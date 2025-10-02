LA NACION

La gran noche de Graciela Borges: rodeada de estrellas, recibió la distinción Honoris Causa de la UBA

Mirtha Legrand, Mercedes Morán, Cecilia Roth y Susana Giménez, entre otras figuras, acompañaron a la gran diva en el homenaje que se le brindó en la apertura del Festival de Cine Independiente de la Universidad de Buenos Aires

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
PARA LA NACIONMariano D'Andrea
La gran noche de Graciela Borges: rodeada de estrellas, recibió la distinción Honoris Causa de la UBA
La gran noche de Graciela Borges: rodeada de estrellas, recibió la distinción Honoris Causa de la UBAGerardo Viercovich - LA NACION
La gran diva del cine nacional, Graciela Borges, recibió este martes el doctorado Honoris Causa en la tercera edición del Festival Internacional de Cine de la UBA, (FIC.UBA), que se llevará a cabo del 1 al 8 de octubre de 2025 en distintas sedes de la Ciudad de Buenos Aires
La gran diva del cine nacional, Graciela Borges, recibió este martes el doctorado Honoris Causa en la tercera edición del Festival Internacional de Cine de la UBA, (FIC.UBA), que se llevará a cabo del 1 al 8 de octubre de 2025 en distintas sedes de la Ciudad de Buenos AiresGerardo Viercovich - LA NACION
La protagonista de Pobre mariposa y El dependiente brindó un emotivo discurso de agradecimiento, en el marco de la apertura del festival, que cuenta con actividades de acceso libre y gratuito en distintas salas y espacios culturales emblemáticos de Buenos Aires
La protagonista de Pobre mariposa y El dependiente brindó un emotivo discurso de agradecimiento, en el marco de la apertura del festival, que cuenta con actividades de acceso libre y gratuito en distintas salas y espacios culturales emblemáticos de Buenos Aires Gerardo Viercovich - LA NACION
Entre los invitados especiales a la ceremonia se encontraban el hijo de la actriz, Juan Cruz Bordeau, y su nieta María Jesús
Entre los invitados especiales a la ceremonia se encontraban el hijo de la actriz, Juan Cruz Bordeau, y su nieta María JesúsGerardo Viercovich - LA NACION
Borges, icónica actriz argentina, será homenajeada, además, con una proyección de sus películas más emblemáticas. Con más de seis décadas de trayectoria, la actriz trabajó con directores como Leopoldo Torre Nilsson, Leonardo Favio, Raúl de la Torre y Lucrecia Martel, y es consolidada como una de las referentes indiscutidas de la pantalla grande en América Latina
Borges, icónica actriz argentina, será homenajeada, además, con una proyección de sus películas más emblemáticas. Con más de seis décadas de trayectoria, la actriz trabajó con directores como Leopoldo Torre Nilsson, Leonardo Favio, Raúl de la Torre y Lucrecia Martel, y es consolidada como una de las referentes indiscutidas de la pantalla grande en América LatinaGerardo Viercovich - LA NACION
Asif Kapadia, renombrado cineasta británico de ascendencia india y ganador del Oscar, también recibió un reconocimiento y presentará su nueva película, 2073. Kapadia es autor de una trilogía documental que marcó un hito en el cine contemporáneo (Senna, Amy, Diego Maradona), reconocida en festivales y premiaciones internacionales por su narrativa innovadora y su capacidad de retratar íconos de la cultura global
Asif Kapadia, renombrado cineasta británico de ascendencia india y ganador del Oscar, también recibió un reconocimiento y presentará su nueva película, 2073. Kapadia es autor de una trilogía documental que marcó un hito en el cine contemporáneo (Senna, Amy, Diego Maradona), reconocida en festivales y premiaciones internacionales por su narrativa innovadora y su capacidad de retratar íconos de la cultura globalGerardo Viercovich - LA NACION
El tercer gran homenajeado fue Juan Gatti, artista plástico y diseñador argentino, reconocido por ser el autor de los diseños gráficos de numerosas películas de Pedro Almodóvar y por haber colaborado también con cineastas como Fernando Trueba, Alex de la Iglesia y Lucrecia Martel. En paralelo, dejó una huella imborrable en la cultura popular con tapas de discos emblemáticos del rock argentino de los años setenta
