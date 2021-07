Let Them All Talk: Meryl Streep vuelve a ponerse cínica, despiadada y manipuladora bajo las órdenes de Steven Soderbergh

Let Them All Talk (Estados Unidos/2020). Dirección y fotografía: Steven Soderbergh. Guion: Deborah Eisenberg. Música: Thomas Newman. Elenco: Meryl Streep, Dianne Wiest, Candice Bergen, Lucas Hedges, Gemma Chan, Saskia Larsen y Pete Meads. Duración: 113 minutos. Disponible en: HBO Max. Nuestra opinión: buena.

Más allá de haber producido una de las ceremonias del Oscar más deslucidas de la historia, hay que reconocerle a Steven Soderbergh su versatilidad, su audacia y su permanente apuesta por el riesgo en su faceta como director. Pese a que varias veces amagó con el retiro, lo cierto es que el realizador de Sexo, mentiras y video, Traffic y La gran estafa es uno de los cineastas más prolíficos del panorama actual: seis películas y una serie en los últimos tres años.

Tras su etapa en Netflix (donde estrenó High Flying Bird y La lavandería), Soderbergh dio el salto a HBO Max, servicio de streaming en el que esta semana lanzó Ni un paso en falso, con Don Cheadle, Benicio Del Toro, Brendan Fraser y Jon Hamm; para el que ya tiene prácticamente lista Kimi, con Zoë Kravitz y Erika Christensen, y donde hace pocos meses presentó Let Them All Talk, otra de sus experimentaciones rodeado de estrellas. En este último caso, Soderbergh convocó a tres mitos de la actuación como Meryl Streep (con quien ya había trabajado en La lavandería), Dianne Wiest y Candice Bergen para filmar una película que transcurre casi íntegramente a bordo del crucero Queen Mary 2 durante el recorrido entre Nueva York y Southampton. Salvo las escenas iniciales y finales, el resto se rodó dentro del buque en el lapso de apenas diez días.

Si bien el guion lo firma Deborah Eisenberg, Soderbergh trabajó con una mínima premisa y dejando mucho margen para la improvisación (no había diálogos escritos). La “trama” tiene que ver con una exitosa novelista llamada Alice Hughes (Streep), que debe entregar de manera inminente su nueva obra, de la que su editorial no sabe nada. Como Alice no viaja en avión, su agente Karen (Gemma Chan) le ofrece ir en barco a recibir un nuevo premio en su carrera y es así que ella termina embarcándose junto con su sobrino Tyler (Lucas Hedges), dos viejas amigas como Susan (Wiest) y Roberta (Bergen) y la propia Karen, quien intentará por todos los medios descubrir de qué trata el misterioso manuscrito.

Cínica, despiadada, manipuladora, la Alice de Streep ocupa el centro de la escena y es el eje principal del relato, aunque durante la travesía habrá todo tipo de desventuras, enredos y confrontaciones. La propia esencia del proyecto genera sus mejores y peores facetas. Hay momentos de mucha naturalidad e inspiración y otros en los que la narración luce oscilante y derivativa, como si mostrara de forma demasiado evidente sus costuras. De todas formas, Let Them All Talk es otro proyecto en el que Soderbergh se da todos los gustos (y caprichos). El título podría traducirse como “Deja que todos hablen” y podría ser una suerte de declaración de principios del director. Mientras todos discuten sus trabajos, él no para de filmar.