Warner Bros mostró las primeras imágenes de la esperada precuela de Los Soprano. La película, bautizada The Many Saints of Newark (Los muchos santos de Newark) será dirigida por Alan Taylor a partir de un guión de David Chase, creador de la histórica serie de mafiosos que transmitió HBO entre 1999 y 2007.

El avance formó parte de un tráiler con adelantos de los principales estrenos del estudio, como Cry Macho, la última película de Clint Eastwood y King Richard, en la que Will Smith interpreta a Richard, padre y entrenador de las tenistas Venus y Serena Williams.

El joven Tony es interpretado por Michael Gandolfini, hijo del fallecido actor de Tony Soprano James Gandolfini Warner Bros.

The Many Saints of Newark está protagonizada por Alessandro Nivola como Dickie Moltisanti, padre de Christopher Moltisanti (Michael Imperioli). El joven Tony Soprano es quien se lleva todas las miradas del tráiler ya que el papel recayó en Michael, hijo del fallecido protagonista de la serie, James Gandolfini.

La anticipada precuela de Los Sopranos iba a estrenarse el próximo 12 de marzo, pero la fecha fue retrasada hasta el 24 de septiembre, a causa de la pandemia de coronavirus.

El estudio también presentó imágenes de Malignant, una película de terror dirigida por James Wan y la tercera película de la saga El conjuro, producida por el mismo realizador.

El tráiler incluyó asimismo avances de Dune, la nueva adaptación de la novela de ciencia ficción de Frank Herbert que será dirigida por Denis Villeneuve y la esperada película de monstruos Godzilla vs. Kong.

