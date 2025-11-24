LA NACION

En fotos: de la curiosa salida Britney Spears, copa en mano, al impactante look de Beyoncé en Las Vegas

Britney volvió a dar que hablar en un encuentro casual con los paparazzi; Lady Gaga, glamorosa en París y Kate Hudson, muy elegante en Londres

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Britney Spears en Los Ángeles, copa en mano
Britney Spears en Los Ángeles, copa en manoBackgrid/The Grosby Group
Lady Gaga está de visita en París y los fotógrafos la retrataron saliendo del restaurante Laurent, a donde acudió a disfrutar de una noche especial. Con un traje en color verde menta de Tom Ford y accesorios en negro, la cantante posó para los paparazzi mientras se dirigía al auto que la esperaba para volver al hotel
Lady Gaga está de visita en París y los fotógrafos la retrataron saliendo del restaurante Laurent, a donde acudió a disfrutar de una noche especial. Con un traje en color verde menta de Tom Ford y accesorios en negro, la cantante posó para los paparazzi mientras se dirigía al auto que la esperaba para volver al hotelBest Image/The Grosby Group
Kevin Costner está analizando su último paso profesional. Según se reportó en los últimos días, la estrella está en conversaciones para interpretar a un expresidente polémico en una próxima serie centrada en la ONU, con Leonardo DiCaprio como uno de los productores ejecutivos. El proyecto marcaría su regreso a la televisión después de dos años, tras su tumultuosa salida de Yellowstone
Kevin Costner está analizando su último paso profesional. Según se reportó en los últimos días, la estrella está en conversaciones para interpretar a un expresidente polémico en una próxima serie centrada en la ONU, con Leonardo DiCaprio como uno de los productores ejecutivos. El proyecto marcaría su regreso a la televisión después de dos años, tras su tumultuosa salida de YellowstoneBackgrid/The Grosby Group
Costner fue visto disfrutando de un tranquilo almuerzo con su hija Grace, de 15 años, en Montecito, California. Padre e hija se sentaron al aire libre para empaparse del solcito otoñal del hemisferio norte. Además de su vida profesional, el actor fue noticia estos últimos años por su escandaloso divorcio de Christine Baumgartner
Costner fue visto disfrutando de un tranquilo almuerzo con su hija Grace, de 15 años, en Montecito, California. Padre e hija se sentaron al aire libre para empaparse del solcito otoñal del hemisferio norte. Además de su vida profesional, el actor fue noticia estos últimos años por su escandaloso divorcio de Christine BaumgartnerBackgrid/The Grosby Group
Antonio Banderas asistió a una ronda de fotografías en el marco de la 43ª edición del Festival de Cine de Turín. El actor español lució un estilo relajado pero acorde al momento. Llevó pantalones blancos, una remera del mismo color, un suéter gris y una campera de cuero negra, completando el look con unas zapatillas blancas
Antonio Banderas asistió a una ronda de fotografías en el marco de la 43ª edición del Festival de Cine de Turín. El actor español lució un estilo relajado pero acorde al momento. Llevó pantalones blancos, una remera del mismo color, un suéter gris y una campera de cuero negra, completando el look con unas zapatillas blancasBackgrid/The Grosby Group
Beyoncé y Jay-Z hicieron una aparición pública en el Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas, el 22 de noviembre. La pareja llegó a la carrera luciendo un estilo totalmente inspirado en el automovilismo. La llegada de la poderosa pareja aportó una fuerte dosis de energía de celebridades al evento, que es un clásico de la ciudad de los casinos
Beyoncé y Jay-Z hicieron una aparición pública en el Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas, el 22 de noviembre. La pareja llegó a la carrera luciendo un estilo totalmente inspirado en el automovilismo. La llegada de la poderosa pareja aportó una fuerte dosis de energía de celebridades al evento, que es un clásico de la ciudad de los casinosSplash News/The Grosby Group - Splash News/The Grosby Group
