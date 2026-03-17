MasterChef Celebrity: en medio de la tensión por la semifinal, Maxi López reveló “lo único que Wanda siempre preparó bien”

El comienzo de la emisión del lunes de MasterChef Celiebrity, hizo un breve recuento de lo sucedido durante el día anterior. El desafío de la velada previa, del que participaron los cinco famosos que aún seguían en carrera, consistía en preparar una torta macaron. Y sobre eso, Damián Betular les dijo: “Van a cocinar conmigo, con mis reglas y a mi ritmo”. Ian Lucas, Emilia Attias, Sofía “la Reini” Gonet, Maxi López y el Claudio “el Turco” Husaín sin dudarlo ni un momento, pero algo intimidados por la dificultad de la prueba, se pusieron manos a la obra.

Cada uno en su estación, los cinco famosos escuchaban con atención las indicaciones de Betular, con el objetivo de lograr un sólido resultado que les garantizara su permanencia en la competencia. “Hoy no me voy, estoy muy bien parada” aseguraba Emilia Attias, mientras que Maxi López festejaba que a su preparación le apareciera la pollera. Pero cuando la cosas parecían ir bien, todos los cocineros se enfrentaron a distintos problemas, con capas que se desarmaban y preparaciones que perdían consistencia. Luego de muchos nervios, el reloj marcó que el tiempo se había terminado.

El Turco presentó una torta que según Betular tenía un buen macaron, mientras que Germán Martitegui celebraba y confesaba que estaba “espectacular”. En la vereda opuesta, Emilia no la pasaba bien cuando Martitegui le decía luego de probar su torta: “El macaron no está”, a la vez que Betular sentenciaba: “El problema está desde el secado en adelante”. Casi derrotada, Attias respondía: “La traté de armar para presentar algo, una pena pero no lo logré”. Esa devolución le valió quedar afuera del certamen, y Emilia se despidió muy emocionada.

Finalizado el resumen, llegó la instancia de una nueva prueba. De ese modo, el lunes fue la esperada semifinal, entre Ian, el “Turco”, la “Reini” y Maxi. Al momento de presentar la consigna, Donato de Santis expresó: “Yo espero algo de profesionalismo”, mientras Betular agregaba: “Hoy no tiene que haber errores, porque un error los deja afuera”. Entre los famosos había mucha emoción, y el Turco confesaba: “Haber llegado hasta acá es un logro personal. No pensé que iban a recibirme y aceptarme de esta manera, estar acá es una bendición”.

En su turno, Ian comentó: “Trabajé muchísimo para estar acá en la semifinal. Pase lo que pase yo estoy feliz de estar acá con ellos”. Por su parte, la Reini dijo: “Ser la única mujer es una presión total, no me imaginaba llegar hasta acá”, y Maxi concluyó: “Esta es una experiencia que me abrió la cabeza mal. Yo fui papá, son un montón de cosas y de amigos nuevos, esta es una competición increíble”.

Finalmente Wanda tomó la palabra, y junto a la emoción de los jurados, les enseñaron a los participantes las chaquetas de los finalistas, sobre las que Betular aclaró: “Los dos de ustedes que presenten el mejor plato, van a tener el privilegio de llevárselas puestas”.

“Esta noche se trata de una réplica” adelanto Donato, cuando levantó una campana que escondía un rack de cordero, en una croute de hierbas y almendras, con un puré de edamame y una reducción de aceto balsámico. Martitegui les dijo que tenían sesenta minutos para la prueba, y que los ingredientes ya los tenían listos en las canastas.

Luego de una divertida prueba grupal en la que los famosos salieron victoriosos, obteniendo diez minutos extra, los cuatro se ubicaron en sus estaciones a preparar el temido rack. Wanda se dedicó entonces a charlar con cada uno de los semifinalistas, y a momento de hablar con su expareja, ella le dijo: “Querido Maxi…”, pero el jugador de fútbol muy tentado respondió: “Eso me hace acordar a las cartas documentos. ´Querido Maxi, me voy a quedar con todo´. Lo único que preparó Wanda siempre bien, fueron la cartas documento”.

Con ese chiste final, la emisión de MasterChef Celebrity llegó a su conclusión, a la espera de revelar el martes quiénes serán los dos eliminados.