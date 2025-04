Rami Malek, de Mr. Robot y Freddie Mercury al héroe menos esperado del espionaje internacional

Este es el momento ideal para la aparición en la pantalla del héroe de acción más improbable. Es lo que parece decirnos la llegada a los cines, el jueves 10 de abril, en un estreno global de características bastante ambiciosas, de El amateur: Operación venganza (The Amateur), un thriller filmado en el Reino Unido, Francia y Turquía con la dirección de James Hawes, entre cuyos antecedentes se destaca el haber dirigido la primera temporada completa de la muy aplaudida serie de espionaje Slow Horses, con Gary Oldman, disponible en Apple TV+.

Rami Malek, desde cuyo frágil aspecto físico y psicológico se hace imposible encontrar a primera vista los rasgos de un personaje resuelto a entrar en acción, experimenta esa situación a la fuerza cuando Sarah (Rachel Brosnahan), la esposa del personaje que interpreta, es asesinada al principio del relato durante un ataque terrorista en Londres. Malek personifica a Charles Heller, un silencioso e introvertido experto en decodificar mensajes que trabaja en una oscura oficina del edificio central de la CIA.

La tragedia sacude las fibras más profundas de Heller, a tal punto que decide emprender un viaje por buena parte del mundo para ubicar y castigar a los responsables. “Me puse en un lugar que me permitió crear una extraordinaria relación amorosa y sentir poco después la inmensa pérdida que cualquiera de ustedes podría experimentar. Trabajamos de una manera muy meticulosa con James Hawes el recorrido a través de los distintos grados y estadios del dolor. Queríamos que la audiencia sintiera lo mismo que le pasa a mi personaje en esa situación”, dijo Malek durante una conferencia de prensa virtual, vía Zoom, de la que participó LA NACION.

“Quería entender esa relación –agrega el actor que interpretó en Sin tiempo para morir al último villano de James Bond hasta el momento- a partir de las reacciones naturales que mi personaje tiene. Todo eso determinó que encarara mi actuación desde un punto de vista muy personal”.

Para Laurence Fishburne, que interpreta a un experimentado espía y agente de la CIA que sabe moverse en el terreno más peligroso, la clave del relato es la exposición de un hombre común a un cúmulo de situaciones extraordinarias completamente inesperadas y jamás imaginadas. “Esta es una de las cosas que los actores siempre estamos buscando. En este nuevo entorno el personaje expande sus horizontes y tiene un arco de comportamientos cada vez más amplio. Es extraordinario interpretar a alguien que enfrenta tantos cambios en tan poco tiempo y crece con ellos”, ilustra.

Malek, que además es uno de los productores del film, dijo que en la preproducción aparecieron muchos lugares posibles para el rodaje antes de decidirse por Londres. “No solo porque es una de las ciudades más fotogénicas del mundo para hacer una película. También porque allí trabajan algunos de los mejores equipos de filmación del mundo. Pero pensamos mucho cómo aprovecharla. Por ejemplo, no están esas típicas e icónicas vistas aéreas de postal de la catedral de San Pablo y sí, en cambio, la estación de St. Pancras. Lo mismo pasa cuando Heller pasa por Francia. No vemos la torre Eiffel y en cambio hay muchas imágenes de Marsella. En cada ciudad tratamos de capturar elementos y escenarios que no suelen verse en este tipo de películas”, señaló el actor.

Malek, quien también es productor del film, rodó en París, "la ciudad más fotogénica del mundo", asegura John Wilson

Lo mismo podría decirse de la secuencia en la que Heller es perseguido a través de una serie de pequeños espacios, recovecos y pasadizos en un pequeño pueblo de pescadores situado en las afueras de Marsella. Lo cuenta la actriz irlandesa Caitríona Balfe, que en la película está a cargo de un enigmático personaje. “Lo que hizo Hawes fue confeccionar esa escena a la medida del lugar y de la acción específica que viven los personajes en ese lugar tan bello y tan único”, explicó.

