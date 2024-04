Martin Scorsese quiere que Leonardo DiCaprio interprete a Frank Sinatra en su próxima película

Escuchar

Romeo Montesco, Howard Hughes, Jordan Belfort, Jay Gatsby y ahora... ¿Frank Sinatra? Aparentemente, este podría ser el próximo proyecto laboral de Leonardo DiCaprio. Una vez más, el ganador del Oscar podría ser dirigido por Martin Scorsese, en una película sobre la vida de uno de los artistas más importantes de la historia. Además, se conoció el nombre de la galardonada actriz que sería coprotagonista del filme.

Una vida juntos en la pantalla grande, Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese AP

El último trabajo de DiCaprio en la pantalla grande fue Killers of the Flower Moon, donde volvió a formar dupla con Martin Scorsese y compartió elenco con Robert De Niro y Lily Gladstone. Aunque se trató de una superproducción, la película no ganó en ninguna de las 10 categorías a las que estuvo nominada en los premios Oscar 2024. Los fanáticos lamentaron que el actor de 49 años no estuviera nominado por su trabajo como Ernest Burkhart, no obstante, en las últimas horas recibieron una noticia que les devolvió la sonrisa.

Aquellos que siguen los estrenos cinematográficos habrán notado que las biopics se convirtieron en uno de los géneros favoritos de las productoras. Y, si hay canciones, aún mejor. En la última década, se estrenaron películas sobre Whitney Houston (I Wanna Dance With Somebody), Aretha Franklin (Respect) y Selena (Selena). Incluso, actualmente en cines se proyecta Back to Back, sobre la historia de Amy Winehouse.

Aparentemente, ahora la historia de otro cantante podría llegar a la pantalla grande. Según consignó Variety, Martin Scorsese estaría trabajando en una película sobre nada más y nada menos que Frank Sinatra, la cual tendría como protagonista a su actor de siempre, DiCaprio. Por otra parte, la coprotagonista sería Jennifer Lawrence, con quien Leonardo trabajó en Don’t Look Up. Presuntamente, se pondrá en la piel de la actriz Ava Gardner, quien estuvo casada con el intérprete de “My Way” entre 1951 y 1957.

Frank Sinatra murió el 14 de mayo de 1998 a los 82 años; según trascendió, Leonardo DiCaprio sería ele elegido para interpretarlo en la pantalla grande (Foto: Archivo)

Según detalló la revista, Tina Sinatra, la hija menor del matrimonio conformado por el cantante y Nancy Barbato, y quien controla el patrimonio de su padre, todavía, no le habría dado luz verde a la película. No obstante, esto no detuvo a Scorsese para ya comenzar a trabajar con el elenco. Todos estos nombres juntos en un mismo proyecto hicieron que las productoras levantaran rápidamente el teléfono.

Mientras Apple, que viene de trabajar con el director en Killers of the Flower Moon, tendría intenciones de continuar la relación, sería Sony Pictures la que esta vez correría con ventaja. La producción, en tanto, comenzaría luego de que Scorsese finalice con su película sobre Jesús, en la cual está trabajando actualmente.

Frank Sinatra y su segunda esposa, Ava Gardner

Los fanáticos se entusiasmaron ante la idea de ver a Leo como “la Voz”. Incluso ya piensan en cómo podrían abordarse las canciones. Además, si el proyecto se concreta, él pasaría a integrar la lista de actores que se pusieron en la piel de cantantes. De momento, en esta categoría se encuentran Rami Malek, quien ganó el Oscar por interpretar a Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, y Austin Butler, que fue aclamado mundialmente por su trabajo como Elvis Presley en Elvis. También está Taron Egerton quien fue Elton John en Rocketman.

Asimismo, actualmente hay otras películas biográficas de cantantes que están en proceso. Días atrás se conocieron las primeras imágenes de Timothée Chalamet como Bob Dylan para el filme, A Complete Unknown, dirigido por James Mangold, que se estrenará el año próximo. Michael, la historia de Michael Jackson, también aterrizará en la pantalla grande en 2025 con Jaafar, el sobrino del difunto cantante, como protagonista.