Jennifer Lopez llegó a la India envuelta en un lujoso abrigo de piel. La cantante viajó al país asiático para cantar en un casamiento en Udaipur, aportando su característico glamour al fastuoso evento. Si bien se desconoce la cifra pagada por los novios para tener a la estrella en el gran día, se calcula que fueron algunos millones de dólares
Jennifer Lopez llegó a la India envuelta en un lujoso abrigo de piel. La cantante viajó al país asiático para cantar en un casamiento en Udaipur, aportando su característico glamour al fastuoso evento. Si bien se desconoce la cifra pagada por los novios para tener a la estrella en el gran día, se calcula que fueron algunos millones de dólaresBackgrid/The Grosby Group
Antonio Banderas posó en la alfombra roja del Festival de Cine de Turín. El actor viajó hasta Italia para participar del evento que se lleva a cabo en una de las ciudades más elegantes del país europeo
Antonio Banderas posó en la alfombra roja del Festival de Cine de Turín. El actor viajó hasta Italia para participar del evento que se lleva a cabo en una de las ciudades más elegantes del país europeoBackgrid/The Grosby Group
Leonardo DiCaprio disfrutó de una elegante noche en París, dejando de lado su habitual look deportivo de remera y gorra y optando por un elegante traje en color negro con camisa en el mismo tono. El actor fue visto firmando un autógrafo para una fan entusiasta antes de subirse a un auto que lo esperaba para regresar al hotel. La estrella pasó la velada acompañado del cineasta francés Guillaume Canet
Leonardo DiCaprio disfrutó de una elegante noche en París, dejando de lado su habitual look deportivo de remera y gorra y optando por un elegante traje en color negro con camisa en el mismo tono. El actor fue visto firmando un autógrafo para una fan entusiasta antes de subirse a un auto que lo esperaba para regresar al hotel. La estrella pasó la velada acompañado del cineasta francés Guillaume CanetBackgrid UK/The Grosby Group
Kate Hudson lució súper elegante al salir con pantalones de cuero color violeta, un sweater en el mismo tono, una chalina, anteojos Vera Wang y bolso Valentino Garavani. La actriz caminó por las calles de Londres acompañada de un guardaespaldas
Kate Hudson lució súper elegante al salir con pantalones de cuero color violeta, un sweater en el mismo tono, una chalina, anteojos Vera Wang y bolso Valentino Garavani. La actriz caminó por las calles de Londres acompañada de un guardaespaldasBackgrid UK/The Grosby Group
Britney Spears fue vista llegando al Westlake Village Inn de Los Ángeles para disfrutar de la tarde. Los paparazzi la fotografiaron a su salida, en donde le entregó la bebida que llevaba en sus manos a un empleado que la ayudó con sus pertenencias, incluido un altavoz Bluetooth rojo, antes de subirse a su auto para regresar manejando hasta su casa
Britney Spears fue vista llegando al Westlake Village Inn de Los Ángeles para disfrutar de la tarde. Los paparazzi la fotografiaron a su salida, en donde le entregó la bebida que llevaba en sus manos a un empleado que la ayudó con sus pertenencias, incluido un altavoz Bluetooth rojo, antes de subirse a su auto para regresar manejando hasta su casaBackgrid/The Grosby Group
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Personajes
  1. Mirtha Legrand sorprendió con un look floreado y muy brillante
    1

    La noche de Mirtha: la Chiqui sorprendió con un look floreado y muy brillante

  2. Murió el actor Isaac Eisen, recordado por ATAV y Todo x 2 pesos
    2

    Murió el actor Isaac Eisen, recordado por ATAV y Todo x 2 pesos

  3. Nancy Anka: del estigma de ¡Grande pá! a la relación de “las chancles” con Arturo Puig y su relación cama afuera
    3

    Nancy Anka: del estigma de ¡Grande pá! a la relación de “las chancles” con Arturo Puig y su relación cama afuera

  4. Del milagro que protagonizó su pareja luego del incendio en el polo industrial de Ezeiza a su futuro incierto en Bendita TV
    4

    Alejandra Maglietti: del milagro que protagonizó su pareja luego del incendio en el polo industrial de Ezeiza a su futuro incierto en Bendita TV

Cargando banners ...