David Carradine blandiendo una espada, en medio de un pueblo de aires medievales y de fantasía. La descripción no parece la de una escena típica que se pueda ver en la zona de Don Torcuato, provincia de Buenos Aires. Sin embargo, fue allí donde tuvo lugar la filmación de Kain del planeta oscuro (The Warrior and the Sorceress, 1984), la película de género fantástico, dirigida por John C. Broderick, protagonizada por el actor de Kung Fu y producida por una dupla impensada: Roger Corman y Héctor Olivera.

De cómo, cuándo y por qué el director de películas como El cuervo y La máscara de la muerte roja, y descubridor de talentos como Peter Bogdanovich, Jonathan Demme, Francis Ford Coppola y Martin Scorsese, se asoció con el director de La noche de los lápices y La Patagonia rebelde, se trata el documental Olivera y Corman: Hollywood en la Argentina.

La película dirigida por Martín Cataldi y José Tripodero tendrá su estreno este sábado, a las 20.40 y se volverá a proyectar el lunes, a las 18.40, en el Atlas Caballito, en el marco de la Competencia Argentina del Buenos Aires Festival Rojo Sangre. En la nutrida programación de esta edición del festival (ver recuadro), que se convirtió en cita obligada, desde hace veinte años, para los aficionados al cine de terror y fantástico, se destaca este documental que devela una historia poco conocida del cine hecho en la Argentina.

Casi por casualidad, los directores se enteraron a través de IMDB de que el legendario Corman había filmado nueve películas en nuestro país, asociado con el también legendario Olivera. “Nos cruzamos con que el director de La noche de los lápices hizo unas películas con títulos en inglés y si te metías en la entrada de esas películas veías que decía ‘producida por Robert Corman’; hay una película protagonizada por David Carradine; está el actor de Los duques de Hazzard. Todo eso fue como un linkeo que nos llevó a pensar, ¿pero esto cómo sucedió?”, cuenta Tripodero, en una charla con LA NACION.

Martín Cataldi y José Tripodero, directores del documental que se encuentra dentro de la Competencia Argentina del Buenos Aires Festival Rojo Sangre

Mientras soñaban ideas para filmar, a Cataldi se le ocurrió que la historia detrás de esas producciones podía ser buen material para un documental. Pasó mucho tiempo, hasta que un día Tripodero le recordó esa idea y decidió escribir un mail a New Horizons, la productora de Corman, con más ilusión que esperanza de una respuesta concreta.

“Era como tirar una botella al mar”, dice el director y crítico de cine. La corriente estuvo de su lado y el pedido de entrevista llegó a buen puerto. “Me contestó la secretaria de Corman, dando por sentado la entrevista -cuenta Tripodero-. Me dijo, ‘A Roger, le gusta hacer las entrevistas por la mañana, así que te propongo este horario’. A partir de ahí empezó toda la aventura, porque teníamos poco tiempo y este es un documental autogestivo, no tenemos financiación de un instituto, de algún organismo, sino que todo voluntad y parte económica nuestra”.

El esfuerzo valió la pena, ya que la entrevista de Corman, junto con la de Olivera, son el corazón del documental. Desde un principio, los directores tenían en claro la importancia de tener a ambos contando esta parte de su historia, en primera persona.

Roger Corman, una de las voces fundamentales del documental

Algo que les sorprendió de Corman fue cuánto se acordaba de su trabajo en la Argentina. Incluso, antes de la entrevista, les expresó su gusto por La casa del ángel, el clásico de Leopoldo Torres Nilsson, que impactó al productor y director con su sofisticación narrativa y visual.

“Corman, un caballero, alguien que además estudió mucho para la entrevista -dice Tripodero-. Tengo algunas fotos de su escritorio cuando lo entrevisté y estaba lleno de papeles, de datos, de filmografías completas. Estaba súper preparado. Se acordaba muy bien de su paso por Argentina. La verdad es que esa era una intriga que yo tenía porque digo, ‘Bueno, este señor hizo 500 películas y yo le vengo a hablar de 20% de su filmografía y de algo muy específico’. Además si pensamos que filmó en México, en Bulgaria, en África, en Asia, ¿por qué habría de acordarse? Se acordaba perfecto y se acordaba de Olivera, lo consideraba un amigo y decía ‘Cada vez que viene a Los Ángeles me junto con él. Me encantaría trabajar con él otra vez’. Me preguntó por Federico Luppi, quien lamentablemente cuando yo fui ya había fallecido, y me habló muy bien de él. También se acordaba de María Socas y de mucha gente con la que trabajó acá. Algo que había empezado por dos o tres películas se transformó en nueve y podrían haber sido más si el tipo de cambio no lo hubiera perjudicado para el año 90. No es que es el fin de una sociedad por diferencias creativas o por desgaste, sino que simple y llanamente fue por el tipo de cambio”.

