Eva De Dominici podría ser la villana de Superman 2, pero tiene una fuerte competencia

Se confirmó que Eva De Dominici es una de las candidatas a protagonizar la secuela del Superman de James Gunn, Man of Tomorrow, cuyo rodaje iniciará a finales de la próxima semana en Atlanta, Estados Unidos. Sin embargo, según reportan medios especializados como Variety y Deadline, la actriz argentina no es la única en carrera para interpretar el codiciado papel de la reina alienígena Máxima.

El personaje de Máxima en los cómics de DC

Ayer, Deadline afirmó que la puertorriqueña Adria Arjona, hija del músico Ricardo Arjona, así como Ella Purnell y Marisa Abela habían hecho pruebas para el citado personaje. Sin embargo, Gunn, que también es copresidente y codirector de DC Studios, desmintió la noticia a través de su cuenta de Threads.

“El reporte de Deadline es deficiente e incorrecto. Siempre pensé que era bastante riguroso en su periodismo, pero este no es el caso, así que, francamente, estoy decepcionado. Si alguien nos hubiera comentado estos nombres, habríamos dicho que es una tontería. Soy amigo de Adria desde hace mucho tiempo, desde que la elegí para el Experimento Belko. Soy fan de Marisa y de Ella, pero nunca las conocí. ¡Qué locura!“, sentenció.

La respuesta de James Gunn frente a los rumores de quién interpretará a Máxima en Man of tomorrow, la secuela de Superman

Más tarde, el medio actualizó su nota “tras una revisión a la luz de nueva información sobre los implicados” y aseguró que el director de Guardianes de la Galaxia “está ultimando su elección para otro papel clave en la secuela de Superman y, entre las actrices que comenzaron a hacer pruebas la semana pasada, se encuentran Grace Van Patten, protagonista de Tell Me Lies, Sydney Chandler, protagonista de Alien: Earth, Eva De Dominici, de The cleaning lady y Adria Arjona, de Andor“. Asimismo, indicaron que los representantes de DC declinaron hacer comentarios al respecto. Por su parte, Variety confirmó los mismos nombres y dijo que “el acuerdo es inminente” debido a la proximidad del inicio de rodaje.

La nueva película, escrita y dirigida por Gunn, tiene previsto su estreno el 9 de julio de 2027, con David Corenswet y Nicholas Hoult como el Hombre de Acero y Lex Luthor.

Sydney Chandler, Grace Van Patten, Eva de Dominici y Adria Arjona, las cuatro actrices que se disputan el papel en la nueva película de James Gunn

El personaje de Máxima, según recoge Deadline, fue presentado por primera vez en el número 645 de Action Comics, en 1990. Se trata de la reina guerrera del planeta Almerac, quien llega a la Tierra buscando una pareja adecuada y rápidamente se fija en Superman. Fue creada por el guionista Roger Stern y el dibujante George Pérez y aparece en varios momentos en los cómics de DC como antagonista, aliada y posible interés amoroso de Superman. En pantalla se la vio en las series Smallville y Supergirl, interpretada, respectivamente, por Charlotte Sullivan y Eve Torres Gracie, así como en otras producciones animadas, aunque nunca en una película de acción real de DC.

Qué dijo Eva de Dominici sobre su llegada a DC

Hace dos semanas, durante su visita fugaz a la Argentina, LA NACION habló con Eva de Dominici sobre su carrera en Hollywood y su posible desembarco en la nueva saga de Superman de la mano de James Gunn. “Es un director que admiro mucho y ojalá algún día pueda trabajar con él”, fue la escueta respuesta de la actriz, que eligió ser cautelosa con sus palabras, posiblemente a la espera de una toma de decisión por parte del cineasta.

“Es un director que admiro mucho y ojalá algún día pueda trabajar con él”, dijo Eva De Dominici a LA NACION sobre su deseo de estar bajo las órdenes de James Gunn Hernan Zenteno - La Nacion

No es la primera vez que su nombre suena para incorporarse al universo DC. Los primeros rumores surgieron en 2023, cuando algunos fans de los cómics notaron que Gunn había comenzado a seguir en Instagram a la actriz argentina, que desde hace casi ocho años está radicada en Los Ángeles. Luego, en septiembre pasado, las alarmas volvieron a encenderse cuando el actor Edi Gathegi, quien interpretó a Mr. Terrific en Superman (2025), también empezó a seguirla.

Both James Gunn and Edi Gathegi are following actress Eva De Dominici on Instagram (Both also followed Maria Gabriela de Faria before her casting was announced) #SupermanLegacy #DCU pic.twitter.com/CpUdteBeb8 — Everything_DCU (@EverythingDCU_) November 16, 2023

Y aunque algunos podrían pensar que fue mera coincidencia, otros señalan que es una especie de modus operandi dado que ambos habían hecho lo mismo con la actriz venezolana María Gabriela de Faría antes de que se oficializara su rol como Angela Spica/La Ingeniera en la película protagonizada por David Corenswet.