Privier: cómo es la serie argentina fantástica y de ciencia ficción que llegó a Flow

Después de su paso por Luzu TV ya están disponibles en Flow los seis episodios de Privier, serie argentina protagonizada por Alberto Ajaka, Mónica Antonópulos, Viviana Saccone y Claudio Tolcachir que explora una temática conectada con el relato fantástico, la ciencia ficción, los viajes en el tiempo y el thriller conspirativo.

Narrada en tres momentos simultáneos (los años 70, la década del 90 y el tiempo presente), la serie tiene como protagonista a un hombre capaz de hacer viajes físicos y espirituales a través del tiempo gracias a sus cualidades especiales: un cerebro privilegiado y una capacidad sensorial fuera de lo común que le permiten rememorar vidas pasadas.

Alberto Ajaka y Monna Antonopulos en una escena de Privier

La serie tuvo su debut en streaming en agosto de 2024, convirtiéndose en el primer contenido de ficción incorporado a la programación de Luzu TV. Se filmó a lo largo de 13 semanas en distintos lugares de la Argentina, con un capítulo especial rodado en Campanópolis, el espacio ubicado en la localidad bonaerense de González Catán que facilitó la ambientación de algunas escenas que transcurren en tiempos medievales.

Un momento del rodaje de la serie en Campanópolis Hernán Zenteno - La Nación

El tramo que llevó a parte del equipo técnico y artístico a Egipto corresponde al momento de la trama que transcurre en el año 3500 antes de Cristo, conectado -según los primeros anticipos- a la visión cosmogónica de la antigua civilización egipcia y el poder energético de las pirámides.

Dirigido por Nicolás Tuozzo, Privier cuenta además en su elenco con participaciones especiales de Leonor Benedetto, Alejo García Pintos, Enrique Dumont, Tomás Wicz, Claudio Gallardou, Tony Lestingi, Romina Giardina y Patrcio Wittis, entre otros. El guion, sobre una idea original de José Kohon, lleva la firma de Tuozzo, Diego Castro, Francisco Ruiz Bartlett y Nora Sarli.