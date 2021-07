Marvel vuelve a los cines: todas las películas que se preparan desde ahora y hasta 2023

Entre la pandemia y la expectativa creada por un racimo de series de altísimo perfil nos olvidamos por casi dos años de que Marvel hace películas para ser vistas antes que nada en los cines. Se explica así que Black Widow, que hoy se estrena en las salas y mañana estará disponible en Disney+ en Premium Access, postergara por más de un año su lanzamiento y que Disney optara por esperar todo el tiempo necesario para que pueda ser vista en pantalla grande, en vez de estrenarla (como la remake de Mulan con actores de carne y hueso, y las últimas producciones de Pixar) directamente en su propia plataforma de streaming.

Pasaron dos años casi exactos entre la llegada a los cines del último largometraje de Marvel previo a la pandemia (Spider Man: lejos de casa, el 4 de julio de 2019) y el estreno de Black Widow. A partir de esta novedad revive el interés por conocer qué pasará de aquí en adelante en el Universo Cinematográfico de Marvel (conocido por sus siglas en inglés, MCU), cuyos pasos son cuidadosamente estudiados. Algunos de los próximos proyectos para el cine, de hecho, se encuentran en plena filmación o con rodajes ya terminados pese a que falta todavía bastante tiempo para que se estrenen. Aquí, la lista de todo lo que va a llegar a los cines en los próximos dos años.

Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings). Primera película del MCU con un héroe asiático que tiene como origen una historieta de Marvel Comics aparecida en 1970, en la que es presentado como “maestro del kung fu” y, lo más importante, como el hijo del experto mago (y villano) Fu Man Chu. El rodaje enfrentó las accidentadas circunstancias ocasionadas por la aparición del Covid-19, con varias interrupciones a lo largo de 2020. En octubre pasado la producción celebró el fin del rodaje, durante el cual se llevaron adelante 40.000 tests de coronavirus. La fecha de su llegada a los cines sufrió varias postergaciones por esta razón. Sus protagonistas son el actor chino-canadiense Simu Liu como Shang-Chi, así como Awkwafina y Tony Leung. Estreno en la Argentina: 2 de septiembre de 2021

Eternals, una de las películas más esperadas del plan de próximos estrenos de Marvel

Eternals. Uno de los más esperados títulos de la actual fase 4 del MCU, Eternals abre la puerta para una nueva expansión del mundo Marvel gracias a la presencia de un amplio abanico de personajes regidos por un común denominador: integran una raza inmortal de héroes que supieron participar de la gestación de nuestro planeta y que ahora enfrentan, unidos, a la amenaza de una raza de humanoides, los Deviants. Una de sus protagonistas, Salma Hayek, dijo hace poco que Eternals tiene su propio ADN dentro de Marvel ya que la mayor parte del rodaje se hizo en escenarios naturales (en distintos lugares de Inglaterra y en las islas Canarias, entre julio de 2019 y febrero de 2020) en vez de hacerlo en estudios. Además de Hayek, Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Gemma Chan, Kit Harington y Bryan Tyree Henry son sus principales protagonistas. Este último encarna a Phastos, el primer héroe abiertamente gay del MCU. La directora es Chloé Zhao, la misma de Nomadland. También sufrió varias postergaciones en la fecha de lanzamiento debido a la pandemia. Estreno en la Argentina: 5 de noviembre de 2021.

Spiderman 3: No Way Home. La tercera aventura del Hombre Araña protagonizada por Tom Holland, con el personaje ya situado en pleno corazón del MCU, promete ser la más poderosa de toda su ya larga historia en el cine, que incluyó al menos tres actores interpretándolo en los últimos 20 años. Poco y nada se sabe todavía sobre esta película que se anuncia como la mayor representación hasta el momento en una sola película de la idea del multiverso (multiverse) ya insinuada en el largometraje animado Spider Man: un nuevo universo (Spider Man: Into the Spider Verse, 2018). Con el mismo director (Jon Watts) y el mismo elenco básico de los dos films previos (Holland, Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon, Tony Revolori), junto a Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) y el regreso de Jamie Foxx y Alfred Molina, villanos previos del Hombre Araña, la película fue definida hace poco por la actriz Angourie Rice como un “parque temático súpersecreto”. Hay reserva absoluta sobre la trama, que promete más de una sorpresa. Estreno en la Argentina: 17 de diciembre de 2021.

Vuelve Benedict Cumberbatch como el Doctor Strange en su segunda película propia

Doctor Strange in the Multiverse of Madness: a mediados de abril concluyó en Londres el rodaje de la segunda película propia del personaje encarnado por Benedict Cumberbatch, que había comenzado en noviembre de 2020. En este caso también hay secreto absoluto en relación con las características de la trama y sus posibles conexiones con otros espacios, instancias, personajes y tiempos del MCU. Lo único que ya se sabe es que de la mano de su director Sam Raimi (el mismo de Darkman, El ejército de las tinieblas y la trilogía del Hombre Araña con Tobey Maguire) se anticipa como “la primera película de terror propiamente dicha del MCU”. También habrá una línea directa de contacto con la serie WandaVision, representada aquí por la figura de Elizabeth Olsen, cuya Scarlet Witch participó del rodaje en su última semana y tendrá un papel clave en la trama. También regresan Chiwetel Ejiofor (como Mordo), Rachel McAdams y Benedict Wong. Estreno en la Argentina: 24 de marzo de 2022.

