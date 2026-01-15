Tom Cruise reveló su secreto mejor guardado para filmar las escenas de riesgo

Si hay alguien que no teme correr riesgos a la hora de ir a trabajar, ese es Tom Cruise. Desde 1996, cuando se puso por primera vez en la piel de Ethan Hunt en Misión Imposible (Mission: Impossible) dejó en claro que iba a ponerle el cuerpo a la situación y se formó para prescindir todo lo posible de un doble para las escenas de riesgo. A los 63 años es uno de los máximos referentes del cine de acción y nunca deja de sorprender con las extremas escenas que filma. En la última entrega de la saga literalmente caminó sobre las alas de un avión. Sin embargo, aunque a estas alturas es un actor con mucha experiencia, eso no quita que aún trabaje minuciosamente para prepararse, en todos los aspectos, ante cada desafío. Justamente, hace un tiempo decidió hacer público su secreto para hacer peligrosas acrobacias y le dio un significativo consejo a sus fanáticos.

“La cuestión es la siguiente: solo tenés que escribir tu sueño y luego hacer una lista de cómo vas a conseguirlo. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesito aprender para poder lograr esas metas? Eso es lo que yo hago", expresó el actor respecto a cómo enfrentar situaciones que demandan una extrema valentía. “No me quedo sentado preocupándome, simplemente empiezo a hacerlo. Y no te preocupes tanto si tenés miedo, seguí trabajando en eso”, aconsejó durante una charla con MTV en mayo de 2025 durante la avant premiere de Misión imposible: la sentencia final (Mission: Impossible–The Final Reckoning).

Cruise comentó que, en realidad, lo que genera miedo es lo desconocido y es un sentimiento más que válido. Lo importante, sin embargo, es que esta incertidumbre no paralice, sino que sea un motor para avanzar: “Simplemente, reconocé eso, que está bien no saber, y trabajá para llegar a saber las cosas. La única manera de hacerlo es no sobre pensarlo tanto, sino simplemente empezar a observar, salir y hacerlo paso a paso”.

“Cuando entreno a gente, o cuando me entreno a mí mismo, siempre pienso ‘voy a aprender a gatear antes de caminar, a caminar antes de trotar, a trotar antes de correr, a correr antes de esprintar’. Y luego salgo corriendo de un avión o de un acantilado. Eso es lo que hago”, sentenció el protagonista de Top Gun.

A lo largo de su carrera, Tom Cruise se animó a desafiar todos sus límites y se convirtió en un referente del cine de acción HENRY NICHOLLS� - AFP�

Justamente, Tom Cruise viene de hacer las acrobacias más exigentes y peligrosas de toda su carrera. Para la octava parte de la saga de Misión Imposible (disponible para ver en streaming a través de Paramount+) caminó sobre las alas de una aeronave. “Soy un ser humano en ese avión... fue violento. Fue muy violento en ese avión“, admitió en diálogo con el influencer Reece Feldman durante el Festival de Cannes, según reconstruyó Variety.

Tom Cruise admitió que las escenas del que grabó para la octava entrega de Misión Imposible fueron "violentas" Paramount Pictures and Skydance - Paramount Pictures

Aprender una caminata nueva para él fue “realmente extremo”. Aunque estaba seguro de su decisión y tenía el deseo de “ir a gravedad cero” sobre un avión que estaba en posición invertida, se encontró con serias dificultades, por lo que - siguiendo su propio consejo - optó por proceder “paso a paso”. Asimismo, en una entrevista con Empire, reveló las escenas fueron tan intensas que hasta se desmayó. “Cuando sacás la cara, yendo a más de 190, 210 kilómetros por hora, no estás recibiendo oxígeno. Así que tuve que entrenarme para respirar. Hubo momentos en que me desmayaba físicamente, no podía volver a la cabina”, admitió.