Spotify Wrapped: quién fue el artista más escuchado del mundo en 2025
La compañía publicó el reporte definitivo sobre los consumos de sus 700 millones de usuarios y confirmó el regreso de una figura latina a la cima del ranking global
La plataforma de streaming Spotify difundió el reporte anual que define el pulso de la industria musical internacional tras analizar los hábitos de sus 700 millones de suscriptores. El informe Spotify Wrapped expone un relevamiento masivo de datos sobre canciones, pódcasts y tendencias que marca el regreso de una figura latina a la cima de las preferencias mundiales tras dos años de dominio anglosajón.
Quién es el artista más escuchado del mundo en 2025, según Spotify
El fenómeno cultural protagonizado por Bad Bunny consolidó su alcance global en 2025. El artista puertorriqueño alcanzó más de 19.800 millones de reproducciones y recuperó el primer puesto del listado internacional. Este volumen de escuchas desplazó a Taylor Swift a la segunda ubicación, quien ocupó la posición de privilegio durante las dos temporadas anteriores.
El podio se completa con The Weeknd en el tercer lugar, mientras que el cuarto puesto lo ocupa el rapero Drake y Billie Eilish cierra el grupo de los cinco músicos más populares del mundo.
El dominio de las colaboraciones en el ranking de canciones
La competencia por el sencillo más exitoso del año coronó a una alianza entre dos referentes del pop norteamericano. La canción “Die With A Smile” interpretada por Lady Gaga y Bruno Mars, registró 1700 millones de reproducciones a nivel global.
El panorama de canciones virales incluye una fuerte presencia de ritmos latinos. Temas como “VeLDÁ”, de Bad Bunny junto a Omar Courtz y Dei V, o “BAILE INoLVIDABLE”, mostraron un rendimiento destacado en las métricas de la compañía. En el ámbito de las colaboraciones internacionales, el cruce entre artistas de distintas regiones, como el caso de Yung Beef con el mexicano El Bogueto en “Cuando No Era Cantante”, ganó relevancia en las estadísticas de exportación musical.
Las nuevas funciones con inteligencia artificial
La edición 2025 del resumen anual integra herramientas gestionadas por inteligencia artificial para procesar la información de cada cuenta. Una de las métricas novedosas compara los gustos musicales con la edad biológica y calcula cuántos años aparenta tener el usuario según sus elecciones sonoras. La interfaz modificó su navegación y ahora requiere un desplazamiento vertical o scroll para visualizar las estadísticas.
El sistema también incluye los “Clubs de escucha”, una herramienta que categoriza el perfil del oyente en seis arquetipos diferentes con características particulares. También debuta la función Wrapped Party, diseñada para cotejar afinidades con amigos. Los usuarios pueden encontrar estas opciones bajo el aviso: “Tu Wrapped 2025 ya está disponible” en la pantalla de inicio de la aplicación móvil.
El impacto de los artistas hispanos en mercados clave
El informe detalla la influencia de la música en español en territorios específicos. Quevedo escaló posiciones en España y se ubicó solo por detrás del líder mundial Bad Bunny, mientras que La Rosalía logró ingresar su álbum LUX dentro del top 20 español tras marcar un récord de reproducciones diarias para una mujer de habla hispana y Rels B sostuvo su lugar como el músico español con mayor proyección fuera de sus fronteras por segundo año consecutivo.
En el segmento de pódcast, el humor lidera las preferencias con producciones como La Ruina, presentada por Tomás Fuentes e Ignasi Taltavull, seguida por el ciclo Nadie Sabe Nada de Andreu Buenafuente.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
