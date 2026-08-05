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Murió el actor Pablo Palacio a los 60 años

Tuvo una larga trayectoria en teatro, cine, televisión, plataformas y publicidad

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El actor tenía 60 años
El actor tenía 60 años

El actor Pablo Palacio murió este miércoles a los 60 años. El intérprete, de extensa trayectoria en la escena local, formó parte de destacadas producciones cinematográficas como Homo Argentum y El ciudadano Ilustre, además de éxitos del streaming como la serie División Palermo.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó su fallecimiento.

“A lo largo de su trayectoria desarrolló una sostenida labor en teatro, cine, televisión, plataformas y publicidad. Acompañamos con afecto a sus familiares, amistades y colegas en este difícil momento”, expresó la organización en un comunicado.

Pablo Palacio en la avant premiere de Homo Argentum
Pablo Palacio en la avant premiere de Homo Argentum

Nacido el 25 de agosto de 1965, Palacio construyó una prolífica carrera en la industria audiovisual local que abarcó el teatro, el cine, la televisión, series y la publicidad.

En la pantalla grande, participó de películas muy destacadas como El ciudadano ilustre (2016) y El clan (2015). Su vasta filmografía también incluye títulos como El Potro, lo mejor del amor (2018); El sonido de los tulipanes (2019); La Invitada (2023) y Un paraíso para los malditos (2013).

Palacio en un detrás de escena
Palacio en un detrás de escena

En televisión y plataformas de streaming, su nombre figuró en los créditos de numerosas ficciones de los últimos años, como El lobista (2018), Monzón (2019), Nada (2023) y Cromañón (2024).

Por su parte, en teatro integró los elencos de obras como Remanente Sur, dirigida por Hugo Asencio; El viaje de Discepolito, bajo la dirección de Víctor Dupont; Guarda abajo, de Ernesto Michel; y No tenés códigos, escrita y dirigida por Matías Alarcón, entre otras propuestas del teatro independiente.

El actor representó varios papeles en la escena local del teatro independiente
El actor representó varios papeles en la escena local del teatro independiente

Su versatilidad también lo llevó al ámbito de la publicidad, donde protagonizó campañas comerciales para marcas como Levité, Not Burger, 7 Up, Tarjeta Naranja y Magistral.

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