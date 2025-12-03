Spotify Wrapped 2025: cómo ver tu listado de canciones más escuchadas del año

Ya está disponible Spotify Wrapped 2025 para los usuarios de la plataforma. Se trata de un conjunto de datos de cada usuario que se pueden ver en el perfil y muestra, de forma muy curiosa, lo que uno escuchó en el año.

Spotify es una de las aplicaciones más importantes del mundo en cuanto a lo cultural. Es una plataforma donde se puede escuchar música de cientos de géneros, millones de artistas y música de todas las épocas.

Spotify ya permite escuchar el resumen musical de 2025 Shutterstock - Shutterstock

Spotify Wrapped 2025: cómo ver tu top de canciones más escuchadas del año

El paso a paso para ver tu Spotify Wrapped 2025 y descubrir tu top de canciones más escuchadas del año:

1 Buscar el banner de Spotify Wrapped 2025

Abrir la app de Spotify en el teléfono o tablet. En la pantalla principal, debería aparecer un banner que diga la leyenda “Tu Wrapped 2025 ya está disponible” o “Resumen del año”. Si no aparece, intentar actualizar la app o buscarlo en las pestañas que se ven en el extremo superior de la pantalla.

2 Iniciar la experiencia Wrapped

Tocar el banner para comenzar. Aparecerá una experiencia interactiva con varias pantallas que muestran tu actividad musical del año, como los minutos totales de escucha, tus artistas y canciones más escuchados y los géneros favoritos. Este 2025, hay que hacer scroll hacia abajo, arrastrando el dedo por la pantalla, para pasar de sección.

Llegó el Wrapped 2025 de Spotify Shutter - Shutterstock

3 Explorar sus estadísticas destacadas

Navegar las historias o diapositivas donde se verá la canción más escuchada, un ranking de las más populares, los artistas top y otros datos curiosos sobre tus hábitos de escucha durante 2025, como cuántos álbumes y artistas.

4 Guardar y compartir sus listas

Al final, Spotify genera automáticamente playlists con tus canciones más escuchadas del año. Se pueden guardar estas listas en su biblioteca para seguir disfrutándolas y también compartirlas en redes sociales desde la propia app.

Qué se ve en el Wrapped 2025: videos, canciones más escuchadas, álbumes, estilos y horas

Algunos de los artistas que aparecen en videos agradeciendo

El Spotify Wrapped 2025 incluye varios tipos de contenidos para mostrar la actividad musical del año:

Canciones más escuchadas : las cinco canciones que más reprodujo el usuario, junto con una playlist generada automáticamente con tus favoritas.

: las cinco canciones que más reprodujo el usuario, junto con una generada automáticamente con tus favoritas. Álbumes más escuchados : se podrán ver los discos que más se escucharon en la cuenta durante el año.

: se podrán ver los discos que más se escucharon en la cuenta durante el año. Artistas más escuchados : un ranking de los músicos preferidos y visualizaciones que muestran cómo fue evolucionando la escucha mes a mes, con videos curiosos donde cada artista corre contra otro una carrera, por ejemplo.

: un ranking de los músicos preferidos y visualizaciones que muestran cómo fue evolucionando la escucha mes a mes, con videos curiosos donde cada artista corre contra otro una carrera, por ejemplo. Géneros y estilos musicales : los géneros musicales favoritos y una métrica novedosa que compara tus gustos con la edad y devuelve la cantidad de años que parece uno tener de acuerdo a la música que escucha.

: los géneros musicales favoritos y una métrica novedosa que compara tus gustos con la edad y devuelve la cantidad de años que parece uno tener de acuerdo a la música que escucha. Podcasts favoritos : las horas que uno pasó escuchando podcasts, con mensajes de algunos creadores.

: las horas que uno pasó escuchando podcasts, con mensajes de algunos creadores. Minutos totales de escucha y estadísticas generales : el total de minutos que uno pasó escuchando audio en Spotify.

: el total de minutos que uno pasó escuchando audio en Spotify. Clubs de escucha : una herramienta que categoriza el estilo de escucha dentro de seis perfiles diferentes, con características particulares

: una herramienta que categoriza el estilo de escucha dentro de seis perfiles diferentes, con características particulares Función Wrapped Party : que permite comparar tus gustos con los de tus amigos.

: que permite comparar tus gustos con los de tus amigos. Mensajes personalizados de artistas y creadores.

Experiencia visual interactiva y flexible que permite regresar a momentos puntuales sin empezar de nuevo.