Millie Bobby Brown protagonizará The Electric State, dirigido por los hermanos Russo y producido por los hermanos Muschietti

Los dos argentinos con mayor poder en la actualidad de Hollywood, los directores de Avengers y la estrella de Stranger Things se unieron para llevar al cine una exitosa novela gráfica de ciencia ficción. The Electric State se convertirá en película con los hermanos Anthony y Joe Russo como directores, Andy y Barbara Muschietti como productores y Millie Bobby Brown como protagonista.

Está confirmado además que los estudios Universal financiarán el proyecto, por lo que está hasta ahora garantizado, según anticiparon los propios realizadores, que la película llegará primero a los cines. Los últimos proyectos de los Russo se habían orientado directamente al streaming, y con dos de los grandes nombres de Avengers como estrellas. Primero Misión de rescate, protagonizada por Chris "Thor" Hemsworth y convertida en uno de los títulos más vistos de Netflix en 2020, y después Cherry, un thriller psicológico protagonizado por Tom Holland, el rostro actual del Hombre Araña, que llegará a Apple TV+ en marzo de 2021, previo y breve paso por los cines.

Joe Russo y Anthony Russo, los directores de Avengers: Endgame

Ahora acaba de confirmarse que los Russo vuelven a asociarse con un gran estudio pensando en un estreno en cines. The Electric State, según reveló la prensa de Hollywood, es un proyecto que AGBO, la productora de los Russo, tienen desde 2017. Al principio se asociaron para realizarlo con Andy y Bárbara Muschietti, cuyas acciones no pararon de crecer desde el éxito en continuado de las dos películas de It. Muschietti iba a dirigirlo, pero prefirió concentrarse en otro proyecto ambicioso que actualmente está desarrollando, la película de The Flash para los estudios Warner, pero mantuvo junto con su hermana Bárbara un lugar en la futura producción de The Electric State.

La historia, ambientada en el futuro, tiene como protagonista a una adolescente (el personaje que interpretará Millie Bobby Brown) que toma contacto con un extraño robot e inmediatamente se da cuenta de que le fue enviado por su hermano desaparecido. A partir de ese momento, la chica y el robot salen a buscarlo y en el camino atraviesan toda clase de peripecias en medio de un mundo en el que se mezclan humanos y robots de todas las maneras posibles.

Andy y Barbara Muschietti decidieron concentrarse en The Flash y se reservaron el rol de productores

La película marca también el reencuentro entre los Russo y los dos guionistas de Avengers: Endgame, Christopher Marcus y Stephen McFeely, encargados de la adaptación de la novela gráfica creada por Simon Stalenhag. Se cree que la película podría empezar a rodarse entre fines de 2021 y principios de 2022 por la ocupación plena que los directores y la protagonista tienen en la actualidad.

Los Russo completarán en las próximas semanas el rodaje del thriller The Gray Man, con Chris Evans (el Capitán América de los Avengers), Ana de Armas y Ryan Gosling. Y Millie Bobby Brown se encuentra también en los tramos finales de la filmación de la temporada 4 de Stranger Things, que debió postergarse varias semanas debido a casos de Covid-19. El rodaje, que en su mayor parte se realizó en Vilna, la capital de Lituania, culminará en febrero, según los planes de la producción.

