Lindsay Lohan firmó contrato para protagonizar tres películas en Netflix

Poco a poco, Lindsay Lohan busca regresar a la actuación. La actriz que desde hace tiempo no cuenta con ningún proyecto profesional nuevo, estará al frente de una serie de películas para Netflix, que supondrán un gran regreso que la tendrá como estrella principal.

La directora de la rama de films independientes de Netflix, Christina Rogers, confirmó la noticia y expresó: “Estamos muy felices de nuestra colaboración con Lindsay hasta la fecha, y nos entusiasma continuar con esta sociedad junto a ella. Y esperamos con ansias llevarles más de sus películas a todos nuestros miembros alrededor del mundo”. De momento se desconoce el título y las tramas de los dos nuevos proyectos que Lohan protagonizará en dicha plataforma, pero sí surgieron algunos nuevos datos referidos al primer film que la actriz hará para Netflix.

Actualmente, Lindsay se encuentra involucrada en el protagónico de un primer largometraje para la plataforma streaming. Su título es Falling for Christmas, y su trama gira alrededor de una malcriada heredera de una imperio hotelero, cuya vida da un vuelco impensado. Mientras esquía en un paradisíaco lugar, la mujer sufre un accidente que le hace perder la memoria. Sin recordar ni sus millones si sus lujos, ella se convierte en una persona mucho más sensible, cuyo tratamiento de rehabilitación está a cargo de un carismático enfermero. Poco a poco, el personaje de Lohan comenzará a enamorarse de su cuidador, dando pie a una inesperada historia de amor.

Falling for Christmas, cuya fecha de estreno está pautada para finales de 2022, se convertirá entonces en el primero de tres proyectos que Lohan realizará en sociedad con Netflix. Si bien en los últimos años tuvo algunas apariciones en entrevistas y series de televisión, el último protagónico de la actriz fue en el 2013, para el film The Canyons. Ese proyecto marcó un adió simbólico en lo referido a los grandes roles, en el marco de una vida personal que atravesó distintos conflictos.

Actriz desde muy pequeña, Lohan logró una gran fama a los once años, cuando protagonizó Juego de gemelas. A partir de ahí, comenzó una auspiciosa carrera que se destacó por títulos de gran popularidad, como Un viernes de locos y Chicas pesadas. Y si bien su carrera en Hollywood parecía no tener techo, algunos problemas personales comenzaron a afectarla, repercutiendo en su trabajo. Luego de atravesar cinco ingresos a clínicas de rehabilitación por adicciones, muchos profesionales de la industria eligieron no convocarla para nuevos proyectos, forzando así una distancia entre Lohan y el mundo de la actuación.

En noviembre del año pasado y desde Dubai, ciudad en la que reside desde hace tiempo, Lohan reapareció para anunciar su compromiso con Bader Shammas, un importante empresario que es vicepresidente asistente de gestión de patrimonio internacional en el Credit Suisse.