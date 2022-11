Mar del Plata: una película brasileña se ganó el premio mayor del Festival de Cine

escuchar

La película brasileña Saudade fez morada aqui dentro se alzó hoy con el premio Astor Piazzolla al Mejor Largometraje de la Competencia Internacional de la 37a edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Además, la película de Haroldo Borges acerca de un adolescente que se está quedando ciego recibió una mención especial “al trabajo de ensamble de la comunidad de la película” con el fin de destacar el trabajo del elenco, conformado por actores no profesionales.

El jurado integrado por la actriz argentina Dolores Fonzi, el director georgiano Alexandre Koberidze, la curadora de programación cultural y ex directora del archivo de cine del Goethe-Institut Buenos Aires Inge Stache, el periodista español Alberto Lechuga y el director estadounidense Joe Swanberg también decidió otorgar una mención especial “para el prometedor equipo y elenco” de la argentina Cambio cambio, de Lautaro García Candela.

La Uruguaya, dirigida por Ana García Blaya Prensa Festival Internacional de Cine de MDP

Por su parte, las directoras argentinas Melisa Liebenthal y Ana García Blaya compartieron el premio Astor Piazzolla a la Mejor Dirección por El rostro de la medusa y La uruguaya, respectivamente. Tres hermanos, de Francisco J. Paparella, se quedó con el Premio del Jurado. De esta forma, las cuatro películas argentinas incluidas entre los 12 títulos de la Competencia Internacional lograron llevarse al menos un premio a casa.

Sonia Parada obtuvo el premio a la Mejor Interpretación por la película boliviana Los de abajo Prensa Festival Internacional de Cine de MDP

En tanto, Sonia Parada obtuvo el premio a la Mejor Interpretación por la película boliviana Los de abajo, de Alejandro Quiroga, mientras que el de Mejor Guion fue para There there, escrita y dirigida por el estadounidense Andrew Bujalski. Con las actuaciones de Jason Schwartzman y Lili Taylor, esta comedia tiene la particularidad de haber sido filmado en pandemia sin que sus actores compartieran nunca un set.

El premio al Mejor Largometraje de la Competencia Latinoamericana fue para la película independiente argentina Trenque Lauquen, de Laura Citarella. Prensa Festival Internacional de Cine de MDP

El premio al Mejor Largometraje de la Competencia Latinoamericana fue para la película independiente argentina Trenque Lauquen, de Laura Citarella , que a lo largo de sus más de cuatro horas de duración juega con distintos géneros, desde la comedia romántica hasta el fantástico. El jurado integrado por el productor y programador canadiense Brad Deane, la directora artística y programadora francesa Lili Jeanne Hinstin y la directora, guionista y productora argentina Constanza Novick decidió distinguir la película “por su particular trama, humor, sus actuaciones y su puesta en escena que nos transporta hacia el centro de nuestro amor y entusiasmo por el cine”. Y añadió: “Festejamos la libertad de sus personajes, su juego formal y su punto de vista femenino”.

Además, concedió el Premio del Jurado a la potente Mato seco em chamas, de Joana Pimenta y Adirley Queirós, en la que realidad y ficción se entremezclan para contar una historia de mujeres fuertes y aguerridas en los barrios marginales de Brasil. También hubo una mención especial para la colombiana Anhell69, de Theo Montoya. En la Competencia Latinoamericana de Cortos, la película cubana Ánima se impuso como Mejor Cortometraje, mientras que la costarricense El silencio de los niños obtuvo una mención especial.

Sobre las nubes, de María Aparicio, se quedó con el premio al Mejor Largometraje de la Competencia Argentina Prensa Festival Internacional de Cine de MDP

Sobre las nubes, de María Aparicio, se quedó con el premio al Mejor Largometraje de la Competencia Argentina “por proponer una épica de lo pequeño, construyendo un relato sobre la manera de no rendirse de la gente común en el escenario de crisis”, de acuerdo con el fallo del jurado integrado por el crítico y programador español Gerard Casau, el programador brasileño Leonardo Bomfim y María José Santacreu, directora de la Cinemateca Uruguaya. Filmada en blanco y negro, la segunda película de la directora cordobesa pone el foco en el mundo del trabajo a través de cuatro personajes: un cocinero, un ingeniero desocupado, una librera y una enfermera. El premio José Martínez Suárez a la Mejor Dirección fue para Leandro Listorti por Herbaria, documental en el que el director, con amplia experiencia en la conservación y restauración de películas, plantea un cautivante cruce entre la preservación de las especies (en este caso, la flora) y la de los archivos fílmicos. El premio al Mejor Cortometraje fue para Carne de Dios, de Patricio Plaza.

El jurado de la Competencia Estados Alterados, dedicada al cine más radical y experimental, decidió darle el premio al Mejor Largometraje a la canadiense Geographies of solitude, de Jacquelyn Mills. Además, la productora española Beli Martínez, la cineasta argentino-británica Jessica Sarah Rinland y el crítico y distribuidor mexicano Pedro Segura otorgaron menciones especiales a la brasileña Filme particular, de Janaína Nagata, y al corto The Newest Olds, del argentino Pablo Mazzolo.

En tanto, el premio al Mejor Proyecto de la Competencia en Tránsito, en la que participan películas aún no terminadas, fue para la argentina Plata o mierda, de Toia Bonino y Marcos Joubert. Además, el director argentino Manuel Ferrari, el director de DocLisboa, el portugués Miguel Ribeiro, y la codirectora del Festival IndieLisboa, Susana Santos Rodrigues otorgaron menciones especiales a la peruana Punku, de Juan Daniel Fernández Molero y Sombra grande, del argentino Maximiliano Schonfeld.

En total, se proyectaron casi 200 películas entre las secciones competitivas y no competitivas del festival, que también incluyó galas, funciones al aire libre y novedades como la sección “Cuánto tiempo es un siglo – Cine silente con música en vivo”, en la que se proyectaron clásicos del cine mudo con música en vivo y siempre a sala llena en el Teatro Colón de la ciudad. El cierre fue con Hasta los huesos, protagonizada por Timothée Chalamet y Taylor Russell, película que le valió a Luca Guadagnino el premio al Mejor Director y a Russell el de Mejor Joven Actor o Actriz en el reciente Festival de Venecia.

La primera edición con Pablo Conde como director artístico –quien previamente se desempeñó como programador del festival durante 12 años–, estuvo marcada por el entusiasmo del público, que festejó la vuelta a la presencialidad completa tras dos años marcados por la pandemia acompañando las numerosas funciones y actividades especiales del festival. Entre los principales invitados internacionales de esta última edición estuvieron John McTiernan, director de películas de acción clave de los 80 como Depredador y Duro de matar, y la cineasta francesa Patricia Mazuy.