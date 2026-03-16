Jane Fonda, furiosa con Barbra Streisand por el homenaje a Robert Redford en los Oscar: “¡Yo tengo más que decir de él!”

La 98.ª entrega de los Oscar dejó varias perlitas y enojos entre los famosos de Hollywood. Uno de los momentos más emotivos en la ceremonia fue cuando la industria recordó a los artistas que fallecieron en el último tiempo. A través del tradicional segmento In Memoriam, hubo tres homenajes que sobresalieron del resto: el que Billy Crystal le hizo al director Rob Reiner, el que Rachel McAdams brindó para Diane Keaton y el que Barbra Streisand pronunció en nombre de Robert Redford. Si bien la mayoría definió ese momento como el más emocionante de la noche, la actriz Jane Fonda hizo un inesperado reclamo al finalizar la premiación.

Jane Fonda cuestionó a la Academia por elegir a Barbra Streisand para rendir homenaje a Robert Redford Archivo

“Quiero saber cómo es que Streisand estaba ahí arriba haciendo eso por Redford”, bromeó la actriz ante el micrófono de Entertainment Tonight en la alfombra roja de la fiesta de los Oscar organizada por Vanity Fair. Tras cuestionar a la Academia por haber elegido a la protagonista de El príncipe de las mareas para semejante misión, Fonda justificó su reclamo: “Ella solo hizo una película con él, yo hice cuatro. ¡Tengo más que decir!”, lanzó.

Redford y Fonda en Descalzos en el parque, la comedia que los unió en pantalla en 1967 Archivo

Fonda coprotagonizó junto al fallecido actor películas como La jauría humana, Descalzos en el parque, El jinete eléctrico y Nosotros en la noche, mientras que Streisand solo hizo Nuestros años felices, razón por la cual reveló lo mucho que le hubiese gustado rendir ese tributo a su amigo. “Siempre estuve enamorada de él”, confesó, dejando atónito a más de uno en la alfombra roja. “Era un ser humano maravilloso, con valores admirables, e hizo mucho por el cine. Realmente transformó la industria cinematográfica e impulsó el cine independiente”, remarcó.

Redford y Fonda, homenajeados en Venecia AFP

Nunca fueron pareja en la vida real, pero en la pantalla eran cómplices absolutos. Como ella misma reconoció, con cada película se enamoraba de él: “No podía evitarlo, bastaba con caer en sus ojos azules para olvidar las frases, por no hablar de sus besos”, dijo en más de una oportunidad. En 2017, estuvieron juntos en el Festival de Venecia recibiendo el León de Oro por ese film en el que interpretaban a dos vecinos viudos que deciden dormir juntos, solo para hablar. “Quería hacer otra película con ella antes de morir”, dijo él mientras su cómplice lo escuchaba entre lágrimas.

“Me impactó mucho”

En septiembre pasado, la noticia de su muerte conmovió a todos, en especial a la estrella de Grace and Frankie. “Me impactó mucho esta mañana leer que Rob había fallecido. No puedo parar de llorar. Significaba mucho para mí y era una persona maravillosa en todos los sentidos”, se sinceró en un comunicado publicado por entonces por E! News. Además, destacó su faceta de activista político y medioambiental: “Él defendía una América por la que tenemos que seguir luchando”.

Robert Redford y Jane Fonda en Nosotros en la noche, película disponible en Netflix Netflix

El homenaje de Barbra Streisand

Después de los homenajes a Rob Reiner y Diane Keaton, llegó el turno de Robert Redford, quien murió el 16 de septiembre de 2025 a los 89 años. “Tuvimos un momento hermoso acompañándonos y Nuestros años felices es considerada hoy una historia clásica de amor. Bob tenía mucha espalda en y detrás de pantalla; alzaba la voz para defender la libertad de prensa, proteger el medio ambiente. Era atrevido, audaz, un cowboy intelectual que trazó su propio camino; lo extraño más que nunca", resumió al hablar del vínculo que tuvo con el galán.

Barbra Streisand sobre el escenario del Dolby Theatre dedicándole unas tiernas palabras a su colega y amigo, Robert Redford KEVIN WINTER� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Y enseguida, celebró su legado en esta noche tan especial para la industria cinematográfica. “Era un actor brillante y sutil. Nos lo pasábamos de maravilla interactuando porque nunca sabíamos muy bien qué iba a hacer el otro en la escena”, dijo la actriz y cantante antes de contar una intimidad: “Lo extraño ahora más que nunca, incluso cómo le gustaba molestarme. Me llamaba ‘Babs’. Y yo le decía: ‘Bob, ¿sabes?, ¿acaso parezco Babs?’. Pero la forma en que lo decía me hacía reír”, reveló.

“Muchos años después, estábamos charlando por teléfono sobre lo de siempre: política, arte, [Amedeo] Modigliani —nuestro favorito—. Y justo cuando colgábamos, me dijo: ‘Babs, te quiero muchísimo y siempre te querré’”, compartió ante un Dolby Theatre lleno.

Streisand también elogió el compromiso social de Robert y lo definió como un hombre “reflexivo” y “audaz”. “Lo llamaba un vaquero intelectual que abrió su propio camino”, contó antes de interpretar una emotiva versión del tema principal de la película que compartieron, ese drama romántico de 1973 dirigido por Sydney Pollack.