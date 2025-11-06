La noche más brillante. Las fotos, los looks más impactantes y los famosos en la gala del Museo de Arte de Los Ángeles

El calendario social de Hollywood convocó a uno de los últimos grandes eventos antes despedir el año. Esta vez, la cita fue en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, donde se celebró la 14a edición de la gala LACMA Art + Film, el evento que recauda fondos para financiar iniciativas vinculadas a programas educativos y exposiciones de arte y cine. Con Leonardo DiCaprio como coanfitrión junto a la socialité Eva Chow, la ceremonia recibió a sus estrellas invitadas: Demi Moore (que asistió con una de sus hijas, Tallulah Belle Willis), Salma Hayek (junto a su marido, el multimillonario François-Henri Pinault) y Paris Hilton (con su marido, Carter Reum), entre otras, dijeron presente con fabulosos conjuntos de alta costura. Cindy Crawford, con un diseño off shoulder dorado de Gucci, posó con su hija, la modelo Kaia Gerber –también vestida por la casa italiana con un sensual modelo de lentejuelas rojas con escote profundo–, y dejaron en claro que, además de compartir profesión, disfrutan de pasar tiempo juntas.

Demi Moore con un fabuloso modelo de Gucci bordado con pedrería y escote halter, en el que el encaje fue protagonista

Kaia Gerber deslumbró con un vestido rojo de lentejuelas by Gucci

Salma Hayek posa con su marido François-Henri Pinault. La actriz mexicana optó por un diseño de paillettes verde lima que combinó con una imponente gargantilla de la casa Boucheron de diamantes y rubíes

La modelo sueca y ex ángel de Victoria’s Secret, Elsa Hosk, eligió un strapless con lunares negros y una gran abertura lateral

Emma Roberts sorprendió con un minivestido de manga larga y lentejuelas blancas, medias y zapatos a tono

El director ejecutivo de Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, Michael Govan y los coanfitriones, Eva Chow y Leonardo DiCaprio Getty Images

Demi Lovato posó con un strapless con falda con volumen, de Salih Balta, y stilettos Saint Laurent Getty Images

Paris Hilton apostó a las transparencias con un vestido de encaje negro, firmado por Gucci Getty Images

La novia de Leonardo DiCaprio, Vittoria Ceretti, brilló con un diseño dorado de Gucci, con profundo escote y espalda descubierta Getty Images

Elle Fanning, con un vestido de corte sirena y mangas largas de encaje, de Gucci, que acompañó con un abrigo de piel sintética y joyas Cartier Getty Images

La superestrella Doja Cat le puso música a la noche con su espectacular show

La modelo Iris Law, hija de Jude Law, llevó un vestido de cuello halter cubierto de lentejuelas Getty Images

La diseñadora Talita von Furstenberg mostró su versión más sobria con un vestido negro minimalista

La actrz Zoey Deutch llevó un strapless de líneas puras

Kaia y su madre, la ex supermodelo Cindy Crawford, impactante con un vestido off shoulder bordado con lentejuelas y canutillos en distintos tonos de dorado, de Gucci Getty Images

Demi Moore junto a Salma Hayek y Cynthia Erivo, protagonista del film "Wicked", con un traje de Schiaparelli Getty Images