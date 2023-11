escuchar

Si bien para la voracidad de cualquier cinéfilo tener para elegir entre más de un centenar de películas en un festival como el de Mar del Plata es más que tentador, esto tiene también una contracara y es la ansiedad que esa misma cantidad genera. Este es apenas uno de los tantos recorridos posibles que ofrece el festival que comienza esta noche en La Feliz: 10 recomendaciones para agendar con títulos que forman parte de las secciones no competitivas:

La chimera, de Alice Rohrwacher

La directora de Lazzaro Felice es una de las voces más originales del cine italiano actual. Su cuarto largometraje, con los toques de fantasía y fábula que distinguen su cine, cuenta la historia de Arthur (el actor Josh O’Connor, el príncipe Carlos “joven” en la serie The Crown), un inglés recién salido de la cárcel con una capacidad especial para detectar tesoros etruscos y que, gracias a esta habilidad, termina trabajando con un grupo de saqueadores de tumbas. Estrenada en Cannes y filmada en distintos formatos, como 35 y 16 mm, con un aire fellinesco y un elenco que completan la hermana de la directora, Alba Rohrwacher, Isabella Rossellini y la brasileña Carol Duarte (La vida invisible de Eurídice Gusmao), el nuevo film escrito y dirigido por Rohrwacher difícilmente desilusione a quienes quedaron subyugados en el pasado por sus hipnóticas propuestas. Funciones miércoles 8, viernes 10 y sábado 11.

Evil Does Not Exist, de Ryusuke Hamaguchi

Esta es probablemente una de las películas más esperadas por los cinéfilos que asisten a Mar del Plata, ya que se trata del nuevo trabajo del director japonés que en 2022 ganó el Oscar a la mejor película internacional por Drive My Car, ungida también ese mismo año como la mejor por la Federación Internacional de Críticos de Cine (Fipresci). En Evil Does Not Exist, ganadora del Gran Premio del Jurado en el último Festival de Cine de Venecia, hay un padre, Takumi, que lleva una existencia pacífica junto a su pequeña hija Hana en las afueras de Tokio, rodeados de naturaleza. Sin embargo, un proyecto de glamping pone en riesgo el equilibrio de sus modestas vidas, amenazando con contaminar el suministro de agua local (del que además vive Takumi, que la recolecta en bidones para un restaurante que cocina sus fideos con ella). La nueva película del director de Wheel of Fortune and Fantasy genera gran expectativa, por lo que conviene hacerse de entradas con antelación. Funciones viernes 10, sábado 11 y domingo 12.

Mixtape La Pampa, de Andrés Di Tella

A partir de la figura de Guillermo Enrique Hudson (1841-1922), naturalista argentino hijo de estadounidenses que migró a los 33 años al Reino Unido, donde se convirtió en un reconocido escritor y de donde jamás regresó, Andrés Di Tella reflexiona una vez más acerca del arraigo y la identidad. Y lo hace recorriendo la Pampa, esa región en apariencia monótona que Hudson experimentó como un gaucho más y sobre la cual escribió desde la enorme distancia que la separa de la neblinosa Londres. Di Tella –él también deudor del desarraigo, el que vivió su madre india, que llegó a Argentina para casarse con su padre, y el suyo propio, cuando le tocó mudarse con sus padres a Londres- encuentra en el naturalista un espejo en el que mirarse para seguir indagando en su propia historia. Y de esta forma, mientras recorre la Pampa escuchando el mixtape con una selección de canciones de rock y blues nacional que le grabó un amigo cuando regresó a la Argentina de muy joven, como para que se aggiornara a su nueva patria, Di Tella descubre una serie de personajes entrañables. Quizá sean ellos y su relación con el paisaje que los rodea -desde una pobladora originaria que abandonó el convento en el que la discriminaban hasta un ornitólogo obsesionado por grabar el canto de los pájaros pampeanos- la llave para entender por qué, hace más de un siglo, Hudson tampoco logró nunca cortar los lazos que lo ataban sentimentalmente a estas tierras. Funciones viernes 3, sábado 4 y domingo 5.

La imagen permanente, de Laura Ferrés

Laura Ferres es uno de los nuevos talentos del cine español que vale la pena seguir de cerca. En su ópera prima, que acaba de obtener el premio mayor en la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), la directora catalana filma a dos mujeres que encarnan, cada una, uno de esos personajes que da cada tanto el cine y que son muy difíciles de olvidar. Se trata de Carmen, una asistente de casting, y Antonia, una vendedora ambulante. A través de este encuentro, Ferrés indaga en el destino de aquellos andaluces de clase trabajadora que, como su propia familia, abandonaron alguna vez el más pobre sur de España para iniciar una nueva vida en la ciudad de El Prat, en el cinturón industrial de Barcelona. Para tener en cuenta: el coguionista de la película es el realizador Carlos Vermut, director de películas no menos originales y sorprendentes como Quién te cantará y Magical Girl. Funciones viernes 3, domingo 5 y martes 7.

Censor, de Prano Bailey-Bond

A pesar de ser considerada una de las mejores películas de terror de los últimos dos años, el primer largometraje de la directora británica Prano Bailey-Bond nunca llegó a las salas comerciales de Argentina. Ambientada en 1985, en plena era Thatcher, Censor se remonta a la época de los “video nasty”, como se llamaban en el Reino Unido aquellas películas consideradas pervertidoras de mentes jóvenes por parte de los guardianes de la moral (en aquel entonces la oficina británica encargada de la clasificación de películas). La protagonista es una de estas censoras que, atormentada por la desaparición de su hermana cuando eran niñas, comienza a confundir ficción con realidad mientras revisa estos materiales. Quienes consumieron cine de terror en los 80 (o después), probablemente disfruten con las “películas dentro de la película”, las recreaciones de aquel horror ochentoso que ofrece Censor. Pero hay más: Bailey-Bond, quien será la encargada de adaptar al cine el libro de cuentos de la escritora argentina Mariana Enríquez Las cosas que perdimos en el fuego, estará presente en el festival como jurado de la competencia internacional. Funciones sábado 4, domingo 5 y lunes 6.

