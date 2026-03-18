MasterChef Celebrity: las lágrimas de Wanda Nara en la noche en la que quedaron definidos los dos finalistas

Este martes, La Reini, Ian Lucas, Maxi López y Claudio “Turco” Husaín recibieron las devoluciones de los miembros del jurado y al fin quedaron establecidos quiénes serán los dos finalistas de esta nueva temporada de MasterChef Celebrity.

Como viene ocurriendo desde que Gran Hermano Generación Dorada desembarcó en la pantalla de Telefe, cada programa del ciclo conducido por Wanda Nara se emite dividido, en dos noches consecutivas. El lunes, los cuatro semifinalistas tuvieron que replicar un rack de cordero con croûte de hierbas y almendras, con un puré de edamame y una reducción de aceto. El martes, entonces, Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis les brindaron su devolución.

El primero en pasar al frente con su preparación fue López. “Empecemos por rescatar lo bueno, que es el puré de edamame. El cordero está bien sellado, pero no cocido”, sintetizó Donato, luego de probar. “Creo que al rack le hubiera venido bien sellarlo más, para que la blanca cambiara ese color tan blanco, que es la que indica que le falta cocción. La grasa es rica si se dora. La croûte está bien, por ahí hay un poco de más, pero está correcta”, explicó Betular.

Y Martitegui consideró: “Están muy bien los sabores. La salsa está rica, está muy bien, pero está disociada, y no entiendo cómo puede haber pasado eso, si solo lleva aceto. El sabor del puré está bien, pero le falta un poco de cocción al edamame, y claramente hay un tema con la cocción de la carne”.

Luego llegó el turno del otro exfutbolista del certamen, Husaín, que durante la preparación tuvo problemas con el puré. Al cortarlo, los chefs descubrieron que también estaba crudo, y que además estaba lleno de grasa. “El mismo error... El puré lo salvaste; un milagro. La salsa de aceto, está bien”, precisó Betular, sin hacer hincapié en la mala cocción de la carne de cordero.

Donato también decidió enfocarse en lo bueno: “La salsa de balsámico está muy bien; ahí no hay ninguna falla. Al puré de edamame le faltó un poco de sabor. Con respecto a la carne, esa grasa debería haber sido removida. Es más, la croûte está rica. Qué pena que no pasó lo mismo con el cordero”.

“Tuvimos una discusión nosotros con respecto a si este plato era o no muy simple para esta instancia. Y, evidentemente, no lo era”, reveló Martitegui. “En lo que más fe les tenía era en la cocción de la carne. Si algo nos han dado de comer esta temporada es carne. No me imaginaba justo un error ahí”, cerró el chef.

Inmediatamente después, el jurado degustó la preparación de Sofía “La Reini” Gonet. Al cortar el rack, Martitegui notó que la croûte de la influencer era la primera que se había mantenido unida. “La croûte y la salsa están muy bien, está brillante, muy bien reducida, jugosa, con buena textura... Al edamame le falta un poquito de sabor; podría haber tenido un poco más de sal o de alguna hierba. La carne es como que se cocinó a baja temperatura, está ligeramente rosada, pero la grasa que está pegada en el hueso no está terminada de cocinar. Por ahí, necesitaba más tiempo de sellado”, indicó luego.

“Yo voy a ser hincapié en la carne... Necesitaba un sellado más lento y prolongado. No es fácil. Buen intento”, expresó, a su vez, De Santis. Y Betular cerró: “Falta un participante, pero debo decir que o creí que había venido a ver una película que titularía La venganza de las grasas, volumen I, II y III... Por más que esté un poco más cocida la carne que en los otros dos platos, esa barra de grasa está muy presente. Y les aseguro que ese tipo de grasa no es rica al paladar. El croûte está bien. Estuviste bastante astuta al ponerle más manteca. El puré está muy bien de cocción, pero le falta un poco de sal, de sabor, para levantarlo. También me gusta la reducción de aceto".

Para el final, entonces, quedó Ian Lucas. “Salsa, puré y croûte, en conjunto, tienen muy rico sabor; te manejaste muy bien con el condimento, con el ajo. El edamame tiene un buen color y una buena proporción, al igual que la salsa, aunque podría haber sido un poco más generosa, porque sirve para hidratar el puré. La carne, a la vista es colorada, pero el calor cuando entra ya le da sabor; es una tibia sensación de que llegó un poco más profundo. Algunos minutos más en el segundo sellado te habrían ayudado, pero lo encuentro muy sabroso”, indicó el chef italiano.

“Se ve menos grasa, porque se la quitaste. Le hubiera hecho falta un poco más de cocción, pero visualmente ayuda que no tenga esa barra enorme de grasa cruda. La salsa está rica y el puré de edamame está muy bien de sabor, al igual que la croûte”, indicó, a su vez, Betular. Y Martitegui coincidió: “Lo que te ayudó es haber quitado la grasa. La carne reaccionó distinto, porque le llegó más calor. La croûte está muy bien, y un poco más de salsa hubiera venido bien”.

Una vez establecido que los cuatro platos habían resultado fallidos, solo faltaba saber qué ítems tendrían en cuenta los miembros del jurado para decidir quiénes serían los dos participantes que quedarían fuera de competencia y quiénes se medirían en la gran final.

Alejados de los demás, mientras deliberaban, Betular señaló: “Yo creo que hubo un exceso de confianza”. Martitegui, en tanto, aseguró: “Hay dos purés que están bien, una salsa que está muy mal, problemas en la cocción claramente en casi todos”.

El primer finalista fue Ian Lucas, y la segunda, La Reini, los dos más jóvenes entre el plantel de concursantes de esta temporada. Pero si bien los dos se emocionaron al enterarse de que habían llegado a la instancia final, el momento más sensible de la noche llegó luego, cuando Wanda le dedicó unas palabras a su exesposo, López.

“Turco, qué ironía del destino los dos juntos. Si lo hubiéramos planeado, no pasaba. Me acuerdo cuando intentaba convencer a Maxi y en un momento, no había manera y le dije que ibas a estar vos”, comenzó recordando la conductora, en diálogo con Husaín. “Esa amistad de ustedes es única, esa complicidad, esa historia que tienen juntos”, continuó.

Y, a modo de despedida del padre de sus tres hijos mayores, Valentino, Constantino y Benedicto, Nara expresó, entre lágrimas: “Muchas veces pensé: ‘Uy, si esto sale mal, me va a odiar para siempre, no va a haber una segunda oportunidad en esta relación que tenemos ahora’. Estoy muy contenta de todo lo que viviste acá. Por los chicos también, ellos disfrutaron mucho de tenerte. Sé que vos también luchabas con los dichos de la gente por tus chiquititos que están en el exterior, pero también tenías tres adolescentes que te pudieron disfrutar. Vivimos casi toda la vida de ellos en países diferentes y, a pesar de las cosas que se dijeron, siempre fuiste un papá presente, a pesar de la distancia. Y en el momento más difícil mío estuviste. Y yo también voy a estar siempre que me necesites”.

“Espero que hayas sido feliz acá. Le agradezco a tu familia y también a tu esposa Daniela [Christiansson], que habrá sufrido un montón teniéndote lejos con un bebé recién nacido. Decirte que los chicos están orgullosos, y toda la familia te quiere un montón, y ojalá vengas a vivir a la Argentina”, cerró a pura emoción, antes de fundirse en un abrazo con su expareja.