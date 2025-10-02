La gran noche de Graciela Borges: rodeada de estrellas, recibió la distinción Honoris Causa de la UBA

El tercer gran homenajeado fue Juan Gatti, artista plástico y diseñador argentino, reconocido por ser el autor de los diseños gráficos de numerosas películas de Pedro Almodóvar y por haber colaborado también con cineastas como Fernando Trueba, Alex de la Iglesia y Lucrecia Martel. En paralelo, dejó una huella imborrable en la cultura popular con tapas de discos emblemáticos del rock argentino de los años setenta

Gerardo Viercovich - LA NACION