosos de las fiestas más exclusivas que celebraron Halloween

  3. Todas las fotos y los invitados a la espectacular fiesta de cumpleaños del mítico restaurante
    3

    Los 60 años de Happening. Todas las fotos y los invitados a la espectacular fiesta de cumpleaños del mítico restaurante

  4. Los mejores looks, los personajes y la emoción de una final de polo imperdible en Tortugas
    4

    En fotos. Los mejores looks, los personajes y la emoción de una final de polo imperdible en Tortugas

Cargando banners ...