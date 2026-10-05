Lita Stantic recibió el doctorado Honoris Causa de la UBA en el marco de su festival de cine

“Mirá, a lo largo de mi carrera he recibido varias distinciones en distintos países pero esta para mí fue especial porque sentía que había un público muy afable, muy receptivo. Lo sentí de una manera que hizo que no fuera un reconocimiento más. Para mí en este momento es la máxima distinción”, dice la productora Lita Stantic apenas unas horas después de que en el marco de la cuarta edición del Festival Internacional de Cine de la UBA, FIC.UBA, le otorgaran el doctorado Honoris Causa, el reconocimiento más alto que entrega la casa de estudios.

Modesta, Stantic, una figura fundamental del cine nacional de las últimas cinco décadas, prefiere omitir que cuando ella y su amigo y colega el director de fotografía Félix “Chango” Monti, fueron presentados por las autoridades de la UBA y del festival todos los presentes en el aula magna de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), los aplaudieron de pie, emocionados de compartir el merecido homenaje que en años anteriores recibieron Adolfo Aristarain, Lucrecia Martel, Manuel Antín, Graciela Borges, Héctor Olivera y Mirtha Legrand, entre otros.

El decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), Carlos Venancio junto a Lita Stantic en la ceremonia en la que recibió el doctorado Honoris Causa Fic. UBA

“Es un honor recibir esta distinción de la Universidad pública, donde yo estudié y me recibí de profesora de letras cuando pensaba que la única posibilidad de estar cerca del cine era a través de la crítica. En este momento en que la educación pública está siendo desfinanciada, tenemos que apoyarla. Un país soberano necesita de la universidad pública. Por eso me importan dos cosas: que esta distinción sea acá, en la UBA, y que sea con el Chango Monti”, explicó durante la ceremonia la productora que luego de estudiar letras y probar suerte con el periodismo comenzó una larga y exitosa carrera en la producción cinematográfica. Trabajó, entre otros, junto a Lautaro Murua en La Raulito (1975), a Alejandro Doria (La isla, 1979), a María Luisa Bemberg en los films Señora de nadie (1982), Camila (1984), Miss Mary (1986) y Yo, la peor de todas (1990), a Lucrecia Martel en La ciénaga (2001) y La niña santa (2005), a Pablo Trapero en Mundo grúa (1999) y a Adrián Caetano en Un oso rojo (2002).

Como directora, Stantic realizó Un muro de silencio, estrenada en 1993, película que también produjo y coescribió y que se proyectará mañana, a las 21, en el cine Cosmos y pasado mañana a las 17, en la Facultad de Filosofía y Letras. Además, Stantic participará junto a Monti del seminario que se realizará este miércoles, a las 11, en la FADU, de manera gratuita y con inscripción previa.

“Creo que a algunos productores les da lo mismo producir una cosa que otra. A mí nunca me dio lo mismo. Para trabajar en una película tenía que pensar que quería que esa película existiera. Hay productores que quizás producen porque tienen medios o porque consiguen los medios para hacerlo y quizás no han estudiado, no han hecho escuela, no han pasado por una escuela de cine. Evidentemente todo depende de qué es lo que uno quiere producir”, profundizó Stantic consultada por LA NACION.

Maria Luisa Bemberg y Félix Monti

Como suele suceder cuando una figura de la cultura recibe un homenaje como el de FIC.UBA, su trayectoria se repasa con una atención que usualmente pinta un recorrido que, con el paso del tiempo, parece haber sido planificado al detalle. En el caso de Stantic, resulta sencillo pensar que siempre estuvo en el lugar y en el momento indicado cuando de la industria cinematográfica nacional daba sus diversos saltos y cambios de época: a principios de los años setenta lista para acompañar a realizadores publicitarios como Néstor Paternostro en la producción de Mosaico, su primer largometraje ficción; a finales de la década sacando adelante La isla, de Alejandro Doria, que en plena dictadura militar tenía un elenco encabezado por actores prohibidos y a principios de los 80 cuando desafió el status quo y se asoció con María Luisa Bemberg, para filmar Señora de nadie, su primer proyecto juntas surgido del ímpetu creativo de la directora y el deseo de probar que una mujer podía llevar adelante esa tarea, a pesar de la desconfianza de otros realizadores de su confianza, como Doria. Y de los límites impuestos por el instituto del cine en aquellos años.

Pero, según la productora, su camino no fue el resultado de la casualidad y tampoco de un instinto especial para descubrir talentos. “A mí me interesaba producir a directores que habían demostrado con un cortometraje que eran buenos realizadores. Me interesaba el cine que de alguna manera transforma, es decir, que el proyecto dijera algo que me parecía importante de exponer”, dice Stantic que al ver Rey muerto, uno de los cortos de Martel incluidos en el film Historias breves 1, entendió que la realizadora salteña tenía un punto de vista, historias y modos de ver el cine que coincidían con su búsqueda. Y lo mismo sucedió con Trapero y Mundo grúa cuyo paso del cortometraje al largo ella ayudó a concretar. Porque, como dice la flamante doctora honoris causa, “quería que esas películas existieran. Tenían que existir”.

Agenda

La programación del festival ofrece una selección de films fundamentales en las carreras de Stantic y Monti que podrán verse de manera libre y gratuita hasta el miércoles en las diferentes salas de la muestra: FADU (Ciudad Universitaria, Pabellón 3, Av. Int. Güiraldes 2160, CABA); Cine Arte Cacodelphia (Av. Pres. Roque Sáenz Peña 1150, CABA); Cine Cosmos.UBA ( Av. Corrientes 2046, CABA); Facultad de Filosofía y Letras (Bonifacio 1339, CABA); Sala Leopoldo Lugones (Av. Corrientes 1530, CABA).

Hoy (lunes 5): Yo, la peor de todas (Dirección: María Luisa Bemberg. Producción: Lita Stantic. Fotografía: Félix Monti). A las 17, en la Facultad de Filosofía y Letras.

Mañana (martes 6): La niña santa (Dirección: Lucrecia Martel. Producción: Lita Stantic. Fotografía: Félix Monti). A las 14.30, en la Facultad de Filosofía y Letras.

Martes 6: Un muro de silencio. A las 21, Cine Cosmos.UBA

Mañana (martes 6): Chango, la luz descubre. A las 18, Cine Arte Cacodelphia (Sala 1)

Miércoles 7: Un muro de silencio. A las 17, Facultad de Filosofía y Letras.

Miércoles 7: La niña santa (Dirección: Lucrecia Martel. Producción: Lita Stantic. Fotografía: Félix Monti). A las 21, Cine Cosmos.UBA