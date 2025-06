Misión Imposible: la sentencia final sorprende con el inesperado regreso de un personaje 30 años después

Cuando Rolf Saxon hizo la primera audición para interpretar a William Donloe en Misión imposible de Brian De Palma, no creyó que había conseguido el papel del torpe analista de la CIA que es burlado por el Ethan Hunt de Tom Cruise durante un robo en el cuartel general de Langley.

Esperó hora y media a De Palma, quien solo le dedicó cinco minutos. Saxon pensó que eso era todo. Pero no solo consiguió el papel, que lo convirtió en un actor crucial de lo que sería una escena icónica, sino que ahora vuelve a interpretar al mismo personaje casi 30 años después en Misión imposible: sentencia final. Se trata de un regreso que sin duda eleva el perfil del autodenominado “actor de contrato”, que ha pasado los últimos diez años principalmente haciendo teatro en la zona de la bahía de San Francisco.

“Cuando surgió esto, pensé: ‘Vaya, ¿es chiste?’”, dijo en una entrevista en video. “Esto es fantástico. Es cerrar con broche de oro”.

“Cuando surgió esto, pensé: ‘Vaya, ¿es chiste?’”, dijo Rolf Saxon Bryan Bedder - Getty Images North America

En la primera película, Donloe solo aparece unos minutos en pantalla. Es alguien que cumple órdenes sin cuestionarlas y a quien el equipo de Ethan envenena en su intento de robar una lista de agentes encubiertos de su computadora ubicada en una cámara de seguridad. Mientras Donloe da vueltas al baño para vomitar, Ethan se descuelga por un respiradero del techo para llevar a cabo su travesura. Cuando Donloe regresa a la cámara de seguridad, encuentra un cuchillo en su escritorio y se da cuenta de que realmente se ha equivocado. Su destino está sellado por Kittridge, el oficial de la Fuerza de Misiones imposibles, quien dice: “Lo quiero a cargo de una torre de radar en Alaska al final del día”. El papel principal de Donloe es el de daño colateral.

Pero según Christopher McQuarrie, el director de Misión imposible: sentencia final, Donloe causó una gran impresión. De hecho, dijo en una entrevista, los fanáticos le preguntaban con frecuencia cuándo iba a traer de vuelta al personaje. Durante mucho tiempo, no entendió por qué los espectadores estaban tan encariñados con Donloe hasta que oyó la pregunta formulada de otra manera: “¿Cuándo le van a hacer justicia a Donloe?”.

“Y me di cuenta de por qué se hablaba de William Donloe”, dijo McQuarrie. “Se consideraba que habíamos sido injustos, ya fuera que lo dijeran con esas palabras o no”.

Por eso, cuando McQuarrie y su coguionista, Erik Jendresen, estaban elaborando el guion de Sentencia final, se les ocurrió dónde utilizar a Donloe: los miembros del equipo de Ethan, incluidos Grace (Hayley Atwell) y Benji (Simon Pegg), tienen que viajar al Ártico para determinar dónde se encuentra un submarino hundido. En una casa diminuta, pero acogedora en medio de la nada, encuentran a Donloe. En efecto, se encuentra a cargo de una torre de radar.

Cuando Saxon, de 69 años, se enteró por primera vez de que McQuarrie quería reunirse con él por videollamada, pensó que un amigo le estaba haciendo una elaborada broma. “No me arreglé”, dijo. “Tan solo llevaba una camiseta. Y entonces hice clic y ahí estaba McQuarrie. Y mi reacción fue ‘¿qué es esto?’ ”.

Claro está que, al ver las numerosas secuelas (porque las ha visto todas), de vez en cuando pensaba en Donloe: “¿Por qué no traerlo de vuelta?”. Sin embargo, no tenía ni idea de que el personaje se hubiera convertido en una figura tan querida: “De hecho, cuando Chris me lo dijo, pensé que era una forma de conseguir que lo volviera a interpretar”. Y sumó: “Pensé que estaba siendo amable y generoso”. Para McQuarrie, reclutar a Saxon era una especie de riesgo. Desconocía por completo el trabajo del actor más allá de sus pocas intervenciones en Misión imposible, pero aunque Saxon nunca ha sido una estrella de cine reconocida, se considera afortunado en su carrera.

“He vivido de ello toda mi vida”, dijo. “Eso es algo que mucha gente no puede decir”.

Saxon, nacido en Virginia y criado en California, se trasladó a Reino Unido para estudiar en la Guildhall School of Music & Drama. Pasó 32 años en ese país, algo que se nota en su ligero acento transatlántico con un ligero matiz británico. Además de Misión imposible, interpretó papeles pequeños en El mañana nunca muere (1997) y Rescatando al soldado Ryan (1998). Durante varios años, fue el narrador de Teletubbies. Hacia 2010, se instaló en el norte de California, donde su trabajo teatral incluyó el estreno en 2018 de Eureka Day, que llegaría a Broadway.

Pero la actuación también le ha supuesto a Saxon algunos sinsabores. A lo largo de los años, ha sido eliminado de varias películas, total o parcialmente. Le preocupaba que eso volviera a ocurrir con Sentencia final.

“Le dije a Chris que si eso iba a ocurrir esta vez, solo le pedía que me lo hiciera saber”, dijo. “No dejes que me entere hasta el final. Y él solo me miró y como diciendo: ‘Eso nunca va a ocurrir’”.

Para prepararse para volver como Donloe, Saxon imaginó lo que le habría ocurrido en las décadas transcurridas desde la última vez que lo vimos. No intentó recrear su físico de entonces, pero se puso en la mentalidad de alguien que, en esencia, había sido exiliado.

“Miro mi carrera hace 30 años y dónde está ahora, y en el caso de Donloe, hay una diferencia fundamental”, dijo. “Él no tomó esta decisión, y trabajar con eso me resulta fascinante”.

Aunque McQuarrie espera que Saxon cobre popularidad, tras el estreno de la película, el actor mantiene sus expectativas bajo control. “Es un poco pronto para decir: ‘Dios mío, voy a ser una gran estrella’”, dijo. “Ya veremos”.