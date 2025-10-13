Qué se sabe de la nueva entrega de Matrix y las pistas que dio Laurence Fishburne

En abril del año pasado, Warner Bros confirmó que Matrix, la clásica saga de ciencia ficción que vio la luz a finales de los 90, va a tener una quinta entrega. Mientras el proyecto se encuentra en la etapa de preproducción, es poco lo que se sabe de lo que finalmente se verá en pantalla. Y una de las grandes incógnitas radica en quiénes quedarán al frente de la historia.

Sobre su posible regreso al mundo que crearon hace más de 35 años Lana y Lily Wachowski habló Laurence Fishburne, el actor que le dio vida a Morfeo.

Laurence Fishburne, en la piel del inolvidable Morfeo

Sobre el escenario de la Comic Con 2025 que se realizó en Nueva York, Fishburne compartió sus dudas sobre la posibilidad de volver a ponerse en la piel de su célebre personaje en la próxima entrega de la saga. “Depende de lo buena que sea, la verdad”, confesó en el marco de la charla sobre Matrix. “Si es genial, entonces sí, sí tiene sentido. Pero no sé si tiene sentido”, confió, según publicó el portal de noticias Variety.

Fishburne agregó además que se había comunicado con las hermanas Wachowski para proponerles protagonizar Matrix: resurrecciones, pero que finalmente no fue invitado a participar de esa entrega. “Me comuniqué”, reveló Fishburne. “Simplemente no funcionó. Dije ‘Muchas gracias’, y Lana dijo: ‘Muchas gracias, lo pensaré’, y eso fue todo”, completó.

Durante el panel de Matrix, moderado por el presentador Josh Horowitz, Fishburne y Joe Pantoliano reflexionaron sobre el éxito de la película, su selección de actores y el impacto cultural de Morfeo y Cypher dos décadas después. Cuando le preguntaron sobre la influencia de Matrix en las nuevas generaciones de cineastas, Fishburne fue más allá y habló de la importancia del film en múltiples géneros narrativos.

Carrie-Anne Moss y Keanu Reeves interpretan a Trinity y Neo en el filme ALAMY

“No hay ninguna película posterior a Matrix que sea de ciencia ficción, acción o fantasía que no haya sido influenciada por ella”, analizó. “Está en todas partes. Es tan omnipresente que casi olvidás de dónde viene. Ahora, la gente no se da cuenta, pero sin Matrix no hay MCU (Universo Cinematográfico de Marvel). Simplemente no se ve igual”.

Matrix 5

En abril del año pasado, Warner Bros dio a conocer que Drew Goddard, el guionista nominado al Oscar de Misión rescate, había sido el elegido del estudio para escribir y dirigir una nueva película de Matrix. La coguionista y codirectora original de la franquicia, Lana Wachowski, por su parte, se quedó con el rol de productora ejecutiva.

Matrix Resurrecciones. la cuarta película de la saga

Desde ese entonces, muy poco trascendió sobre el proyecto. En relación a los protagonistas, todavía no se sabe si Keanu Reeves, Carrie Anne-Moss, Laurence Fishburne, Hugo Weaving y Jada Pinkett Smith regresarán con sus célebres personajes: Neo, Trinity, Morfeo, el agente Smith y Niobe. Lo que sí se sabe es que Goddard trabajará con su socia Sarah Esberg.

“Drew llegó a Warner Bros con una nueva idea que todos creemos que sería una manera increíble de continuar el mundo de Matrix, honrando lo que Lana y Lilly comenzaron hace más de 25 años y ofreciendo una perspectiva única basada en su propio amor por la serie y los personajes”, dijo Jesse Ehrman, presidente de producción de Warner Bros Motion Pictures, según consignó el portal especializado Deadline. “Todo el equipo de Warner Bros Discovery está encantado de que Drew haga esta nueva película de Matrix, agregando su visión al canon cinematográfico que las Wachowski construyeron aquí en el estudio”.

Por su parte, Goddard también se refirió a la nueva apuesta de Warner Bros. “No es una hipérbole decir que las películas de The Matrix cambiaron tanto el cine como mi vida. El exquisito arte de Lana y Lilly me inspira a diario, y estoy más que agradecido por la oportunidad de contar historias en su mundo”.

Matrix sigue la historia de un pirata informático que, golpeado por un trabajo monótono, es atraído por una hermosa desconocida a un inframundo cibernético donde se libra una guerra mayor con el mundo real. La película revolucionó los efectos visuales cinematográficos con sus secuencias de acción.