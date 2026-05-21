El partido: un documental conciliatorio con un invaluable aporte acerca del encuentro entre Argentina e Inglaterra en México 86

El partido (Argentina / 2026). Dirección: Juan Cabral y Santiago Franco. Guion: Juan Cabral y Santiago Franco. Fotografía: Pablo Gallego. Edición: Lucas Coppolecchia, Sebastian Fasanelli, Juan Pablo Scaglione y Mauro Caporossi. Elenco: Gary Lineker, John Barnes, Jorge Burruchaga, Jorge Valdano, Julio Olarticoechea, Oscar Ruggeri, Peter Shilton, Ricardo Giusti. Calificación: G (audiencia general). Distribuidora: Buena Vista International. Duración: 91 minutos. Nuestra opinión: muy buena.

A primera vista, se podría creer que El partido gira en torno a la metáfora, no muy original, de una cancha como campo de batalla. Sin embargo, el documental dirigido por Juan Cabral y Santiago Franco hace un giro sobre ese lugar común. Por medio del ejercicio del recuerdo por parte de sus protagonistas y del análisis sobre la importancia de aquel encuentro deportivo, el film convierte la tensión del enfrentamiento en un estado de reconciliación.

El partido es una película amable sobre una rivalidad histórica, que excede lo deportivo, la de la Argentina e Inglaterra, y cómo llegó a un punto de ebullición en el encuentro disputado el 22 de junio de 1986, en el marco del Mundial de México. En un presente en el que las expresiones violentas rigen el discurso y abundan las identidades construidas a partir del odio hacia el otro, el tono conciliatorio del documental es bienvenido.

Esto no quiere decir que la película niegue las heridas, concretas o simbólicas, infligidas por uno u otro bando. Por el contrario, utilizando un recurso que va y viene en el tiempo, contando los años y minutos en relación con el partido, los directores trazan una historia de esa rivalidad.

Así, se ocupan tanto del incidente de Antonio Rattín, en un partido del Mundial de 1966, como de la Guerra de Malvinas, con un recorrido ágil que se centra en la utilización política del enfrentamiento, marcando la enorme distinción entre los discursos de los líderes, ocupados en sus intereses propios, y el punto de vista de los soldados de ambos lados, que vivieron la crueldad de la guerra en carne propia.

El repaso histórico es valioso, pero cobra verdadero sentido cuando se llega al corazón del documental, que es el partido en sí. El enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra en el Estadio Azteca es analizado parte por parte, anclándose en los dos momentos clave: el gol conocido como “la mano de Dios” y el segundo gol de Diego Maradona, al que se lo considera como “el más hermoso”.

Para contar lo que sucedió en ese encuentro, sus antecedentes y sus consecuencias, el documental se apoya en dos pilares fundamentales. El primero es un exhaustivo trabajo de archivo, a cargo del equipo liderado por Andrés Levinson, que recupera imágenes y palabras invaluables. Con ese material, los directores y los editores construyen el relato, que incluye fragmentos sorprendentes, como el que liga una entrevista a los hermanos de Maradona cuando eran niños, revelando la inspiración detrás de ese famoso segundo gol y generando un momento de emoción genuina.

El abrazo de Jorge Valdano y Gary Lineker, uno de los momentos emotivos de este documental Disney

Esa misma emotividad circula en el otro pilar del documental, la participación de un grupo de exjugadores, argentinos e ingleses, que protagonizaron aquel partido: Gary Lineker, John Barnes, Jorge Burruchaga, Jorge Valdano, Julio Olarticoechea, Oscar Ruggeri, Peter Shilton y Ricardo Giusti. Maradona los acompaña desde las imágenes de archivo, puro carisma y potencia deportiva, admirado por sus compañeros y por sus rivales por igual.

Desde el principio, el documental establece el lugar primordial que ocupan, dándoles a Valdano y a Lineker, el rol de narradores. Pero más allá de las palabras leídas y de las anécdotas que cuentan durante el film, lo que tiene un efecto único son las expresiones de estos hombres de más de 60 años al ver esas imágenes de uno de los momentos cumbre de sus carreras y sus vidas. Los directores apelan a la expresividad del blanco y negro, y les ponen la cámara cerca, en primerísimo primer plano, para descubrir lo que pasa en sus ojos, al recordar ese encuentro, en el que confluyeron la historia y el deporte.