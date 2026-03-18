Maxi López: su paso por MasterChef, la reconciliación con Wanda, su regreso al país con su familia y los nuevos proyectos
Fue la revelación del certamen, no solo por lo que cocinó sino por los idas y vueltas con su ex y su espontaneidad; sus próximos proyectos
De alguna manera, Maxi López fue la estrella de esta edición de MasterChef Celebrity que está llegando a su fin. Todos querían ver, en vivo y en directo, cómo era su vínculo con su ex, Wanda Nara, que conduce el reality de Telefe. Y no defraudaron: hubo chicanas, guiños, sonrisas, humor y también reproches y momentos incómodos. Los dos fueron picantes y funcionó.
Por otra parte, Maxi fue el único participante que se ausentó varias veces por un buen motivo: viajaba a Suiza a ver a su esposa, Daniela Christiansson, a su hija Ella y también estuvo en el nacimiento de Lando, el pasado 31 de diciembre. Pero siempre volvía al show, a pesar de las críticas que lo tildaban de poco comprometido, y los reemplazos.
Con sus conocimientos básicos de cocina y el empuje mediático, Maxi López llegó lejos: fue tercer semifinalista y quedó eliminado anoche. LA NACION habló con él sobre su paso por MasterChef, su relación con la comida y también su real vínculo con Wanda. Además, habló de sus proyectos y su nueva vida en Argentina con su esposa Daniela y sus hijos.
-Sorprendió verte en un reality de cocina conducido por tu ex. ¿Cómo surgió la propuesta?
-En realidad fue un desenlace de tratativas de varios años. Siempre estaba la propuesta pero no se daba, y esta última vez Wanda jugó un papel clave porque con Fede Levrino (director de programación y contenidos de Telefe) me explicaron qué es el producto MasterChef, me dijeron que tiene un público familiar y, sobre todo, estaba la posibilidad de estar en Argentina por un período más largo y cerca de mis hijos (Valentino, Constantino y Benedicto). Eso me convenció a aceptar el desafío.
-¿Sabías cocinar?
-Sabía cocinar. Siempre les cocino a mis hijos. De toda la vida. Aprendí mucho cuando vivíamos en Italia porque allá la gran mayoría de las comidas se hace en casa. Para mí es la cocina número uno en el mundo. Esa fue mi práctica.
-¿Qué aprendiste?
-Aprendí a sazonar y a condimentar mucho más. Antes cocinaba con tres o cuatro productos y hoy ya cocino con veinte. Aprendí muchas técnicas, cómo deshuesar un conejo, cómo preparar un cordero, hacer pollo deshuesado. Cocino mucho más y mejor.
-¿Cómo fue estar tantos meses lejos de tu familia, que vivía en Suiza?
-Fue difícil. Ya me había pasado tres veces con mis tres hijos con Wanda. La verdad es que nunca es fácil estar lejos por trabajo. Siempre es una experiencia compleja. Pero aprendemos a llevarlo. Es así. Tratamos de poner lo mejor de nosotros, y la verdad es que con Daniela formamos un equipo súper compacto. Cuando nació Ella me tocó estar los tres primeros años en casa porque trabajando allí tenía esa posibilidad y estuve mucho más presente en el día a día. Y ahora con Lando me tocó estar en MasterChef y había dado la palabra de que iba a respetar el contrato. Con Daniela estamos juntos, trabajando en equipo, como siempre.
-¿Cómo fue el reencuentro con Wanda? Durante años no tuvieron buena relación. ¿Hoy cómo se llevan?
-Fue una grata sorpresa porque cuando empecé el proyecto no sabia qué iba a pasar. Si bien Wanda es mamá de mis tres hijos y trabajamos juntos por ellos desde la familia, nunca habíamos compartido un trabajo puro y duro como fue el de Telefe. Me sorprendió para bien y me gustó. Me divertí.
- En este tiempo te reencontraste también con Evangelina Anderson. ¿Cómo es la relación hoy, después del malentendido que alejó a Eva y Wanda por mucho tiempo?
-Con Eva somos amigos. Sus hijos y los míos son muy amigos, frecuentan los mismos círculos, han ido a las mismas escuelas.
-¿Esta experiencia hizo que te decidieras a mudarte a nuestro país?
-Sí, me mudo para la Argentina con mi familia para estar cerca de mis hijos y tener a los cinco juntos. Eso me motiva a hacer diferentes cosas. Ya arrancamos con Andá pá allá, el primer stream deportivo que tiene Telefe y que hacemos con El Turco Husaín y Grego Rossello. Hay otro proyecto que vamos a empezar en abril y es una ficción vertical, también con Telefe. Y hay un proyecto más que también arranca en abril y es algo personal con lo que estoy muy ilusionado. Ya contaré más.
-¿La ficción vertical es una novela romántica con Wanda?
-No puedo contar nada todavía...
-La última. Se puso en duda tu relación con Daniela en estos últimos meses. ¿Qué tenés para decir?
-Nada. El amor de mi vida es Daniela. La amo con todo mi corazón.
