Las imágenes de Eva de Dominici en Tailandia que alimentaron los rumores de su posible incorporación a Superman

Desde hace meses que los rumores de que Eva de Dominici sería la nueva Mujer Maravilla no dejan de crecer en redes sociales, pero la reciente llegada de la actriz a Tailandia no hizo más que explotar las teorías al respecto. En una galería de imágenes compartida en su cuenta oficial de Instagram, la mujer de 31 años dejó en evidencia el arduo entrenamiento físico que lleva adelante para su próximo proyecto actoral.

Eva de Dominici practicando sus ejercicios de defensa en Tailandia

En los videos puede verse cómo practica patadas, aprende a esquivar puños y hace tácticas de defensa personal. Incluso, en una de las escenas más impactantes, la intérprete estudia con un instructor la forma correcta de sacar un arma a un oponente, una táctica vital en las escenas de películas de acción.

Eva de Dominici lee el guión de su próxima película (Foto: Instagram @dedominicieva)

Pero más allá del entrenamiento físico, Eva también dejó en evidencia que este viaje le permitió conocer más sobre la cultura de la ciudad de Bangkok, capital de Tailandia. La actriz fue invitada a participar de eventos religiosos locales, paseó por las calles, se tomó fotos junto a los monumentos más importantes y se animó a probar la comida local.

Eva de Dominici disfrutando del paisaje de Tailandia (Foto: Instagram @dedominicieva)

Mientras intenta no dejarse llevar por la emoción del público, no brindó detalles sobre para qué trabajo serían sus preparaciones físicas. Al pie del posteo solo se limitó a escribir: “Oh, hi, magical Bangkok (Oh, hola, mágico Bangkok)“. Rápidamente, la publicación se volvió viral con cientos de mensajes de personas de todo el mundo que la alentaron en esta nueva etapa de su carrera: ”Decime que vas a ser Wonder Woman"; “Ojalá seas Wonder Woman. Y al parecer ese guion es cortito, así que es el cameo” y “Felicidades por tu presente, Eva, sos increíble”.

Eva de Dominici se estaría preparando para encarnar a la próxima Mujer Maravilla

¿Qué se sabe de Superman: Man of Tomorrow, el nuevo film de DC en el que podría estar Eva de Dominici?

El director y guionista James Gunn trabaja desde hace meses en Superman: Man of Tomorrow, la cuarta entrega del Universo DC que se planea como la continuación de Superman. El estreno en Estados Unidos está programado para el 9 de julio de 2027 y traerá una vez más a David Corenswet como el superhéroe y a Nicholas Hoult como Lex Luthor.

A su vez, también contará con la participación de Adria Arjona, como Maxima, uno de los intereses románticos de la saga y también una de las antagonistas. Si bien en un principio se creía que la actriz puertorriqueña se quedaría con el papel de la Mujer Maravilla, este cambio de rol dejó la puerta abierta para que Eva se pueda convertir en la gran heroína del film.

David Corenswet junto al director James Gunn (Foto: Instagram @Davidcorenswet)

Además, en esta nueva entrega volverán Nathan Fillion como Guy Gardner, Isabela Merced como Hawkgirl y Edi Gathegi como Mr. Terrific. También estará presente Aaron Pierre como el Green Lantern John Stewart.

Por el momento, lo único que se sabe sobre la trama es que girará en torno a que Superman y Lex se verán obligados a trabajar en equipo para vencer a una amenaza mayor, Brainiac. Este villano aparece en los cómics de DC como un ser alienígena altamente avanzado que se dedica a recopilar información y almacenar ciudades enteras en miniatura.