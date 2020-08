Matrix 4: Laurence Fishburne explicó el curioso motivo por el que Morfeo no aparecerá en la película

18 de agosto de 2020 • 15:24

La largamente esperada cuarta entrega de Matrix contará con varios de los actores principales de la trilogía original, con Lana Wachowski como guionista y directora, y con Keanu Reeves y Carrie Anne-Moss retomando sus personajes de Neo y Trinity.

Sin embargo, el tercero de los actores más recordados de la saga, Laurence Fishburne, en el inolvidable papel de Morfeo, no ha sido convocado para la secuela.

En una entrevista con New York Magazine, el intérprete se refirió a esta decisión al mismo tiempo que aprovechó la oportunidad para defender al personaje que construyó en las tres entregas anteriores. "No he sido invitado. Quizás eso me permita escribir otra obra. Les deseo lo mejor. Espero que sea fantástica", anunció el actor.

Y agregó: "Lo que siento con Morfeo es que tengo a Darth Vader en una mano y a Obi-Wan en la otra. Pero también tengo a Bruce Lee y a Muhammad Ali ahí mezclados, y también tengo a Kung fu", apuntó refiriéndose a la combinación de referencias que se entremezclan en el camaleónico personaje. "Es la vieja historia en un contexto moderno. Es el Único, es Cristo, Buda, la deidad, es la realización plena contada a través de la era digital", matizó Fishburne.

La película de Lana Wachowski comenzó a rodarse en el norte de California a comienzos de 2020 Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

Algunas fuentes apuntan a que será Yahya Abdul-Mateen II quien interpretará a una versión joven de Morfeo en la secuela, aunque, de momento, su participación no ha sido confirmada.

Según el calendario previsto, Matrix 4 llegará a los cines a partir de abril del año siguiente, tras los inevitables retrasos producidos por la pandemia de coronavirus.