Matt Damon sorprendió al mostrar su fanatismo por Messi y la selección argentina

En medio de la gira promocional de La Odisea —la esperada nueva película de Christopher Nolan—, Matt Damon se refirió al profundo vínculo que mantiene con la Argentina en pleno Mundial 2026.

El actor estadounidense, casado con la salteña Luciana Barroso, contó que en su hogar conviven las banderas argentina y norteamericana y que se profesa una profunda devoción por Lionel Messi.

Matt Damon y Messi

“En mi casa, Messi es más importante que yo; Argentina es mi equipo”, afirmó el actor entre risas en una entrevista con Telemundo, ante la mirada atenta de su compañero de elenco, el colombiano John Leguizamo.

La escena ocurrió en el estadio de Miami en la antesala del empate sin goles entre los seleccionados de Portugal y Colombia.

El grito de gol de Matt Damon por Messi

Antes de la entrevista durante su paso por el estudio de ese canal de noticias, Damon no solo anunció que vestiría la camiseta albiceleste durante ese encuentro, sino que además cerró la charla desafiando a su colega a ver quién gritaba más fuerte y lo superó con un eufórico grito en honor al astro rosarino: “¡Goooool! ¡Messi, Messi!”.

El vínculo del actor con la Argentina

Damon y Barroso se conocieron en 2003, en Miami, en el bar de playa en donde ella trabajaba como camarera. Él ya era toda una celebridad: éxitos como En busca del destino, Rescatando al soldado Ryan, El talentoso señor Ripley y La gran estafa lo habían convertido en uno de los artistas más buscados. Luego de una larga jornada de grabación, el actor se acercó hasta la barra para tomar algo, pero lo que consiguió fue mucho más que un trago refrescante.

“Estábamos filmando con Eva Mendes en una playa de Miami cuando un grupo de fans me rodeó, me acosó como un enjambre de avispas y escapé. Me escondí detrás de la barra de un bar y apareció ella, que me miró y me preguntó: ‘¿Qué hacés acá?’”, recordó el galán sobre aquel día. “Dicen que algo increíble te pasa cuando conocés a la mujer de tu vida y así fue. Juro por Dios que me sucedió algo indescriptible. Cuando la vi, fue como si me golpeara un rayo”, confesó en una entrevista.

Un flechazo fulminante y un matrimonio de perfil bajo: Matt Damon y Luciana Barroso ANGELA WEISS - AFP

La pareja se comprometió en septiembre de 2005 y el 9 de diciembre de ese mismo año se casaron. En 2006 llegó la primera hija de la pareja, Isabella; dos años más tarde, nacería Gia Zavala, y en 2010, su tercera hija, Stella. Matt, además, adoptó legalmente a Alexia, la hija de Luciana con su primer marido.