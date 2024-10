Martin Scorsese produce un documental sobre Los Beatles, cuándo se estrena y en qué plataforma

Escuchar

Martin Scorsese no descansa, y entre sus muchos proyectos cinematográficos, el realizador encontró el tiempo para producir un film que indagará en uno de los momentos musicales más relevantes en la historia de la música, ese en el que Los Beatles llegaron por primera vez al suelo de Estados Unidos.

Martin Scorsese TIZIANA FABI - AFP

Bajo el nombre Beatles 64, el documental producido por Scorsese y dirigido por David Tedeschi hará foco en aquel mítico momento en el que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, visitaron Nueva York por primera vez, durante el año 1964, para tocar en El Show de Ed Sullivan. Esa presentación fue vista por 73 millones de personas, y fue el evento televisivo más importante hasta ese momento. Se trató de un episodio histórico para el rock del siglo XX, que consolidó al cuarteto como un grupo enormemente influyente.

Según adelanta el comunicado oficial del film, Beatles 64 “presentará el espectáculo, pero también la historia con un íntimo detrás de escena, que captura el compañerismo entre John, Paul, George y Ringo, a medida que experimentaban una fama inimaginable”. El documental contará con material de archivo jamás exhibido, como así también nuevas entrevistas a McCartney y Starr, entre otros nombres vinculados a esa banda.

Los Beatles junto a Ed Sullivan Bettmann - Getty Images

Lejos de ser la primera vez que Scorsese se aventura en el cine documental dedicado a distintas figuras de la música, cabe destacar otras dos incursiones que realizó durante los últimos años. En el 2005, el realizador estrenó No direction Home, un imprescindible documental sobre Bob Dylan, que a lo largo de tres horas y media repasa los inicios de ese músico, hasta el momento en el que abandonó el folk tradicional. En 2011, Scorsese lanzó George Harrison: Living in the Material World, otro documental de extensa duración centrado en esa figura de los Beatles. El amor de Scorsese por la música, y su influencia en el cine, no es de extrañar, teniendo en cuenta que él fue montajista del film Woodstock, estrenado en 1970.

Beatles 64 tiene su estreno pautado en Disney+, y llegará a Estados Unidos el próximo 29 de noviembre.

Un ambicioso plan

Paul, Ringo, John y George

A comienzos de este año, el director inglés Sam Mendes anunció sus planes para contar la vida de cada uno de los integrantes de la icónica banda inglesa que revolucionó el mundo de la música. Una misma historia contada a través de la mirada individual de cada uno de los miembros de The Beatles: John, Paul, George y Ringo. Según expresó Mendes a través de un comunicado de prensa, las vidas de sus protagonistas se cruzarán para “contar la asombrosa historia de la mejor banda de la historia antes de su ruptura en 1970″.

Los Beatles Disney+

Paul McCartney, Ringo Starr y las familias de los fallecidos John Lennon y George Harrison cedieron los derechos musicales y aprobaron el guion para que se cuenten las vidas de los protagonistas antes y durante el surgimiento de la banda emblema de varias generaciones. “Es un honor poder contar la historia de la mejor banda de rock de todos los tiempos y estoy emocionado de desafiar la noción de lo que constituye un viaje al cine”, dijo el cineasta nominado al Oscar por Belleza americana, 1917 y las películas de James Bond Skyfall y Spectre.

Tom Rothman, presidente y director ejecutivo del Motion Picture Group de Sony, dijo: “Los eventos cinematográficos de hoy deben ser culturalmente sísmicos. La atrevida idea a gran escala de Sam es eso y algo más. Combinar su primer equipo cinematográfico con la música y las historias de cuatro jóvenes que cambiaron el mundo sacudirá al público de todo el mundo”.

Los films serán financiados y distribuidos por Sony Pictures Entertainment en 2027. Si bien se desconoce si las películas serán estrenadas en la pantalla grande en forma simultánea o en diferentes fechas, la productora por el momento solo asegura que la estrategia será “innovadora”.

LA NACION