Lois Lane: las distintas actrices que dieron vida en pantalla a la periodista preferida de Superman

Superman es quien le da su nombre a las películas que lo tienen como protagonista; es él quien salva al mundo, una y otra vez, con sus superpoderes. Pero, ¿qué sería de Superman sin Lois Lane?

Desde sus comienzos en el cómic de DC, a fines de la década del 30, hasta sus múltiples adaptaciones al cine y la televisión, la periodista estrella del diario Daily Planet siempre estuvo al lado del hombre de acero, y de su alter ego, Clark Kent, conquistando su corazón y el del público.

En esa larga historia, Lois tuvo distintas encarnaciones, que acompañaron las diversas versiones del superhéroe creado por Jerry Siegel y Joe Shuster, y los cambios propios de cada época. Aunque tengan algunas diferencias, todas ellas comparten ciertas características de personalidad, que se remontan a aquella primera aparición del personaje en el Action Comics #1, editado en junio de 1938: inteligencia, coraje, curiosidad y, por supuesto, una infinita pasión por Superman, que va más allá del interés periodístico.

En la nueva Superman, dirigida por James Gunn, Rachel Brosnahan interpreta a la famosa periodista ficticia e interés amoroso de Superman, siguiendo esos lineamientos básicos del personaje, pero con un estilo propio, que además acompaña la particular visión del director sobre el superhéroe.

“Lo más aterrador de este proyecto es que siento que es la persona más cercana a mí que he interpretado -dijo Brosnahan a la revista People, sobre su interpretación de Lois, de quien dice que no son iguales, pero “entiendo bien tantas facetas diferentes de ella, y eso me intimidó un poco”.

Quienes hayan visto su excelente trabajo en The Marvelous Mrs. Maisel, podrán imaginar por qué la actriz es una elección ideal para el rol. Como lo hizo con la comediante que interpretaba en aquella serie, Brosnahan infunde en Lois cualidades como ingenio, tenacidad y sentido del humor, clave en el abordaje que Gunn hace del universo de Superman.

Rachel Brosnahan, la nueva Lois Lane

Pero si el personaje que hizo famosa a Brosnahan era una mujer revolucionaria en el pasado (la década del 60), Lois no es anticuada, sino que está anclada a un espíritu actual. Un gusto por el punk rock y la desconfianza en casi todo, según el propio personaje lo expresa en el film, hacen que el personaje se sienta novedoso.

“Creo que uno de los aspectos interesantes de este personaje es que ha cambiado mucho desde su creación para reflejar cómo sería una reportera moderna, implacable, intensa y un poco caótica de aquella época. Así que creo que me basé mucho en los pocos periodistas con los que hablé para construirla”, dijo Brosnahan, en una entrevista con The Hollywood Reporter, sobre su trabajo para componer a Lois.

La primera

La búsqueda de realismo y de actualización en la construcción del personaje fue variando a través de los años, y de las películas y series dedicadas a Superman. La primera encarnación de Lois Lane en el cine estuvo a cargo de Noel Neill, en dos seriales con Kirk Alyn como protagonista: Superman (1948) y Atom Man vs. Superman (1950).

Noel Neill, la primera Lois Lane

Un año después, Phyllis Coates se quedó con el papel de la periodista en Superman and the Mole Men (1951), en la que George Reeves interpretó al superhéroe. La dupla volvió con sus roles en la serie de televisión Adventures of Superman; pero tras la primera temporada, Coates fue reemplazada por Neill, quien interpretó el papel durante cinco temporadas.

Margot Kidder, la inolvidable Lois Lane

Pasaron muchos años hasta que una nueva Lois llegó a la pantalla grande. Margot Kidder fue la elegida para acompañar a Christopher Reeve en Superman (1978), de Richard Donner. La actriz canadiense parecía que había nacido para ese papel. Su interpretación es la de una periodista inteligente y aguerrida, aunque con cierta torpeza, que le da humor al personaje, y propulsada por una curiosidad, esencial para su trabajo, que la pone constantemente en peligro. La Lois de Kidder se acerca a las heroínas de las screwball comedy de los años 30 y 40, época en la que surgió el cómic de Superman.

“Fue emocionante, pero por un tiempo, que me encasillaran como Lois hizo que mi vanidad y mi narcisismo se pusieran de manifiesto -dijo Kidder, en una entrevista con The Guardian, en 2005-. ¿Acaso la gente no había visto mis otros trabajos? Pero ahora mis nietos los ven y creen que era amiga de Superman, así que es emocionante”.

La actriz quedó para siempre ligada al personaje y su interpretación de Lois está muy bien considerada por el público y la crítica. Kidder fue parte del círculo social de los directores del Nuevo Hollywood de los 70 y tuvo uno de sus primeros papeles en el cine en Hermanas diábolicas (1972), de Brian De Palma, de quien fue pareja. Luego de su trabajo en Superman, tuvo otro rol destacado en Aquí vive el horror (1979), el clásico de terror de Stuart Rosenberg.

