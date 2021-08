¿Qué veo? Cinco series de amor y desencuentro para disfrutar el fin de semana largo

Made for Love

No todo romance termina con los enamorados felices y comiendo perdices. A veces ni siquiera empieza por el enamoramiento en cuestión. Algo de eso explora esta comedia negra protagonizada por la fantástica Cristin Milioti, quien interpreta a Hazel Green, una mujer inteligente y literalmente atrapada en la casa de sus sueños.

En el primer episodio, con una cita a Educando a Arizona de los hermanos Ethan y Joel Coen, Hazel escapa de su prisión de lujo y de su opresivo marido Byron Gogol (Billy Magnussen), un magnate de la tecnología con un concepto muy particular del mundo y específicamente del matrimonio. Decidido a aplicar las innovaciones tecnológicas a las relaciones amorosas el megalómano millonario decide desarrollar un chip que fusione la mente de las parejas al punto de que no haya diferencia entre los pensamientos de uno y otro de sus integrantes. Y claro, nada mejor que probar la aplicación en su esposa de una década que, de todos modos, ya parece estar a medio camino de convertirse en una inteligencia artificial.

Cuando Hazel se fugue, la narración completará los detalles de su pasado que la llevaron a casarse con Byron el mismo día que lo conoció, dejando atrás no solo el pueblo polvoriento en el que se crio sino a su papá Herb (Ray Romano), un inventor fracasado que en los últimos años se transformó en el pervertido del lugar por haber formado pareja con una muñeca inflable. Ácida y divertida, Made for Love se toma a risa lo que podría ser uno de los más inquietantes episodios de Black Mirror.

Made for love está disponible en HBO Max.

Modern Love

Lucy Boynton y Kit Harington en uno de los episodios de la segunda temporada de Modern Love Amazon Prime Video

El director y guionista irlandés John Carney se hizo conocido por contar historias de amor pequeñas, tiernas y siempre acompañadas de la mejor música para expresar los anhelos a sus sensibles personajes. Lo hizo en Once, ¿Puede una canción de amor salvar tu vida? y de nuevo en Sing Street: reviviendo los 80s (espantoso título local de su tercer film). Y ahora vuelve a conseguirlo en la segunda temporada de esta antología romántica inspirada por la columna del mismo nombre que se publica en el diario The New York Times.

Para esta segunda vuelta, Carney regresó a sus orígenes con varios de los episodios ambientados en su Irlanda natal, un valor agregado que la temporada anterior, completamente filmada en los Estados Unidos, no tenía. Así, el primer capítulo cuenta la historia de la doctora Stephanie Curran (Minnie Driver), que cura todo su cansancio de sus los largos días laborales, la tristeza por la mudanza a la universidad de su hija mayor y la nostalgia de su juventud y el amor que ya no está manejando por las curvas rutas de la campiña irlandesa. Un golpe directo al corazón y los sentidos de los espectadores que luego podrán volver a Irlanda en el episodio más autorreferencial de la serie, “Strangers on a Train”, cita directa a la película homónima de Alfred Hitchcock (conocida localmente como Pacto siniestro), aunque “sin los asesinatos”, dirá el personaje de Lucy Boyton (Bohemian Rhapsody), Paula. Una experta en el medioevo que conoce a Michael (Kit Harington), el especialista en tecnología, cuando ambos regresan a su casa en las vísperas de la cuarentena dictada por la pandemia. Que Michael sea interpretado por Harington, le otorga un elemento metadiscursivo más al episodio cuando alguien le pregunta si el hecho de que Paula estudie la sociedad medieval significa que es fanática de Game of Thrones.

Las dos temporadas de Modern Love están disponibles en Amazon Prime Video.

Citas

De las redes a los bares

El arte del cortejo y la seducción ya no es lo que era. Algo de eso cuenta esta serie de pura cepa catalana que transcurre en Barcelona en donde diferentes personajes se cruzan gracias a una aplicación para citas. En cada episodio se presentan un par de encuentros muy distintos entre sí que luego, con el desarrollo de la serie, se irán ampliando a unos cuantos más.