El tercer gran homenajeado fue Juan Gatti, artista plástico y diseñador argentino, reconocido por ser el autor de los diseños gráficos de numerosas películas de Pedro Almodóvar y por haber colaborado también con cineastas como Fernando Trueba, Alex de la Iglesia y Lucrecia Martel. En paralelo, dejó una huella imborrable en la cultura popular con tapas de discos emblemáticos del rock argentino de los años setentaGerardo Viercovich - LA NACION
Otra de las personalidades que quisieron estar junto a Borges en su gran noche fue su amiga y colega Mirtha Legrand, que llegó al Aula Magna de FADU muy sonriente y enfundada en un traje rosa
Otra de las personalidades que quisieron estar junto a Borges en su gran noche fue su amiga y colega Mirtha Legrand, que llegó al Aula Magna de FADU muy sonriente y enfundada en un traje rosaGerardo Viercovich - LA NACION
Radiante, como siempre, Legrand posó para las cámras y festejó el reconocimiento a su colega; en la edición pasada del FIC.UBA, fue ella quien recibió el Honoris Causa
Radiante, como siempre, Legrand posó para las cámras y festejó el reconocimiento a su colega; en la edición pasada del FIC.UBA, fue ella quien recibió el Honoris CausaGerardo Viercovich - LA NACION
Otras grandes estrellas del cine, como Cecilia Roth, también quisieron compartir este buen momento junto a su colega
Otras grandes estrellas del cine, como Cecilia Roth, también quisieron compartir este buen momento junto a su colegaGerardo Viercovich - LA NACION
Su compañera de elenco en La ciénaga, Mercedes Morán también se acercó a celebrar junto a Borges este nuevo reconocimiento
Su compañera de elenco en La ciénaga, Mercedes Morán también se acercó a celebrar junto a Borges este nuevo reconocimientoGerardo Viercovich - LA NACION
Legrand fue una de las personalidades más saludadas de la jornada; Susana Giménez no dudó en sentarse a su lado para presenciar el homenaje
Legrand fue una de las personalidades más saludadas de la jornada; Susana Giménez no dudó en sentarse a su lado para presenciar el homenajeGerardo Viercovich - LA NACION
Giménez llegó a la cita con lentes oscuros y un vestuario muy colorido, junto a la exmodelo Evelyn Scheildl
Giménez llegó a la cita con lentes oscuros y un vestuario muy colorido, junto a la exmodelo Evelyn ScheildlGerardo Viercovich - LA NACION
La ganadora a mejor conductora en la polémica última entrega de los Martín Fierro posó para las cámaras antes de ingresar al Aula Magna de FADU
La ganadora a mejor conductora en la polémica última entrega de los Martín Fierro posó para las cámaras antes de ingresar al Aula Magna de FADUGerardo Viercovich - LA NACION
Otro de los amigos de Borges que fue invitado a la ceremonia fue el imitador Martín Bossi
Otro de los amigos de Borges que fue invitado a la ceremonia fue el imitador Martín BossiGerardo Viercovich - LA NACION
Guillermo Pfenning, otra de las personalidades del cine que dijo presente en la apertura del festival
Guillermo Pfenning, otra de las personalidades del cine que dijo presente en la apertura del festivalGerardo Viercovich - LA NACION
La actriz Leonora Balcarce, otra de las invitadas a la premiación
La actriz Leonora Balcarce, otra de las invitadas a la premiaciónGerardo Viercovich - LA NACION
María Jesús es muy compinche de su abuela y por eso no quiso perderse el emotivo momento
María Jesús es muy compinche de su abuela y por eso no quiso perderse el emotivo momentoGerardo Viercovich - LA NACION
Los diseñadores Gustavo Pucheta y Fabián Paz
Los diseñadores Gustavo Pucheta y Fabián PazGerardo Viercovich - LA NACION
El bailarín Flavio Mendoza eligió para la ocasión un traje en tono tabaco, que acompañó con una remera negra estampada y zapatos animal print
El bailarín Flavio Mendoza eligió para la ocasión un traje en tono tabaco, que acompañó con una remera negra estampada y zapatos animal printGerardo Viercovich - LA NACION
Por Mariano D'Andrea
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Personajes
  1. El inédito homenaje de Paul McCartney a John Lennon
    1

    El inédito homenaje de Paul McCartney a John Lennon

  2. Murió la actriz Adriana Aizemberg, a los 86 años
    2

    Murió la destacada actriz Adriana Aizemberg, a los 86 años

  3. Colegas, familiares y amigos despidieron los restos de Adriana Aizemberg
    3

    El último adiós a Adriana Aizemberg: colegas, familiares y amigos despidieron los restos de la actriz

  4. Del autohomenaje de Sophie Turner a la elegancia de Anya Taylor-Joy en la Semana de la Moda
    4

    En fotos: del autohomenaje de Sophie Turner a la elegancia de Anya Taylor-Joy en la Semana de la Moda de París

Cargando banners ...