Aunque siguió trabajando en series y películas, nada superó la popularidad de su encarnación de Lois Lane, que repitió en tres films más y por la que siempre será recordada. La vida de Kidder estuvo signada por problemas de salud mental, y la actriz murió de una sobredosis, a los 69 años, en 2018.

Después de Superman IV: En busca de la paz (1987), pasarían casi 20 años hasta que Lois Lane fuera revivida en el cine. Mientras tanto, el personaje tuvo distintas encarnaciones en la TV, incluyendo una serie de animación, en la década del 90, en la que Dana Delaney le prestó la voz a la compañera de Superman.

En TV

Teri Hatcher la interpretó durante cuatro temporadas de la serie Lois & Clark: The New Adventures of Superman, estrenada en 1993, en la que el personaje de la reportera compartía cartel con el superhéroe. Erica Durance fue la versión adolescente del personaje en Smallville, la serie que llegó a la televisión en 2001.

La Lois Lane de Teri Hatcher

Apenas unos años después de haber interpretado a Lois, Hatcher encarnó en Smallville a la madre del personaje de Durance (siguiendo la tradición comenzada por Noel Neill, quien luego de ser la primera Lois en la pantalla, hizo de la madre del personaje interpretado por Kidder, en el film de 1978).

La pantalla chica tendría a otra interpretación de Lois Lane a cargo de Elizabeth Tulloch, quien encarna a la periodista en todas las series de TV del universo DC, como Supergirl, Batwoman, The Flash, Arrow, y DC’s Legends of Tomorrow. Actualmente coprotagoniza junto con Tyler Hoechlin la serie Superman & Lois, que se puede ver por HBO Max.

Elizabeth Tulloch

Lois volvió al cine con Superman regresa, en 2006. Kate Bosworth fue la elegida por el director Bryan Singer para coprotagonizar el film junto con Brandon Routh. La decisión de casting fue considerada algo polémica porque se trataba de una actriz rubia. Dejando de lado esta razón poco lógica, ya que no es nada que una buena tintura no pueda solucionar, el resultado en la pantalla no fue satisfactorio, aunque no se puede poner sobre los hombros de la actriz la responsabilidad de una película que no funciona en su totalidad.

Kate Bosworth, otra Lois Lane

Superman regresa comienza con la vuelta, después de muchos años, de Clark/Superman, quien se encuentra con que Lois es madre de un niño, está comprometida con el sobrino del editor del Daily Planet y ganó un premio Pulitzer por una nota titulada “Por qué el mundo no necesita a Superman”.

Con esta premisa, el trabajo que le toca a Bosworth para sostener esa realidad de Lois es un desafío enorme. Su personaje queda deslucido, su fortaleza está algo desdibujada y prácticamente no tiene atisbos de humor.

Para la siguiente encarnación de Lois, el director Zack Snyder buscó a una de las mejores actrices de su generación, acostumbrada a proyectos prestigiosos y con varias nominaciones al Oscar en su haber: Amy Adams.

La interpretación de la talentosa actriz está ajustada a una propuesta más dramática en el acercamiento a la historia del superhéroe. Con un interesante trabajo de voz y un look realista para una periodista de un diario en la actualidad, Adams compone a Lois con la inteligencia, el coraje y la vocación por saber la verdad, que son características clave del personaje. Pero, siguiendo el tono impuesto por el film, lo hace sin rasgos de un acercamiento más lúdico como el de Kidder.

La actriz de la Superman de 1978 no tuvo pruritos en señalar, en una entrevista, que no le gustó nada lo que hicieron con el papel de Lois en Batman v. Superman: El origen de la justicia, en la que Adams volvió a encarnar a la periodista. “¡Tuvieron a una de las mejores actrices estadounidenses, Amy Adams, y no le dieron nada que hacer! O sea, ¿qué tan estúpido es eso? La convirtieron en la que solía ser el estereotipo de ‘la novia’, lo que prácticamente terminó en los 60 con los derechos de las mujeres”.

Adams fue Lois por última vez en La liga de la justicia (2017), dejando el espacio para una nueva intérprete, en la más reciente película de Superman. “Viniendo del teatro, un papel nunca te pertenece, simplemente lo interpretas. Eso es lo que siento por esa franquicia”, dijo Adams, en una entrevista con Entertainment Weekly, en la que también expresó su entusiasmo por ver la interpretación de Brosnahan.

Con la nueva Lois de Brosnahan brillando en el cine, tal vez la mejor desde Kidder, queda claro que puede haber muchas interpretaciones del personaje, pero lo que no puede existir es una historia de Superman sin su periodista preferida.