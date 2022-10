Netflix: los estrenos de series en noviembre de 2022

Repasamos las novedades que llegan este mes a la plataforma de streaming

Si bien la nueva temporada The Crown seguramente se lleve toda la atención, este mes también llegan a Netflix flamantes series muy prometedoras, desde Merlina, con dirección de Tim Burton a 1899, lo nuevo de los creadores de la tan debatida Dark. Asimismo, Muertos para mí se despide con su tercera entrega y en Jóvenes altezas se redobla el drama y el romanticismo en iguales dosis.

Estas son las principales series que llegan a Netflix en noviembre:

*JÓVENES ALTEZAS (Segunda temporada)

Jóvenes altezas Netflix

Una de las producciones furor de Netflix está de regreso con su segunda entrega casi un año y medio después de su estreno . La serie sueca centrada en cómo impactan las reglas de la monarquía en quienes buscan liberarse de las mismas es dirigida por Rojda Sekersöz y Erika Calmeyer y tiene como protagonista al príncipe Wilhelm (Edvin Ryding), ese adolescente que buscó la manera de adaptarse a un internado de elite con muchas complicaciones en el proceso, como el conflicto interno que le genera el no poder explorar sus deseos y su orientación sexual sin miedo a la mirada ajena. De acuerdo con lo que adelantó Netflix respecto a su segunda temporada, lo veremos a Wilhelm más plantado, sobre todo después de lo crucial que fue la llegada de Simon a su vida. “Reacio a aceptar sus nuevas responsabilidades como miembro de la realeza, teme que su título le haga renunciar a todo lo que le importa”, se reveló sobre la premisa de esta esperada vuelta. Disponible desde el 1 de noviembre.

*BLOCKBUSTER (Primera temporada)

Blockbuster Netflix

El género workplace sitcom (comedias de situación ambientadas en contextos laborales) está pasando un gran momento gracias al empuje de la extraordinaria Abbott Elementary, que este año se llevó el Emmy al mejor guion en comedia. Blockbuster se suma a lista cuyo exponente más reconocido es The Office y lo hace con una interesante propuesta. La ficción creada por Vanessa Ramos nos sitúa en nada menos que la última tienda de Blockbuster que mantuvo sus puertas abiertas (aquella que se encuentra en Bend, Oregon) y navega en los vínculos que allí se desarrollan.

“El gerente del último Blockbuster lucha por mantener su tienda abierta y a su personal contento en medio de la competencia y sentimientos complicados”, es lo que difundió la plataforma sobre la sitcom que se incorpora en noviembre a su catálogo y que tiene como protagonistas a Randall Park como el manager del lugar, un verdadero cinéfilo, y a Melissa Fumero como la mujer de la que está enamorado en secreto. El elenco de Blockbuster se completa con los nombres de Tyler Alvarez, Madeleine Arthur y Olga Merediz, y su primera temporada consta de 10 episodios coescritos por su showrunner. Disponible desde el 3 de noviembre.

*THE CROWN (Quinta temporada)

The Crown, de estreno Twitter. @TheCrownNetflix

El regreso más esperado se produce, como era de preverse, no exento de controversia. La quinta temporada de The Crown arriba en un momento caldeado tras el fallecimiento de la Reina Isabel II y opiniones cruzadas sobre la aclamada producción de Peter Morgan, como las críticas de Judi Dench, quien calificó al drama de “cruel e injusto” . La nueva entrega se centrará en la tumultuosa década del 90, cuando el príncipe Carlos y la princesa Diana se separaron, tan solo la punta del ovillo de una sucesión de eventos que marcaron indefectiblemente a la corona.

