Murió Marjoe Gortner, actor de Terremoto y Falcon Crest, a los 82 años

El actor Marjoe Gortner -con una trayectoria que incluyó papeles en películas como Terremoto (1974) y en la popular serie televisiva Falcon Crest- murió el 2 de octubre último en Santa Fe, Nuevo México, debido a complicaciones cardíacas, según informó el portal estadounidense Deadline. El actor tenía 82 años.

Mucho antes de que su rostro se hiciera conocido en el cine y la televisión, la voz de Marjoe se hizo conocida en los púlpitos religiosos: fue el más joven predicador evangélico en los Estados Unidos de que se tenga registro. A los cuatro años sus padres consiguieron que fuera ordenado como predicador pentecostal por su gran manejo de la palabra e hizo giras por todo el país. Sin embargo, muchos años después, habló de esos años de niñez y juventud, y desentrañó la trastienda de esa actividad para el film Marjoe, de 1972, dirigido por Howard Smith y Sarah Kernochan, que ganó el Premio de la Academia de Hollywood al mejor largometraje documental.

Marjoe Gortner, con su esposa y amigos, durante una de sus últimas apariciones públicas Patrick McMullan - Getty Images

Ese trabajo terminó siendo el gran impulso para su carrera, que incluyó 15 películas y más de 20 series de televisión. Entre sus trabajos más destacados, protagonizó la adaptación cinematográfica de 1979 de la obra de Mark Medoff When You Comin’ Back, Red Ryder?, donde interpretó a un veterano de Vietnam atormentado que hostigaba a los clientes de un restaurante. Además, en la línea de los roles complejos, también encarnó al corrupto psíquico Vince Karlotti en 17 episodios de Falcon Crest durante la temporada 1986-1987.

Había nacido como Hugh Marjoe Ross Gortner, el 14 de enero de 1944 en Long Beach, California. Según reseña Deadline, Marjoe provenía de una familia que incluía tanto a predicadores evangélicos como a estafadores. Conocido en el circuito de las campañas de evangelización simplemente como Marjoe, Gortner acusaría más tarde a sus padres de obligarlo a pronunciar sermones (que incluían relatos inventados sobre visiones y milagros).

Marjoe Gortner y Susan Sullivan, en 1987 Ron Galella, Ltd. - Getty Images

Cuando decidió hablar de aquellos años como precoz predicador, calculó que había hecho ganar a su familia más de 3 millones de dólares. Por supuesto, él no manejó ese dinero por ser menor de edad. Según este informe, en 1971, invitó a Smith y Kernochan a documentar lo que él describió como su “última gira de evangelización”, con el fin de exponer los métodos que él y otros predicadores utilizaban para engañar a la gente y obtener beneficios económicos.

Gracias a ese documental con el que desnudó su propia vida y, a la vez, usó de trampolín hacia el cine y la televisión, apareció como invitado en programas de entrevistas como The Tonight Show, conducido por Johnny Carson, The Mike Douglas Show y The Merv Griffin Show. Poco después consiguió un papel en The Marcus-Nelson Murders, que sirvió como episodio piloto para la serie Kojak.

Más tarde, fue parte de los elencos de Medical Center, Barnaby Jones, Pray for the Wildcats y The Gun and the Pulpit. Claro que su papel más destacado fue el del villano de la película de catástrofe Terremoto, donde interpretó a un gerente de una tienda convertido en miembro de la Guardia Nacional con tendencias asesinas, que acosa al personaje encarnado por Victoria Principal. Aunque la crítica le bajó el pulgar a la película, el público —atraído en parte por ser el primer filme en utilizar el muy promocionado sistema “Sensurround”, que hacía que las butacas del cine se sacudieran y vibraran— la convirtió en un éxito de taquilla.

Al enterarse de la noticia, Victoria Principal lo recordó en sus redes sociales. “Marjoe Gortner ha muerto. Nos conocimos en 1973 mientras filmábamos Terremoto. Él fue una persona compleja, generosa y amable. Gracias a Marjoe descubrí los beneficios de mudarme de Hollywood a Malibú. Espero que ahora esté en paz”.

Si durante los 70 su campo de trabajo estuvo en los sets para títulos de la pantalla grande -El alimento de los dioses, Acapulco Gold, ¡Viva Knievel! e Infierno en el cosmos- durante los 80 llegó a los hogares a través del televisor con apariciones en La isla de la fantasía, Brigada A, T.J. Hooker, Hotel, Lobo del aire y la famosa Falcon Crest.

En uno de sus últimos trabajos —Salvaje Bill (1995), protagonizada por Jeff Bridges en el papel de Wild Bill Hickok— volvió a interpretar a un predicador.