La Justicia de Brasil reafirmó la condena de prisión para Juan Darthés por abuso sexual contra Thelma Fardin

La Justicia brasileña confirmó la condena a seis años de prisión contra el actor argentino Juan Darthés por abusar sexualmente contra Thelma Fardin cuando ella tenía 16 años. El Tribunal Regional Federal de la 3ª Región de Brasil rechazó la admisibilidad de los dos recursos -especial y extraordinario- presentados por la defensa del actor.

Fardin fue la encargada de dar la noticia junto a Amnistía Internacional y su querella integrada por Carla Junqueira y Martín Arias Duval, a través de un video donde compartió el largo recorrido del proceso judicial que llevó ocho años. “Ganamos otra vez”, escribió la actriz.

“La resolución constituye un nuevo paso decisivo en un proceso judicial histórico por violencia sexual y reafirma la importancia de escuchar a las víctimas, investigar con debida diligencia y juzgar con perspectiva de género”, señalaron desde Amnistía Internacional.

Juan Darthés Juana MAuri - Susana

Según explicaron, este nuevo fallo reafirma que la violencia sexual fue probada y que, en esta etapa, no corresponde volver a discutir los hechos ni las pruebas, que ya fueron valorados por la Justicia y que sostuvieron la condena del actor a seis años de prisión en régimen semiabierto por violencia sexual contra Fardin.

El exintegrante del elenco de Patito Feo gozará de un régimen penitenciario semiabierto, beneficio que el Poder Judicial le concede a los no reincidentes-quienes no hayan vuelto a cometer un mismo delito en otra oportunidad y obtuvieran condena por ello-con penas mayores a cuatro años y menores a ocho.

Según los artículos 33 y 35 del Código Penal de Brasil, el régimen semiabierto le permite al condenado salir de prisión tanto para realizar trabajos comunes durante el día en “colonias agrícolas, establecimientos industriales o lugares de procedencia similar” como “asistir a cursos profesionales complementarios, de enseñanza secundaria o superior”. Una vez concluida la jornada laboral o de estudio, el recluso deberá regresar a prisión y dormir en su respectiva celda.

El caso judicial

En diciembre de 2018, Fardin junto al colectivo Actrices Argentinas denunció públicamente un abuso sexual agravado contra Juan Darthés, presuntamente ocurrido en Nicaragua cuando ella tenía 16 años y él 45, mientras ambos participaban de una gira de la tira Patito Feo.

Thelma Fardin y el colectiva de actrices argentinas en conferencia de prensa silvana-colombo-14437

Cinco años después, en mayo de 2023, Darthés fue absuelto de la acusación de abuso sexual con acceso carnal por la justicia brasilera. Ese fallo de primera instancia fue firmado por el magistrado Fernando Toledo Carneiro, subrogante del Juzgado Penal Federal 7 de San Pablo, donde se siguió el proceso contra Juan Pacífico –tal el nombre de nacimiento del actor– luego que se aceptase un pedido de la fiscalía realizado el 6 de abril de 2021. Por entonces, sobre el actor pesaba un pedido de captura internacional, emitido el 17 de octubre de 2019 por un juzgado de Managua, donde se había aceptado la apertura del caso por “violación agravada” luego de que Fardin viajase a Nicaragua para ratificar la denuncia por los sucesos que habrían ocurrido el 17 de mayo de 2009.

En ese momento, la sentencia absolvió a Darthés porque no se acreditaba “la penetración” que de acuerdo al tipo penal vigente al momento de los hechos constituía un requisito para la condena. Es decir que, hasta 2009, se consideraba “violación agravada” cuando había acceso carnal, que es lo que según el juez no se pudo determinar. El magistrado consignó que el informe de otras tres mujeres demostraría el modus operandi del acusado y que las testigos propuestas por la querella fueron claras al momento de contar los detalles del abuso que Fardin les había relatado, pero que no era suficiente para un veredicto condenatorio por violación. Más allá de resaltar las coincidencias de las declaraciones y el sustento dado por peritajes psicológicos a la víctima, Toledo Carneiro mantuvo su posición de no juzgar el abuso descripto, sino el investigado delito de violación y, en ese caso, definió que la duda beneficiaba al acusado.

“No debemos olvidar que estamos juzgando un caso concreto, sobre un delito específico”, señaló Toledo Carneiro en el fallo, dando a entender que la absolución a Darthés implicaba que no pudo confirmarse que se hubiese tratado de un abuso con acceso carnal. “La versión de la víctima no fue consecuente en cuanto a las relaciones carnales, ya que durante más de nueve años este hecho fue omitido en las pocas denuncias que hacía a personas de su confianza”, sumó el magistrado.

“Estoy cansada, pero no me van a quebrar”, dijo Fardin durante la conferencia brindada en las oficinas de Amnistía Internacional Argentina tras conocerse ese primer fallo, en la que confirmó que iba a apelar la sentencia. “Gracias por estar acá después de todo este tiempo. En clave judicial, hablan mis abogados, yo quiero hablar en clave social. Creo que el cambio que hicimos y del cual mi caso es solo un emergente, un ejemplo más, es una batalla que ganamos“, reflexionó la actriz, visiblemente movilizada. “Por supuesto que la Justicia va a ser el último bastión de un sistema históricamente violento y patriarcal. Le quiero pedir a todas esas personas que se atrevieron a romper el silencio, a hablar después de esa conferencia en 2018, que no sientan que esto los adoctrina. No me adoctrinan a mí, por favor, que no las adoctrinen a ustedes”, sumó.

Condenaron a Juan Darthés en Brasil por el caso Thelma Fardin (Fuente: ARCHIVO)

Junqueira, abogada de Fardin ante la justicia brasileña, señaló en ese momento: “Hasta 2009, en Brasil se exigía la prueba de acceso carnal para un caso de violación. Luego se reformó y se dejó de exigir la prueba de penetración”. Como los hechos investigados se habrían producido a finales de 2009, el juez decidió en esa ocasión aplicar la ley anterior a 2010. “Es un fallo de primera instancia y por un tecnicismo. El fallo no habla de inocencia. Esta decisión, que es de primera instancia y se puede apelar en segunda y tercera instancia y en las cortes internacionales, no declara a Darthés inocente. Al contrario, el fallo fue muy claro al interpretar los hechos y las pruebas y considerar que sí hubo actos de violencia sexual. Si el hecho hubiese ocurrido después de 2010, la ley aplicable sería otra“, indicó.

En junio de 2024 el actor fue condenado a seis años de prisión por la Justicia de Brasil en la causa por abuso sexual agravado contra Thelma Fardin. Sucedió en un fallo de segunda instancia que declaró culpable al actor y argumentó: “Conforme a las modificaciones de la Ley Nº 12.015, de 2009, en el artículo 213 del Código Penal, ‘obligar a una persona mediante violencia o amenaza grave a tener relaciones carnales o a practicar o permitir que se practique con ella cualquier acto libidinoso’”.