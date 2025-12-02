Millie Bobby Brown reveló su nuevo nombre legal

Desde su aparición en la primera temporada de Stranger Things, Millie Bobby Brown se convirtió en una de las actrices más aclamadas. Además de su lado artístico, la joven de 21 años acapara la atención con su vida personal, como lo fue su casamiento con el hijo de Jon Bon Jovi y el nacimiento de su hija; y ahora, otro dato no pasó inadvertido por sus fanáticos.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi son pareja desde 2021 Jordan Strauss� - Invision�

En medio de las ruedas de prensa por el estreno de la quinta temporada de la serie creada por los hermanos Duffer, la actriz dio una entrevista junto a Noah Schnapp para el medio VT, transmitido por YouTube, donde en una especie de juego de preguntas y respuestas reveló que adoptó un nuevo nombre tras dar el sí con Jacob Hurley Bongiovi.

Millie Bobby Brown junto a Noah Schnapp (Foto: Captura TV)

Al momento de adivinar el nombre real de su compañera, Schnapp lanzó como respuesta “Millie Bonnie Brown” y ”Millie Bonnie Bongiovi Brown“. Entre risas, la actriz aclaró: “Dejá a Bobby, dejá a Brown, solo es Millie Bonnie Bongiovi, eso es todo”. De forma manera, la artista confirmó su cambio de nombre legal a Millie Bonnie Bongiovi.

Cabe recordar que la joven británica y el actor y modelo estadounidense anunciaron su compromiso en abril de 2023 y en mayo de 2024 dieron el sí en una ceremonia íntima en los Estados Unidos. “Millie y Jake dieron sus votos en voz baja en Estados Unidos, el fin de semana pasado. Están planeando una ceremonia más grande en Estados Unidos a finales de este año, pero ahora se han casado legalmente y han hecho todos los trámites. Fue una aventura romántica muy discreta con su familia más cercana mientras pronunciaban sus votos”, manifestaron en aquel entonces desde el medio The Sun.

A un año de anunciar su compromiso, en mayo se supo que Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se convirtieron en marido y mujer; cinco meses después de la boda, compartieron el álbum de fotos (Foto: Instagram @divinedayphotography)

Sin embargo, el escenario de la lujosa celebración de boda de Millie y Jake Bongiovi fue Villa Cetinale, en la Toscana italiana. Este evento, realizado en octubre de 2024, consistió en una ceremonia al aire libre con decoración de flores blancas en la que la novia deslumbró al lucir cuatro vestidos.

En una entrevista previa para el pódcast Call Her Daddy, la actriz explicó cómo llegó a la certeza de que él era la persona con la que quería compartir su vida. “Hemos estado juntos cuatro años, así que supongo que fue cuando nos mudamos juntos”, señaló.

“Teníamos perros y nos ocupábamos de ellos, vivíamos nuestra vida diaria y pensé: ‘No creo que pueda verte de otra manera. No quiero estar con nadie más. No quiero salir con otras personas. Te quiero a ti’”.

Pero aquella unión se fortaleció aún más en agosto de este año al convertirse en padres mediante adopción de una niña. “Este verano, le dimos la bienvenida a nuestra querida bebé por adopción”, expresó la actriz en un posteo de Instagram. “Estamos muy emocionados de comenzar este hermoso nuevo capítulo de la paternidad en paz y privacidad. Y entonces ahora somos tres”, completó.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi adoptaron a una niña

En una entrevista para el pódcast estadounidense Smartles mientras promocionaba su película de Netflix, Electric State, dio detalles de aquella decisión. “Formar una familia es definitivamente nuestro futuro. Pero, para mí, tener un hijo propio no es tan diferente a adoptar”, subrayó y luego comentó que su pareja siempre la apoyó en esa decisión, pero le puso una condición: “Jake me dijo: ‘No podemos hacer eso hasta que nos casemos’”.