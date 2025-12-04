La semana de Flow: el estreno de la última Misión imposible, un alquiler de regalo y un documental sobre Verstappen

Flow renueva su catálogo On Demand con el thriller argentino Los renacidos, la secuela Nadie 2, un documental sobre Max Verstappen y una agenda de estrenos y alquileres junto a Paramount+, Netflix, Prime Video, HBO y Disney+

Flow presenta una nueva tanda de destacados en su servicio On Demand, con estrenos disponibles desde el jueves 4 y, en algunos casos, hasta el miércoles 10 inclusive. La oferta combina producciones argentinas, películas de acción y suspenso, documentales deportivos y títulos que llegan a través de Paramount+, Netflix, Prime Video, HBO y Disney+ para sus clientes integrados.

El lanzamiento central de la semana es Los renacidos, película argentina de 2025 dirigida por Santiago Esteves y filmada en Mendoza. El título estará disponible como alquiler de regalo para todos los clientes de Flow desde el jueves 4 al miércoles 10 inclusive en el On Demand de la plataforma. La historia que sigue a dos hermanos que ayudan a personas a fingir su muerte para cruzar la frontera hasta que aceptan simular el fallecimiento de un contador del narcotráfico, lo que desata una persecución.

Los Renacidos Prensa

Entre los estrenos internacionales se destaca Nadie 2, disponible para alquilar desde el jueves 4 en el On Demand de Flow. La película de acción y suspenso de 2025 vuelve a poner en el centro a Bob Odenkirk como Hutch Mansell, que esta vez enfrenta una nueva amenaza mientras intenta tomarse unas vacaciones con su familia.

Nadie 2 Prensa

Otra novedad es Verstappen: El León Holandés, disponible desde el jueves 4 en el On Demand de Flow. En este documental, Max Verstappen, junto a su padre, su mánager y su equipo cercano, repasa cómo obtuvo su primer título de Fórmula 1 en 2021 y anticipa los desafíos de la temporada 2022.

Verstappen, el león holandés Prensa

Para los clientes de Paramount+, el catálogo On Demand de Flow suma Misión imposible: Sentencia final y Atrapado robando. La primera se centra en la misión de Ethan Hunt y su equipo para detener a una inteligencia artificial conocida como “La Entidad”: para neutralizarla deben recuperar su código fuente, resguardado en un submarino ruso, antes de que provoque una catástrofe mundial que involucra tanto al grupo como a la secta que la controla.

Atrapado Robando Prensa

Atrapado robando traslada la acción a la Nueva York de los años 90, donde Hank Thompson (Austin Butler), ex promesa del béisbol que ahora trabaja como camarero y vive con su novia (Zoë Kravitz), termina atrapado entre gángsters después de aceptar cuidar el gato de su vecino punki Russ (Matt Smith), sin entender qué es exactamente lo que todos buscan de él.

A los estrenos se suman contenidos que continúan destacados en Flow: la serie estreno Weiss y Morales, el documental Yiya, detrás de la serie y el show de Ke Personajes, todos disponibles para revivir en el On Demand de la plataforma.

La agenda de la semana se completa con una lista de películas y especiales disponibles desde el jueves 4 en el On Demand de Flow, como Un tal Mario, Los extraños: capítulo 2 (alquiler), Navidad en el país de las maravillas (alquiler), Soul on fire (alquiler), My mother’s wedding (alquiler) y Todo va a estar bien (alquiler), además de Lali: la que le gana al tiempo y Los abandonados para clientes de Netflix, y Jay Kelly y The Astronaut para clientes de Netflix y Prime Video, respectivamente.

A partir del viernes 5 se incorporan The Seduction —disponible ese día a las 22.00 en el On Demand de Flow para clientes de HBO—, el alquiler de Turno nocturno y las películas Clara y Elena (el viernes 5 a las 21.40 por A3CINE) y Segunda piel (el domingo 7 a las 23.30 por Antena3). El miércoles 10 se suma el alquiler de El conjuro 4 y llegan también Percy Jackson y los dioses del Olimpo – Temporada 2 y The lowdown al On Demand de Flow para clientes de Disney+.