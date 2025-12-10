Un flechazo en la playa y un matrimonio de perfil bajo: Matt Damon y Luciana Barroso festejan sus 20 años de amor

Algunas fotos robadas, varias alfombras rojas y unas pocas apariciones públicas con sus hijas: eso es todo lo que el público pudo ver de la historia de amor de Matt Damon y Luciana Barroso. Tan famosos como discretos, la estrella de Hollywood y la productora salteña se conocieron durante un divertido episodio en Miami Beach y, dos años después, sellaron su amor en un registro civil de Manhattan. Hoy, lejos de los flashes, celebran su aniversario número 20.

Un “flechazo fulminante”

Una postal de la pareja durante unas vacaciones en Mykonos, en julio del 2023 Photo Ones - BGUK_2679759-SMTK.

Damon y Barroso se conocieron en 2003, en Miami, en el bar de playa en donde ella trabajaba como camarera. Él ya era toda una celebridad: éxitos como En busca del destino, Salvando al soldado Ryan, El talentoso señor Ripley y La gran estafa lo habían convertido en uno de los artistas más buscados. Luego de una larga jornada de grabación, el actor se acercó hasta la barra para tomar algo, pero lo que consiguió fue mucho más que un trago refrescante.

“Estábamos filmando con Eva Mendes en una playa de Miami cuando un grupo de fans me rodeó, me acosó como un enjambre de avispas y escapé. Me escondí detrás de la barra de un bar y apareció ella, que me miró y me preguntó: ‘¿Qué hacés acá?’”, recordó el galán sobre aquel día. “Dicen que algo increíble te pasa cuando conocés a la mujer de tu vida y así fue. Juro por Dios que me sucedió algo indescriptible. Cuando la vi, fue como si me golpeara un rayo”, confesó en una entrevista.

Una boda discreta y la familia soñada

La estrella de Hollywood Matt Damon y su esposa Luciana Barroso en Roma en el 2022 Grosby

La intuición de Damon no falló: la pareja se comprometió en septiembre de 2005 y el 9 de diciembre de ese mismo año se casaron. Ese mismo día el actor y su mujer dejaron en claro la conducta que los acompaña desde entonces: la boda fue un asunto de bajo perfil, no hubo medios ni tapas de revistas; tampoco trascendieron fotos. En un acto muy íntimo, intercambiaron anillos en una ceremonia civil privada realizada en Manhattan y se juraron amor eterno.

No tardaron mucho en agrandar la familia: en 2006 llegó la primera hija de la pareja, Isabella; dos años más tarde, nacería Gia Zavala, y en 2010, su tercera hija, Stella. Matt, además, adoptó legalmente a Alexia, la hija de Luciana con su primer marido. De las niñas tampoco hubo presentación oficial, y son contadas las oportunidades en las que la familia completa fue capturada por algún paparazzi: en general, los fotógrafos los encuentran durante las vacaciones o en algún paseo familiar.

Una captura veraniega de Damon y su mujer en agosto de este año Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

La postal familiar completa solo se ve en vacaciones o en algún paseo porque ella se encarga puntualmente de cumplir el pedido de su marido: que lo ayude a llevar una vida sencilla. Matt y Luciana son capturados por las cámaras sólo cuando asisten juntos a estrenos de películas y eventos. En cambio, en algunos eventos y en las alfombras rojas de las premiaciones, Luciana Barroso siempre aparece tomada del brazo y sonriente junto a su marido.

“Uno debe estar con la persona que ama el mayor tiempo posible. Luciana es mi otra mitad. Tenemos un acuerdo: nunca estoy fuera de casa más de dos semanas. Soy un tipo afortunado. Vivo rodeado de hermosas mujeres: mi esposa y mis cuatro hijas. No puedo disponer mucho tiempo del baño, pero ese es solo un mal menor”, dijo el actor hace un tiempo.

Presentación oficial

Stella Damon, Matt Damon, Gia Damon y Alexia Barroso en la premiere de Oppenheimer Getty Images - Corbis Entertainment

La primera vez que Damon y Barroso posaron en una alfombra roja junto a sus hijas fue en el estreno de Air, en marzo del 2023. Un año después, repitieron postal pero en la premiere de The Instigators, el film que protagonizó él y en la que también trabajó ella, aunque detrás de cámara.

“Luciana produjo esta película. Por eso estuvo muy involucrada. Confío en ella”, reveló Damon sobre su esposa en una charla con la revista People durante la premiere. “Ella es una de esas personas en cuyo gusto confío completamente, como Casey y Ben (Affleck)”, agregó.

Quién es Luciana Barroso

Barroso nació el 31 de julio de 1976 en Salta. Su madre era ama de casa y su padre, agente de seguros. Fue criada por su abuela después de que sus padres se divorciaron justo después de su nacimiento. Durante sus días de escuela, quería convertirse en artista, pero finalmente se formó como azafata.

Se casó por primera vez con Arbello Barroso y en 1999 nació su primera hija, Alexia. Luciana y Arbello se divorciaron en 2004 en buenos términos (aún tienen una excelente relación, incluso con Matt) y ella decidió viajar a Miami junto a su pequeña hija de cuatro años, con la promesa de un trabajo en un bar en la playa. Pero además del puesto de camarera, Barroso encontró al amor de su vida.