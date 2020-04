Servicios como Spotify pagan un impuesto del 21% que debería ser destinado al Fondo de Fomento Cinematográfico, como un porcentaje de las entradas de cine, pero aún no está reglamentado

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de abril de 2020 • 13:34

La Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica (CAIC) pidió la urgente reglamentación de las leyes que permitan destinar al fondo de fomento del cine argentino los ingresos por los impuestos que se pagan por el uso en nuestro país de las plataformas de streaming y video on demand, como Netflix , Amazon, Spotify y Flow , entre otras. La entidad que nuclea a las empresas productoras más importantes de la Argentina advirtió sobre el serio riesgo provocado por la epidemia de coronavirus en la continuidad de la actividad del sector. Indicó que tras la incertidumbre inicial "parece acercarse una amenaza mayor, que puede impedir que se vuelvan a filmar películas en la Argentina".

El reclamo parece estar dirigido hacia el interior del propio Gobierno, que todavía no instrumentó la reglamentación de un impuesto que ya se aplica y se cobra. Como recuerda el comunicado, desde la reforma impositiva de 2017 se les impone a esas empresas un 21% en concepto de IVA . "En la práctica, esa carga impositiva recaudada por la AFIP debería ser derivada en un 50% al Fondo de Fomento Cinematográfico. Pero no existe aún la reglamentación que indique cómo instrumentar esa derivación", argumenta la CAIC.

La entidad recordó que la vía tradicional de recaudación de fondos para ese fondo de estímulo a la producción local está hoy reducida a cero, ya que los fondos surgen casi en su totalidad del impuesto a las entradas de cine, una actividad que se encuentra paralizada sin fecha cierta de reapertura a raíz de la emergencia sanitaria.

Debido a esta situación, la CAIC señala que la producción de películas en la Argentina depende ahora "completamente" de los impuestos aportados desde las plataformas de streaming Over The Top (OTT) como Netflix , Amazon Prime Video y Flow , de las llamadas UGC (User Generated Content), como Facebook y YouTube, y las modalidades disponibles para ver contenidos on demand (VOD).

La entidad reconoció que su actividad no está considerada entre las esenciales, como la salud o la alimentación, y al mismo tiempo elogió las medidas tomadas por el Gobierno frente a la emergencia. Pero al mismo tiempo indicó que sin financiamiento, el sector quedará condenado "a una agonía que hará perder miles de trabajos registrados, llevará nuestras pymes a la quiebra y, lo más lamentable de todo, ensombrecerá nuestra posibilidad de seguir aportando en la construcción y el fortalecimiento del imaginario audiovisual argentino".