Balfe también encontró muy atractiva la pregunta sobre las diferencias que aparecen entre los conceptos de venganza y justicia: “¿Puede ser la revancha el camino que nos lleve al consuelo después de todo lo que le pasa al personaje central. Creo que cuando uno sufre tanto dolor y busca respuestas a una situación tan terrible como la que enfrenta, es muy probable que salga a buscar venganza cerrando los ojos a todo lo demás”.

Manía perfeccionista

Malek contó que decidió involucrarse en el proyecto más allá de su compromiso más visible, el de interpretar al personaje principal. “No solo por eso y porque también soy productor –agregó-, lo que más disfruté fue involucrarme en la película a través de cada uno de sus elementos principales. Espero que no se vea todo esto como una manía perfeccionista, pero recuerdo perfectamente haber atravesado momentos muy interesantes alrededor de ciertas cámaras y ciertos lentes que enfocaban a otros actores”.

Dijo además que espera no ser juzgado como “un intruso” por las ganas que mostró de estar presente en la isla de edición durante el proceso de montaje. “Y no hay nada –completó- como participar del trabajo de mezcla de sonido al final de todo y ver cómo las imágenes se elevan en la pantalla hasta llegar a lo mejor”.

El recuerdo de Elliot Alderson aparece de inmediato en la conversación. Es el personaje que consagró definitivamente a Malek desde la serie Mr. Robot y al menos a primera vista se parece bastante a Charles Heller. Lo recordamos como una persona desconfiada y profundamente introvertida, también experta en programación y el reconocimiento de mensajes cifrados a través de las nuevas tecnologías.

Christian Slater y Rami Malek en Mr. Robot, la serie de Sam Esmail estrenada en 2015

Pero Alderson sufre de depresión crónica, un cuadro que no parece afectar a Heller en su búsqueda de venganza. “No diría que hay una repetición en este caso, pero por supuesto reconozco muchas coincidencias entre ambos. Lo que gravita en ambos personajes es la sensación de que la fragilidad afectiva y el talento intelectual están todo el tiempo en permanente tensión. Tratan de seguir adelante en medio de la pena y del dolor. Son materiales emocionales de una gran riqueza y complejidad. Heller me hace acordar mucho a Elliot, pero desde una perspectiva diferente”, aclara.

Inmediatamente después, agrega que el personaje de Mr. Robot nunca sería capaz de elaborar un plan tan cuidadoso y detallado en busca de revancha como el que planifica Charles Heller en El amateur . “Además está Rachel Brosnahan que hace todo de manera virtuosa y personifica a Sarah con un talento de otro mundo. Todo eso hace que El amateur trascienda los límites del género y que más allá del thriller estemos ante una historia auténtica, real y profundamente emocional”.

Rami Malek, a pura sonrisa en la premiere de El amateur, en Londres Kate Green - Getty Images Europe

¿Están los actores de El amateur al tanto de los conocimientos tecnológicos que exige la trama? ¿Cuán cerca están de entender un mundo en el que la decodificación de mensajes ocultos y las teorías conspirativas con fines de espionaje internacional y global son cosa de todos los días? Todos se reconocen ignorantes del tema, salvo Malek.

“Nunca voy a llegar fuera de la actuación a conocer lo que hacen los personajes que interpreto en Mr. Robot o en esta película, pero aprendí lo suficiente para mirar todas estas cosas sacándome de encima una previsible paranoia. En el fondo, lo que es capaz de hacer Charles Heller es una especie de superpoder con sus propias reglas. Necesita sumar un conocimiento extraordinario sobre ciertas cosas peligrosas que pasan en el mundo para poder despojarse de todo el dolor que sufre”, ilustra.

También, en el final del encuentro, Malek se anima a especular sobre el próximo destino del personaje de este relato inspirado en un best seller de Robert Littell: “Me gustaría pensar en un precuela e imaginar en ella más sobre la historia de amor entre Charlie y Sarah. Una comedia romántica detrás de la acción”.