Thor: Love and Thunder. La cuarta película propia de uno de los Avengers cerró en Australia su rodaje el mes pasado. Con una foto y un texto en su cuenta de Instagram, en la que aparece junto al director Taika Waititi, Chris Hemsworth prometió una historia “loca y divertida” que al mismo tiempo tocará más de una cuerda emotiva. Como nada se sabe por ahora de la trama, las expectativas por ahora giran alrededor de los grandes nombres que aparecen en el elenco, como el debut en el MCU de Russell Crowe como Zeus y la presencia de Christian Bale como el villano Gorr. Entre los regresos, la gran novedad es Natalie Portman, junto a Tessa Thompson (Valkyrie), el propio Waititi (Korg) y muy probablemente varios de los integrantes de los Guardianes de la Galaxia. Estreno en la Argentina: 5 de mayo de 2022.

Pantera Negra 2: Wakanda Forever. Después de muchas dudas y conjeturas de toda clase, el 30 de junio se puso finalmente en marcha el rodaje de la secuela de la película de mayor carga ideológica del MCU, dirigida como la anterior por Ryan Coogler. Este regreso estará marcado a fuego por una ausencia de peso, la de Chadwick Boseman, el actor que interpretó al héroe y protagonista excluyente de la primera película y falleció con apenas 43 años el 28 de agosto de 2020. Nadie en Marvel quiere anticipar qué pasará en esta segunda parte, pero todos saben que el estudio, en homenaje a la figura de Boseman, decidió hace tiempo no darle a otro actor el personaje de T’Challa. Fue así que comenzaron las especulaciones alrededor de la trama de la película, que giraría alrededor de la herencia de ese trono que queda vacante. El misterio también rodea la conformación del elenco de Wakanda Forever, pero se descuenta que algunos de los principales protagonistas de Pantera Negra (Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Letitia Wright, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Angela Bassett) estarán en la secuela. A ellos se sumará el mexicano Tenoch Huerta. Estreno en la Argentina: 7 de julio de 2022.

Brie Larson vuelve como Capitana Marvel en 2022 Marvel Studios - Archivo

The Marvels. La continuación de Capitana Marvel ya puso en marcha un rodaje lleno de rumores y trascendidos que el estudio no parece dispuesto a confirmar o a desmentir, como si quisiera alentar el misterio. Lo único seguro es que buena parte de la filmación va a hacerse en el Reino Unido y que Nia DaCosta (Candyman) será la directora de un proyecto con presencia femenina casi excluyente en los papeles protagónicos, con el regreso de Brie Larson (Capitana Marvel) al frente. Entre los rumores, uno de los más fuertes asegura que la película (cuya trama transcurrirá en la actualidad, a diferencia de la anterior) podría interactuar con los acontecimientos que se desarrollen en la futura serie de Disney+ Secret Invasion, en la que ocupan los roles centrales Samuel L. Jackson (Nick Fury) y Ben Mendelsohn (Talos), figuras clave de la película original de la Capitana Marvel. Estreno en la Argentina: 10 de noviembre de 2022.

Ant Man and the Wasp: Quantumania: hace un par de semanas, medios y blogs de San Francisco señalaron que en el más estricto secreto hubo en esa ciudad al menos dos jornadas completas de rodaje de la tercera aventura de los personajes del MCU encarnados por Paul Rudd y Evangeline Lilly. También a mediados de junio, Rudd hizo saber que estaba ocupado en el rodaje, pero en este caso en Londres. Nada se sabe de la trama, como ocurre con casi todos los próximos proyectos de Marvel. Lo único confirmado, además del título, es el regreso del elenco principal completo de los dos magníficos largometrajes previos de estos personajes. Además de Rudd y de Lilly reaparecen aquí Michael Douglas y Michelle Pfeiffer, así como del director Peyton Reed. También aparecerá un nuevo villano, Kang el Conquistador, interpretado por Jonathan Majors. Estreno en la Argentina: 16 de febrero de 2023.

The Wasp (Evangeline Lilly) y Ant Man (Paul Rudd) ya empezaron a filmar su tercera película propia dentro del Universo Cinematográfico de Marvel Archivo

Guardianes de la Galaxia Vol. 3: de todos los proyectos de Marvel anunciados desde ahora hasta mediados de 2023 este es el único que todavía no puso en marcha su rodaje, previsto en principio para fines de este año. La nueva aventura del grupo liderado por Star Lord (Chris Pratt) quedó expuesto a lo largo de los últimos dos años al largo culebrón protagonizado por su director James Gunn, que primero había sido despedido por Disney y luego recontratado, ya que sin su presencia como director se abrían muy serias dudas respecto del futuro de este proyecto que ocupa un lugar insustituible en el MCU. Mientras la pre-producción avanza comienza a especularse sobre la posible trama, con hechos que transcurrirán después de lo que pase en Thor: Love and Thunder. Las posibilidades son amplísimas. Estreno en la Argentina: 4 de mayo de 2023.