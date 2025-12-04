Spotify Wrapped 2025: el ranking de las diez artistas argentinas más escuchadas del año

A lo largo de 2025, varios artistas argentinos se consolidaron como protagonistas indiscutidos, impusieron su estilo y se convirtieron en los favoritos del público dentro de las plataformas digitales. Fue un año en el que géneros como el rock, la cumbia y el pop tuvieron un impulso notable y ocuparon un lugar central en las playlists de miles de oyentes. En ese panorama, el esperado informe Spotify Wrapped 2025 volvió a mostrar las preferencias de quienes escuchan música y pódcast en Argentina, en donde se dio a conocer cuáles fueron las diez artistas argentinas más reproducidas del año.

Este miércoles, Spotify puso en marcha su esperado resumen anual, una herramienta que ofrece a cada usuario la posibilidad de revisar en detalle cómo fue su actividad musical durante los últimos doce meses. Con su lanzamiento global, la plataforma habilita la consulta de rankings personalizados, géneros más escuchados y el tiempo total dedicado a reproducir contenido dentro del servicio, una tradición que ya se convirtió en un clásico digital para despedir el año dentro de la industria musical.

Emilia, la artista argentina más escuchada del 2025

Según lo señalado en el informe, el Top 10 de artistas argentinas más escuchadas en 2025 estuvo encabezado por Emilia Mernes, quien se quedó con el primer puesto. Detrás de ella se ubicaron María Becerra y Tini Stoessel, seguidas por Nicki Nicole, Eugenia Quevedo, Cazzu, Lali, Ángela Leiva, La Joaqui y Karina, ‘La Princesita’, que completan el ranking de las más elegidas por el público a lo largo del año.

El ranking de los artistas más escuchados en Argentina

Bad Bunny lidera el ranking general en Argentina durante 2025

Por otro lado, el ranking general de los artistas más escuchados en Argentina durante 2025 estuvo encabezado por Bad Bunny, quien volvió a ocupar el primer puesto entre las preferencias del público. Detrás se ubicaron Un Poco de Ruido, Duki y Q’ Lokura, seguidos por Emilia, Milo J, Anuel AA, Luck Ra, María Becerra y Myke Towers. Sin dudas, un Top 10 marcado por la mezcla de géneros y la fuerte presencia del urbano.

En cuanto a las canciones, “La Plena - W Sound 05”, de W Sound junto a Beéle y Ovy On The Drums, se posicionó como la más escuchada del año en el país, según el listado elaborado por Spotify. Entre los temas que integran el Top 10 también aparecen “Amor de Vago” de La T y La M, “BAILE INoLVIDABLE” de Bad Bunny, “capaz (merengueton)” de Allehm y Yorghaki, y “Tu jardín con enanitos” de Roze Oficial, entre otros éxitos que dominaron las playlists durante todo el 2025.

“La Plena - W Sound 05”, la canción más escuchada del año en Argentina

Volviendo al plano nacional, Un Poco de Ruido se consolidó como el grupo argentino más escuchado del año, que logró ubicarse en el segundo puesto del ranking general. El trío, formado por Pinky SD, DJ Pipo y Damo, llevó la cumbia a un territorio renovado, aportándole un sonido distintivo que terminó por convertirlos en un verdadero fenómeno cultural.

En definitiva, el Spotify Wrapped 2025 volvió a mostrar no solo cuáles fueron los nombres y las canciones que dominaron las playlists, sino también el peso cada vez mayor de la música argentina dentro del panorama global. Con artistas locales que escalan posiciones, géneros populares que se reinventan y nuevas voces que irrumpen con fuerza, quedó claro que la escena nacional vive un momento de enorme vitalidad.