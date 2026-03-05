Muerte en invierno: la historia que convierte a Emma Thompson en una heroína de acción y a prueba de balas

Muerte en invierno (Dead of Winter, EE.UU., 2025). Dirección: Brian Kirk. Guion: Nicholas Jacobson-Larson y Dalton Leeb. Fotografía: Christopher Ross. Edición: Tim Murrel. Música: Volker Bertelmann. Elenco: Emma Thompson, Judy Greer, Marc Menchaca, Laurel Marsden, Gaia Wise. Duración: 97 minutos. Calificación: Apta para mayores de 16 años. Nuestra opinión: Buena.

Barb (Emma Thompson) es una viuda que vive sola en el implacable estado de Minnesota donde, en invierno, la temperatura puede llegar a -20 °C. Aunque se mueve con las dificultades de una persona entrada en años, maneja hábilmente su pick up sobre caminos agrestes para ir a pescar en medio de la desolación de un lago congelado. Evidentemente no se trata de alguien desvalido. Estos indicios anticipan el giro que sostiene a esta historia: la conversión de Thompson, una actriz prestigiosa acostumbrada a las comedias sofisticadas y al cine de qualité, en una heroína de acción. La intérprete nunca entra en modalidad full Rambo porque el film intenta mantenerse dentro de los márgenes de lo verosímil, pero no tiene problemas para disparar un arma automática o suturarse una herida de bala sin anestesia y con una tanza de pesca cuando lo necesita.

Su excursión al ficcional Lago Hilda −una locación en Finlandia que pasa por EE.UU.− no es recreativa sino una suerte de despedida de su difunto marido, dado que fue en ese lugar, hace décadas, donde le propuso matrimonio. Mientras busca el sitio −el celular arqueológico de Barb revela que no se lleva bien con la tecnología y no tiene GPS- se acerca a la única cabaña a la vista para pedir indicaciones. Allí sorprende sin querer al personaje que más evidentemente está cometiendo un delito en la soledad del bosque desde que Gaear Grimsrud alimentaba con partes humanas a una trituradora de ramas en Fargo. La protagonista femenina, el paisaje bajo cero, algunos nombres vagamente nórdicos y un crimen que sale muy mal invitan a la comparación con la película de los Coen, aunque las similitudes empiezan y terminan en estas cuatro coincidencias. Este hombre armado -identificado como Camo Jacket o “campera camuflada” en los créditos- responde con sequedad amenazante a las preguntas y una mancha de sangre en la nieve sella la sospecha de que algo no está bien. Poco después y no sin cierta tosquedad se revela qué sucede y queda establecido el problema: Camo Jacket y su esposa – Purple Lady- tienen secuestrada a una joven en su cabaña y Barb, aunque desarmada y en minoría, decide rescatarla.

Este conflicto elemental suma aciertos y desaciertos en partes iguales. El mayor mérito es poner a Thompson a protagonizar un thriller y encontrar ventajas creíbles que sostengan el duelo de una viuda de la tercera edad con dos secuestradores violentos, como su extraordinaria fuerza de voluntad y su elevada competencia para manejarse en el hielo. También se otorga una dimensión humana atípica a los villanos, cuyo plan proverbialmente torpe da una medida de su desesperación. Al mismo tiempo, estas situaciones bien pensadas chocan con algunos de los clisés más perezosos del cine de acción. Damos la bienvenida otra vez al arma que se queda sin balas en el momento crucial o al objeto en un bolsillo interior que inesperadamente frena un tiro de otro modo letal. Hay que reconocer que encontrarse a la actriz de Nanny McPhee en lugar de, digamos, The Rock en medio de estas circunstancias vistas mil veces aporta un grado de ironía que las refresca. Otras torpezas son más injustificables -Camo justo olvida su arma a metros del refugio de Barb - y una serie de largos flashbacks sobre la vida matrimonial de la protagonista detienen la narración y solo aportan melodrama. Ante estos contrapesos a las virtudes del relato, finalmente es la calidad de Emma Thompson -y la de su antagonista Judy Greer- aquello que inclina la balanza a favor de este film.