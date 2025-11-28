Millie Bobby Brown habló por primera vez de su vínculo con David Harbour, tras los rumores de maltrato

Luego de que trascendiera que Millie Bobby Brown había denunciado por maltrato a su compañero de Stranger Things David Harbour, la actriz habló por primera vez del tema.

“Llevamos haciendo esto durante los últimos 10 años”, dijo Brown a The Hollywood Reporter cuando le preguntaron por qué es tan importante que los coprotagonistas muestren un frente unido en medio de las acusaciones, posando entre abrazos y risas en la alfombra roja como estuvieron haciendo días atrás en el estreno de la quinta temporada de la tira.

“Siempre hemos estado unidos. Nos encanta este programa al cual queremos con todo nuestro corazón y valoramos nuestra amistad más que nada”, agregó.

Millie Bobby Brown y David Harbour FREDERIC J. BROWN� - AFP�

La noticia que impactó

Días atrás, el diario británico Daily Mail había publicado una nota en la que había asegurado que Bobby Brown había acusado a Harbour, quien encarna a su figura paterna en la ficción, de maltrato y acoso laboral. Según la publicación inglesa, la actriz presentó una extensa denuncia a la producción de Netflix sobre el comportamiento de Harbour poco antes de comenzar a grabar la quinta temporada de Stranger Things.

Si bien el artículo no aporta más datos sobre el contenido de las acusaciones, sí afirma que Brown presentó un documento de páginas y páginas, en donde había revelado sus conflictos con Harbour en el set, a donde se había visto obligada a ir siempre acompañada por uno de sus representantes. La presentación de la actriz puso en marcha una investigación interna que duró varios meses de la que Netflix no hizo ningún comentario público.

Los únicos que rompieron el silencio al respecto fueron uno de los creadores de la tira y el productor ejecutivo de la misma. “Obviamente, comprenderán que no puedo hablar de asuntos personales del rodaje, pero sí diré que llevamos diez años trabajando con este elenco, y a estas alturas son como de la familia y nos importan muchísimo”, resaltó Ross Duffer, creador de la serie junto a su hermano Matt.“Ya saben, nada importa más que tener un set donde todos se sientan seguros y felices”, sumó.

El director y productor ejecutivo, Shawn Levy, fue más contundente. Cuando le consultaron cómo maneja la producción una denuncia de acoso en el set y cómo se asegura de que todos se sientan seguros y respetados, respondió: “Al final del día, ese es el trabajo”. “Hay que crear un entorno laboral respetuoso donde todos se sientan cómodos y seguros, y por eso hicimos todo lo posible para construir ese ambiente. Y estamos orgullosos de haberlo logrado”, había dicho.

Levy fue el único que hizo una referencia directa al artículo del Daily Mail. “He leído un montón de historias, que son completamente inexactas… hay mucho ruido al respecto. Pero la verdad es que consideramos a este equipo y a este elenco como familia, y por eso nos tratamos con respeto, y eso siempre ha sido fundamental”.

Los cuatro primeros episodios de la quinta y última temporada se estrenaron en Netflix el miércoles por la noche, y en ellos se veía a los personajes de Brown y Harbour pasando más tiempo juntos tras reunirse al final de la cuarta temporada.

"Fue bastante nostálgico porque me recordó mucho a las temporadas 2 y 3, en las que ambos estamos enfrentándonos y ella está creciendo, tratando de encontrar su propia voz y él tratando de ser padre, y esa dinámica definitivamente vuelve a entrar en juego una vez más, y estoy muy emocionada de que la gente lo vea", explicó la actriz durante una de las tantas entrevistas que brindó en el marco del estreno.

“Creo que algunas de las escenas favoritas de Eleven son las de ella y Hopper, así que estoy muy emocionada de que eso vuelva a aparecer en pantalla”, añadió.