En principio la mirada del programa basado en la serie británica Dates no es demasiado positiva con las citas concertadas a través de las redes. Según los primeros episodios, todo el mundo miente al completar sus perfiles en la página en cuestión, pero para la ficción esas falsedades -a veces inofensivas, a veces peligrosas- resultan en malos entendidos y peleas, en ofensas y disgusto. Al menos en un principio. Es que si el tatuador Martín (Isak Férriz) se presentó como un abogado exitoso y apuesto para que la maestra Blanca (Bea Segura) aceptara salir con él, los motivos de su engaño resultan más nobles de los de la malcriada Ona (Júlia Molins) para atraer al bueno de Álex (Biel Duran). Hablada en catalán, la serie consigue atrapar al espectador cuando deja de lado los intentos de pontificar sobre las nuevas tecnologías y aplica los elementos narrativos de la comedia romántica que se mantienen intactos más allá de las innovaciones en la búsqueda del amor.

Las dos temporadas de Citas están disponibles en Flow.

Starstruck

Starstruck de Rose Matafeo HBO Max

Para muchos la película Un lugar llamado Notting Hill es apenas un recuerdo borroso de los tiempos en los que Hugh Grant y Julia Roberts eran las más grandes estrellas de la comedia romántica y su reunión en un film del género era el equivalente del estreno de una nueva entrega de los Avengers en la actualidad. Para otros, se trata de ese film que hay que ver si o si cuando aparece en pantalla, aunque uno conozca cada uno de los diálogos de memoria y hasta los cite regularmente. Y, finalmente, para la comediante y escritora neozelandesa Rose Matafeo parece haber sido el punto de partida para contar la historia de Jessie (interpretada por ella misma) y Tom (Nikesh Patel), un dúo romántico que tiene todo para fracasar estrepitosamente y sin embargo funciona. A su manera, claro.

Resulta que Jessie es una despreocupada e inmadura mujer nacida en Nueva Zelanda pero instalada en Londres adónde viajó siguiendo a un amor que se terminó antes que el encanto de la capital inglesa. Y Tom es una estrella del cine de acción al que todo el mundo cree conocer aunque nadie lo haga realmente. Cuando se crucen en el baño de una discoteca durante la noche de Año Nuevo, el dúo comenzará una historia de amor repleta de tropiezos, malentendidos y problemas de comunicación que la convierten en una digna heredera de la película que la inspiró.

Starstruck está disponible en HBO Max.

Porque esta es mi primera vida

Jong So-min y Lee Min-ki en Porque esta es mi primera vida Netflix

Las cosas no están marchando bien para Yoon Ji-ho (Jung So-min). El día de su cumpleaños número 30, su trabajo como guionista de telenovelas vuelve a probar ser mucho menos emocionante y satisfactorio de lo que imaginaba de adolescente. Y, para colmo de males, la convivencia con su hermano menor se vuelve insostenible cuando descubre que él no solo se va a casar pronto, sino que su futura esposa está embarazada.

Agobiada por las reglas de la sociedad patriarcal que indican que el hijo varón de la familia tiene todos los privilegios, incluido su nombre en el departamento del que Ji-ho paga todas las cuentas, la mujer decide mudarse. Cuando la realidad de sus recursos económicos se choca con los precios de las propiedades, su única opción es compartir un departamento con quien cree es la conocida de una de sus amigas. En realidad el dueño del lugar es el taciturno y maniático Nam Se-hee (Lee Min-ki) que suele descartar compañeros de casa con rapidez si no respetan sus varias reglas de convivencia. Cuando ambos confundan el género del otro, lo que comienza como un malentendido se transformará en una relación de conveniencia primero y en algo mucho más profundo y real una vez que comiencen a conocerse en serio.

Divertida y algo peculiar en su tono, esta miniserie forma parte de la extraordinaria tradición de comedias románticas televisivas producidas en Corea del Sur.

Porque esta es mi primera vida está disponible en Netflix.