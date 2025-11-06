La noche más brillante. Las fotos, los looks más impactantes y los famosos en la gala del Museo de Arte de Los Ángeles

La gala benéfica reunió a estrellas del cine, la música y la moda
- 2 minutos de lectura'
El calendario social de Hollywood convocó a uno de los últimos grandes eventos antes despedir el año. Esta vez, la cita fue en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, donde se celebró la 14a edición de la gala LACMA Art + Film, el evento que recauda fondos para financiar iniciativas vinculadas a programas educativos y exposiciones de arte y cine. Con Leonardo DiCaprio como coanfitrión junto a la socialité Eva Chow, la ceremonia recibió a sus estrellas invitadas: Demi Moore (que asistió con una de sus hijas, Tallulah Belle Willis), Salma Hayek (junto a su marido, el multimillonario François-Henri Pinault) y Paris Hilton (con su marido, Carter Reum), entre otras, dijeron presente con fabulosos conjuntos de alta costura. Cindy Crawford, con un diseño off shoulder dorado de Gucci, posó con su hija, la modelo Kaia Gerber –también vestida por la casa italiana con un sensual modelo de lentejuelas rojas con escote profundo–, y dejaron en claro que, además de compartir profesión, disfrutan de pasar tiempo juntas.