Olivera se convenció de participar en el documental cuando vio la entrevista a Corman y después de que los directores le contaran por qué querían hacer esta película.

“Cuando le demostramos que era en serio y que nos interesaba hablar sobre este período y conocer su historia de primera mano, se abrió mucho -dice el co-director-. Lo importante con Olivera también es que nosotros ya habíamos hecho la entrevista con Corman y cuando le dijimos eso, nos pidió si la podía ver y le dijimos ’Sí, por supuesto’. Y eso nos abrió un mundo, nos abrió el arcón de sus memorias de ese período. Un personaje hermoso, aparte. Una leyenda viva”.

Héctor Olivera se convenció de participar en el documental cuando vio la entrevista a Corman y después de que los directores le contaran por qué querían hacer esta película

Una vez sorteada la reticencia inicial, Olivera se prestó a hablar con generosidad y buen humor, algo que se nota en sus intervenciones en el documental.

“Olivera también es un caballero, alguien con mucha memoria, se acordaba perfecto -dice el co-director-. Pero es entendible que desde su punto de vista, quizás ese corpus de obra no es de lo que él esté más interesado en hablar. Porque, cuando Corman viene en el 83, él ya había ganado dos Osos de Plata en el festival de Berlín, por La patagonia rebelde y por No habrá más penas ni olvido. Entonces, que él tuviera que estar produciendo y ni hablar dirigir, más adelante, que era lo más inesperado para él, películas de ciencia ficción, películas con elementos sobrenaturales, con ‘bichos’, como dice en el documental, era algo completamente improbable”.

Esa improbabilidad se convirtió en realidad cuando se asociaron para filmar Deathstalker en los estudios Baires, propiedad de la productora Aries, que había fundado Olivera junto con Alejandro Sessa, quien también fue una figura clave en el desembarco de Corman en la Argentina.

“Se encontraron en un momento en el cual Corman ya tenía más de 200 películas y en el caso de Olivera había hecho un montón de películas con Fernando Ayala y era socio fundador de Aries, una compañía de cine muy particular para la Argentina -explica Tripodero-. Argentina no tenía el sistema de estudios que tiene Hollywood, algo a lo que estaba acostumbrado Corman. Porque si bien Aries producía, distribuía y tenía sus estudios propios en Don Torcuato, era como una cosa medio anómala dentro del funcionamiento del cine argentino. De ahí también el motivo por el cual Olivera ve con muy buenos ojos hacer una sociedad con Corman. Porque tenía un estudio muy grande, empleados, una logística que mantener y que sostener el funcionamiento. Corman le trajo un aire financiero más que nada”.

Luego de una muy buena primera experiencia con esta película del sub-género fantástico sword and sorcery (“espadas y brujería”), que se había puesto de moda por el éxito de Conan, el bárbaro, el productor norteamericano y el argentino decidieron continuar su sociedad. Entre las películas que produjo Corman en el país, se cuentan Wizards of the Lost Kingdom (1985), Cocaine Wars (1985), con Rodolfo Ranni y Federico Luppi hablando en inglés; y Two to Tango (1989), dirigidas por el propio Olivera.

Al ser convocados por los directores para el documental, algunos actores y técnicos decían no recordar mucho sobre sus experiencias en los sets de estos films. Pero, finalmente, lograron recopilar testimonios tan divertidos como valiosos, de actores como Marcos Woinsky, Pablo Novak, Manuel Vicente, Verónica Llinás, y el director Jim Wynorski, entre otros.

“Por ahí alguien ve el documental y dice, ‘Che, ¿cómo no está tal?’. Bueno, le juramos que lo intentamos muchísimo, pero llega un momento en el que no hay manera, porque si esa persona no quiere hablar, está en todo su derecho”, explica Tripodero.

Las anécdotas de rodaje están muy bien dosificadas en Olivera y Corman: Hollywood en la Argentina, que completa la indagación en estas producciones con el aporte de divulgadores como Santiago Calori, Axel Kuschevatzky, Fernando Martín Peña, Raúl Manrupe, Sebastián De Caro, y Andrés Fevrier, autor del libro Hollywood en Don Torcuato: Las aventuras de Roger Corman y Héctor Olivera en Argentina, dedicado a las películas de la dupla.

La incorporación de material de archivo fue una dificultad con la que se encontraron Cataldi y Tripodero. Algunas películas cuentan con ediciones en alta calidad, que les permitieron incluirlas y que se vieran bien, mientras que las últimas solo están disponibles en VHS y tuvieron que tomarlas de ahí. En cuanto a la gráfica, la búsqueda también resultó complicada por la falta de artículos de diarios y revistas de la época que dieran cuenta de estas producciones.