The Crown

Como adelantó Netflix: “Diana y Carlos libran una guerra mediática. El papel de la monarquía es objeto de debate y la Reina Isabel II enfrenta su mayor reto hasta la fecha”. Por otro lado, en esta vuelta veremos otros rostros: Imelda Staunton personificará a la difunta reina, Elizabeth Debicki a Lady Di, Dominic West al príncipe Carlos, Jonathan Pryce al Príncipe Felipe, y Lesley Manville a la Princesa Margarita. Días atrás se dieron a conocieron las primeras imágenes de la grabación de los funerales de la princesa de Gales, pero las secuencias corresponden a la sexta temporada. Disponible desde el 9 de noviembre.

*MUERTOS PARA MÍ (Tercera temporada)

Muertos para mí Netflix

En 2019 veíamos por primera vez el encuentro de dos grandes personajes. Jen (Christina Applegate) y Judy (Linda Cardellini) se conocían en un grupo de autoayuda para sobrellevar el duelo. La primera estaba procesando la muerte de su marido -quien fue atropellado por alguien que se dio a la fuga-, mientras que la segunda estaba a la deriva tras años de abuso psicológico por parte de su pareja. Muertos para mí, la comedia negra de Liz Feldman producida para Netflix por Applegate, Will Ferrell y Adam McKay, nos mostraba cómo esas mujeres forjaban un vínculo muy fuerte, a pesar de ciertos secretos de ambas que salen a la luz y que afectan esa relación tan hilarante como entrañable.

Este mes, la serie se despide luego de un irresistible cliffhanger que vuelve a complicar las vidas de estas amigas. “Un atropello lo empezó todo para Jen y Judy. Ahora, otro impactante accidente altera el futuro de su amistad. Todos los caminos conducen a esto”, fue lo único que deslizó Netflix sobre esta comedia que tiene muchísimas vueltas de tuerca. Disponible desde el 17 de noviembre.

*1899 (Primera temporada)

1899 Netflix

Una de las series más ambiciosas que estrena Netflix este mes es 1899, la producción alemana creada nada menos que por Baran bo Odar y Jantje Friese, los creadores de la aclamada Dark, una de las ficciones más debatidas de la plataforma de streaming. En este caso, la historia está ambientada en un barco, como apuntó Netflix: “Llenos de esperanza, los pasajeros de un barco rumbo al nuevo mundo se ven inmersos en una pesadilla cuando encuentran otra embarcación a la deriva”. 1899 se centra en las diferentes narrativas de esos inmigrantes que parten rumbo a Nueva York y experimentan eventos inesperados que modificarán sus destinos para siempre.

Con toques de thriller y juegos con las apariencias que remiten irremisiblemente a Dark, la serie alemana protagonizada por un gran elenco (podremos ver a Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschamann, Miguel Bernardeu y Clara Rosager) cuenta con ocho capítulos que abrirán numerosos interrogantes signados por un clima siniestro y ominoso y a los que su director definió como “vanguardistas”. Disponible desde el 17 de noviembre.

*MERLINA (Primera temporada)

Merlina Netflix

Otro de los grandes estrenos del mes es Merlina, la ficción de Alfred Gough, Miles Millar y Tim Burton centrado en el personaje de la familia Addams que en este caso interpreta Jenna Ortega, una actriz en ascenso luego de sus muy buenos trabajos en los films Scream 5 y The Fallout: la vida después . “Brillante y un poco muerta por dentro, Merlina investiga una ola de asesinatos mientras hace nuevos amigos y enemigos en la Academia Nunca Más”. Ese es el puntapié de la ficción coming of age con enigmas que la protagonista no dudará en resolver con sus particulares habilidades.

Luis Guzmán y Catherine Zeta-Jones interpretan a los padres de la joven, Homero y Morticia, y la ficción promete muchas sorpresas en el transcurso de sus ocho episodios dirigidos por el propio Burton junto a Gandja Monteiro y James Marshall. En cuanto a Ortega, la joven declaró en una entrevista conjunta con su predecesora, Christina Ricci (quien interpretó al personaje en los films de Barry Sonnenfeld), que quiso darle otro abordaje al rol de un personaje instalado y que para eso apeló a un humor seco y sarcástico. Disponible desde el 23 de noviembre.