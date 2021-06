Los Soprano: estrenan el trailer de la esperada precuela de la serie

Tony Soprano está de vuelta. Los orígenes del icónico mafioso llevado a la pantalla por James Gandolfini en la serie Los Soprano (HBO) se exploran en la producción The Many Saints of Newark, cuyo trailer se dio a conocer en las últimas horas.

El joven Tony es encarnado en la película por Michael Gandolfini, hijo del fallecido actor protagonista de la serie. Además otros personajes emblemáticos aparecen en la trama de la mano de nuevos intérpretes: Corey Stoll es Junior Soprano, Vera Farmiga encarna a Livia Soprano, Jon Bernthal da vida a un joven Johnny Soprano, Gabriella La Piazza es Joanne Moltisanti y Alessandro Nivola, Dickie Moltisanti.

En el adelanto, se aprecia cómo el protagonista se adentra en el mundo de la mafia y se enseña parte de su vínculo con su manipuladora madre, Livia, quien estaba casada con Johnny Soprano, a quien en la serie original solo se ve en flashbacks.

La película se sitúa temporalmente en la ciudad de Newark en 1967, donde el memorable personaje es testigo de cómo los gángsters rivales se alzan para desafiar el poderío de la familia DiMeo, núcleo que controlaba las actividades criminales de la región.

Tony Soprano se ve influenciado durante ese período por su tío Dickie Moltisanti (Alessandro Nivola), un individuo involucrado en actividades clandestinas que marca a fuego la personalidad de su sobrino.

Michael Gandolfini, en The Many Saints of Newark

Dirigida por Alan Taylor y producida por las compañías New Line Cinema y Warner Bros, la película se estrenará en los cines en octubre y también se podrá ver por la plataforma HBO Max.

Creada por David Chase, Los Soprano debutó en HBO en 1999 y tuvo seis exitosas temporadas, a través de las cuales destacó el notable trabajo actoral de James Gandolfini, quien murió de un ataque al corazón en 2013.

LA NACION