Murió el documentalista que mejor plasmó al rock

5 de agosto de 2019

El prestigioso documentalista DA Pennebaker murió a los 94 años. El creador de fascinantes películas sobre la cultura rock, entre otras facetas, falleció por causas naturales el jueves pasado, según confirmó su hijo, Frazer Pennebaker, a The Hollywood Reporter. Entre su mayor obra aparece el Monterey Pop, un registro del festival Monterey International Pop de 1967, que lanzó las carreras de Janis Joplin y Jimi Hendrix, mientras que Ziggy Stardust and The Spiders From Mars captura la noche de julio de 1973 en la que David Bowie "mató" a su alter ego extraterrestre para seguir adelante con una nueva identidad artística.

Pennebaker recibió un Oscar por su trayectoria en 2013, el primer documentalista en hacerlo, por su contribución como pionero de la realización de películas cinéma vérité, un movimiento que se originó en Francia y que buscaba a través de acciones naturales y diálogos auténticos mostrar a los sujetos transcurriendo sus vidas cotidianas. Pennebaker hizo su primera película, Daybreak Express, en 1953. En 1960, trabajó en Primaria, que capturó la carrera de John F. Kennedy en las primarias presidenciales contra Hubert Humphrey.

Regresó a la política con The War Room (1993), codirigida con su esposa, Chris Hegedus, con quien realizó la mayoría de sus películas.

Su documental detrás de escena de la campaña presidencial de Bill Clinton recibió una nominación al Oscar en 1994. Quizás su película más famosa, sin embargo, es Don't Look Back (sic), exhibida en 1967, que representa la última gira de conciertos acústicos de Bob Dylan por el Reino Unido, en 1965. Esa película rompió récords de taquilla en ese momento y se considera un punto de referencia para los documentales de rock.

En una entrevista con Time en 2007, Pennebaker reflexionó sobre la reacción de Dylan a la película. "La vio en Hollywood en una proyección terrible. Luego, dijo: 'Tendremos otra proyección y escribiré todas las cosas que tenemos que cambiar'. Por supuesto, eso me puso un poco sombrío. La noche siguiente, nos reunimos de nuevo y él se sentó al frente con esta almohadilla amarilla. Al final de la película, levantó la libreta y no había nada en ella. Él dijo: 'Eso es todo'".

En una entrevista con el sitio web Film Comment en 2017, Pennebaker dijo: "La mitad de las cosas que me sucedieron, que recuerdo y que fueron realmente buenas puedo considerarlas como suerte. Oportunidad".