“No es que no encontramos porque está perdido ese material, sino porque lo que empezó como interés enorme después se fue diluyendo -explica Tripodero-. Por eso también se conoce poco, porque ni siquiera en el momento fue algo de máxima atención o de un interés por parte del periodismo, ni muchísimo menos. También era una década muy particular para la crítica de cine y creo que eso también hizo que no tuviéramos tanto material”.

Dar a conocer esta parte del cine hecho en la Argentina, de la que no se conocía tanto, era una de las motivaciones mayores de los directores. Más allá de lo escrito por Diego Curubeto en Babilonia Gaucha y el citado libro de Fevrier, contar esta historia en formato audiovisual es una forma de preservarla y hacerla llegar a un público más amplio.

“Me encanta ver documentales de cine, ya sea de películas, momentos históricos, de fenómenos, de lo que sea -dice Tripodero-. Y acá en Argentina creo que no hay tantos documentales de cine sobre cine. Ahora aparecieron algunos de Bielinski y alguno que otro más. Pero acá, además del gusto de hacer un documental que a mí me gustaría ver, también está sumarle que podemos darle, hasta incluso al más cinéfilo, una historia que quizás escuchó muy por encima y acá están los dos protagonistas vivos, hablando en cámara. Y también sumamos divulgadores, gente que no vivió ese momento, pero que pueda aportar una cuota de reflexión que es la que te da el paso del tiempo”.

Claro que mirar hacia el pasado siempre es una buena forma de pensar en lo que se podría hacer en el presente, proyectándose hacia el futuro. Uno de los aspectos más logrados de Olivera y Corman: Hollywood en la Argentina es que conecta aquella experiencia de la década del 80 con el potencial, aún no aprovechado a su máximo, que tiene el país como un sitio de producción audiovisual.

Lo de Corman también fue el período más largo de coproducción entre Argentina y otro país. Entre el 83 y el 90. En la historia de Argentina, no hay otra sociedad que haya tenido ese nivel de continuidad IMDB

“A Corman (quien falleció en 2024, a los 98 años) le hice la pregunta de manera directa de por qué dejó de trabajar acá en la Argentina o por qué se había terminado la sociedad con Olivera, y fue muy directo -dice el co-director-. Me dijo, ‘Bueno, si hubiera cash rebate o incentivos, volvería a filmar en la Argentina de inmediato’. El tema es que, para mí, todo lo que podríamos estar haciendo lo está haciendo hoy Uruguay. Lo de Corman también fue el período más largo de coproducción entre Argentina y otro país. Entre el 83 y el 90. En la historia de Argentina, no hay otra sociedad que haya tenido ese nivel de continuidad”.

Más allá de las condiciones del país, lo que revela el documental es que Corman y su socio argentino tenían suficiente en común para poder armar una sociedad exitosa.

“Creo que una idea que aflora, una vez que termina el documental, es que se parecían mucho más de lo que uno creía -dice Tripodero-. Me parece que Olivera se parecía más a Corman de lo que él mismo creía. No lo digo en un mal sentido, sino porque Olivera, antes de que llegara Corman, producía las películas de Olmedo y Porcel, más allá de que no aparecía su nombre, pero sí el de su compañía,. Entonces, había una pata de ‘hacemos No habrá más penas ni olvido, pero tenemos que ganar dinero’, y el dinero lo traían las películas de Olmedo y Porcel, que eran muy populares. Entonces había ahí un costado que probablemente Olivera en ese momento no lo debe haber advertido, pero el paso del tiempo también nos permite ver eso. Que eran dos cabezas muy parecidas”.

Días de cine y terror

La 27 edición del Buenos Aires Rojo Sangre, que tendrá lugar hasta el domingo 29, en el Atlas Caballito (Av. Rivadavia 5071), trae una vez más a la ciudad una nutrida programación de películas de terror y de género fantástico, de los más diversos estilos y de distintas épocas.

A las secciones competitivas Internacional, Argentina e Iberoamericana, las novedades que vienen del festival de Sitges, y estrenos de distintas latitudes se suman curiosidades del pasado, como las proyecciones en fílmico de dos películas protagonizadas por Isabel Sarli, además del documental de Diego Curubeto dedicado a la actriz. También en fílmico serán las proyecciones del clásico Cineclub La Cripta, que presentará Vampiros, de John Carpenter y La leyenda del jinete sin cabeza, de Tim Burton, ambas en 35mm; junto con El incidente Alfa, La Tierra que el tiempo olvidó y Muere, monstruo, muere, en 16mm.

El festival se completa con charlas y otras actividades especiales. Toda la programación se puede consultar en https://www.festivalrojosangre.com.ar/