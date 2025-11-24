En fotos: de la curiosa salida Britney Spears, copa en mano, al impactante look de Beyoncé en Las Vegas

Britney Spears fue vista llegando al Westlake Village Inn de Los Ángeles para disfrutar de la tarde. Los paparazzi la fotografiaron a su salida, en donde le entregó la bebida que llevaba en sus manos a un empleado que la ayudó con sus pertenencias, incluido un altavoz Bluetooth rojo, antes de subirse a su auto para regresar manejando hasta su casa

Backgrid/The Grosby Group