Foco Érase una vez en Georgia

Una de las grandes vivencias que puede ofrecer un festival como el de Mar del Plata es la oportunidad de entrar en contacto con cinematografías de países de los que, a priori, sabemos poco y nada. Es decir, proporcionarle al espectador un marco de referencia formal y emocional gracias al cual, cada vez que vuelva a escuchar el nombre de ese país, el antiguo blanco se llene de imágenes, voces y sensaciones. La proyección de What Do We See When We Look at The Sky? de Alexandre Koberidze en la edición 2021 del festival les permitió a muchos aprender que los georgianos son casi o igual de fanáticos del fútbol que los argentinos, por ejemplo, al punto que en su película, el director imaginó una Argentina campeona del mundo bastante antes del reciente triunfo (real) de la Scaloneta en Qatar. Este año, Koberidze viajará nuevamente a Mar del Plata para presentar un foco curado por él con sus películas georgianas preferidas: Great Green Valley, de 1967 (funciones domingo 5, miércoles 8 y sábado 11), Love at First Sight, de 1975 (sábado 4, martes 7 y viernes 10) y The Georgian Chronicle of the 19th Century, de 1979 (viernes 3, lunes 6 y jueves 9).

Robot Dreams, de Pablo Berger

El español Pablo Berger, quien hace 10 años arrasó en los premios Goya con su versión muda, en blanco y negro y bien torera de Blancanieves, se estrena en el cine de animación con Robot Dreams. Adaptación de una novela gráfica escrita por la estadounidense Sara Varon y ambientada en la Nueva York de los años 80 -con street dance, hot dogs y paseos por el Central Park, como corresponde- esta historia acerca de un perro solitario que construye un robot como amigo tuvo un muy buen recibimiento en el Festival de Cannes, donde formó parte de las proyecciones especiales. Además, este colorido largometraje, sin diálogos pero acompañado de una potente banda de sonido, se llevó el premio Contrechamp Grand Prix en Annecy, considerado el festival de animación más importante del mundo. Funciones martes 7 y miércoles 8.

Mutiny In Heaven: Nick Cave’s The Birthday Party

Este documental del australiano Ian White se centra en The Birthday Party, la banda gótica post punk de la que formó parte su entonces muy joven compatriota Nick Cave con sus compañeros de colegio a fines de los 70 y principios de los 80. Con imágenes y canciones inéditas de la banda, secuencias animadas y el testimonio de sus propios miembros, entre ellos Phill Calvert, Mick Harvey y el mismo Cave, esta es la película ideal para los amantes de la rebeldía rockera. Funciones martes 7, miércoles 8 y jueves 9.

El pensamiento analógico, de Paulo Pécora

En su nuevo documental, el periodista y cineasta argentino Paulo Pécora interroga y sigue de cerca un grupo de artistas que, como una cuadrilla de jinetes que cabalga a contracorriente, siguen apostando a la materialidad del fílmico en tiempos en que lo digital parece haber ganado definitivamente la batalla. Pécora nos revela que eso no es tan así: en la tribu que él retrata hay artistas que aún toman fotos con cámaras estenopeicas, proyectan rollos de celuloide intervenidos con tinta o flores silvestres o ruedan colectivamente en Súper-8. Más allá de los variados testimonios que incluye el documental, entre ellos los de Ernesto Baca, Jeff Zorrilla y Natacha Ebers, su mayor riqueza reside en el registro detallado de esos saberes manuales que denotan un apego por los dispositivos y los materiales que bien podría describirse, sin exagerar, como una forma de amor. Es en la espera paciente del revelado de una fotografía o en el girar enérgico de la manivela de una cámara que se manifiesta lo que uno de los entrevistados describe como una “determinada poética del hacer” y que, como demuestra esta película, no es ni más ni menos que una forma de estar en el mundo. Posdata: se aconseja complementar el visionado de esta película con el ciclo de películas Súper8/16 mm en el que se podrán ver, entre otros, el corto Retrato de Marta Minujín que filmó Narcisa Hirsch en 1975. Funciones de El pensamiento analógico: sábado 4, domingo 5 y lunes 6. Funciones de Retrato de Marta Minujín: martes 7, miércoles 8 y jueves 9.

Where The Devil Roams, de Zelda Adams, John Adams y Toby Poser

Tan solo la curiosa historia de esta producción debería suscitar la atención de cualquier cinéfilo, ya que detrás de Where the Devil Roams hay una familia –padre, madre e hija- que escriben, producen, protagonizan, dirigen, editan y musicalizan sus propias películas de terror. Y que, ¡encima!, se apellidan Adams. Sí, casi igual que aquella otra familia conformada por Homero, Morticia, Merlina y Pericles. La nueva producción de John Adams, su esposa Toby Poser y su hija Zelda los encuentra protagonizando a una familia de feriantes que se dedican a cometer truculentos crímenes a lo largo y ancho de Estados Unidos durante la época de la Gran Depresión. Esta es la segunda película de la familia Adams – también integrada por su hija Lulu, que actúa en algunas de las producciones – que podrá verse en el festival después de Hellbender en la edición 2021. Por si fuera poco, Toby Poser, la matriarca de la familia, estará presente en La Feliz como jurado de la competencia argentina. Funciones domingo 5, lunes 6 y martes 7.

