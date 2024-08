Edith Hermida apoyó a Tamara Pettinato y reveló qué es lo que le indigna del escándalo

Escuchar

En medio de la polémica que envuelve a Tamara Pettinato por sus videos juntos a Alberto Fernández, Edith Hermida no dudó en expresar su apoyo hacia su compañera de Bendita, aunque no dejó de ser crítica con respecto a lo ocurrido y se refirió al descargo público de la conductora, que generó controversia.

Durante una intervención en el programa, la panelista manifestó su enojo por las escandalosas imágenes que el propio expresidente de la Nación grabó en el despacho presidencial, pero también expresó su empatía hacia Pettinato: “Me da mucha bronca y lo siento mucho por Tamara porque yo sé que la está pasando mal con todo esto”, dijo anoche.

Hermida habló después de que Beto Casella, conductor del ciclo, confirmara que había sugerido a la producción que Pettinato se tomara unos días fuera del programa para aliviar la tensión, posibilidad que luego la panelista rechazó a través de un mensaje que compartió en las redes sociales. Esto dejó a muchos en el equipo con sentimientos encontrados sobre cómo manejar la situación de manera adecuada.

Hermida confesó que recibió múltiples advertencias sobre si era lo correcto mantenerse cerca de Pettinato en medio del escándalo. A pesar de ello, ella se mantuvo firme en su decisión de apoyarla: “De los 19 años de Bendita, hace 18 que estoy acá. Hoy en las redes Beto Casella era tendencia, Tamara era tendencia y me ponía mal, me angustiaba. Quiero que pase todo esto pronto porque no estoy acostumbrada a vivir este tipo de cosas en el programa. Beto, no me gusta verte como te estoy viendo hoy, es inusual. Bendita es un bálsamo en mi vida, es un placer venir, ojalá que pase todo esto pronto . Muchos me decían ‘no te conviene estar pegada a Tamara, pero yo no sé si siempre hago lo que me conviene, yo hago lo que siento”, afirmó.

Y continuó explicando: “Es parte de mi estilo de vida hacer lo que siento. Yo a Tamara la quiero, sigo queriéndola y sé que la está pasando mal, más allá de que su descargo no fue el ideal. Y confirmo que Beto, como líder de equipo, es un tipo que contiene a sus compañeros. Y cuando hemos metido la pata, siempre te ayuda a salir de esa metida de pata, siempre ha sabido mediar”.

En cuanto a las primeras palabras con las que Pettinato se refirió a lo ocurrido tras el escándalo, su compañera opinó: “Su descargo, en un país en el que la gente la ha pasado muy mal en pandemia, y que la está pasando mal ahora, creo que ella todavía no dimensiona el dolor o la bronca que generan los videos que aparecieron en las redes. No está bueno. Me da bronca que se haya dejado filmar . Me da mucha bronca todo lo que está pasando. Me duele y ojalá que pase pronto”.

Casella: “Estoy cansado”

Mientras tanto, la producción de Bendita deberá decidir cómo manejar la situación en medio de rumores sobre posibles cambios en el equipo y la incertidumbre sobre el futuro de Tamara Pettinato en el programa. Luego de su participación el viernes, Pettinato se ausentó ayer y Casella fue determinante en su postura respecto al tema.

“Ojalá tipo miércoles no tenga que hablar más de Tamara Pettinato, al menos en este sentido. A mí me bajan las defensas, estoy cansado, hoy haría este programa sentado. Sabrán ustedes que aparece otro video del mismo momento, y otra vez repercusiones. Yo no la conocía bien, pero me parece que se ofende fácil. El viernes lo último que dije es “olvídense que la eche”, no la vamos a echar, pero surge esto y sí me permito pensar que Tamara se tendría que tomar unos días, para parar un poco la pelota. Y cuando le informan eso, me responden que ella estaba hecha una furia porque dice que no la cuidamos los días que no estuvo, y menos el día que vino acá. Yo creo que la recontra cuidamos . Y en unos de los mensajes nos dice que no viene más. Ahí yo le dejo un audio, y le digo que si no quiere venir más, a mí me da igual”.

Las redes sociales del programa también se refirieron a la presunta salida de Pettinato del programa. “Y bueno, doña, como ya es de público conocimiento... se nos va Tamara”, anunciaron. Sin embargo, la propia panelista luego aclaró a través de una publicación en Instagram que no renunció a Bendita. “Tampoco tengo planeado renunciar. Ni cerca de pensar en algo así en este momento”, escribió.

El descargo de Tamara Pettinato, luego de que trascendiera que no iba a estar más en Bendita

