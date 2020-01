Netflix anuncia más de 20 películas originales para 2020

Varias caras conocidas inundarán Netflix este año, ya que la plataforma tiene varios proyectos originales para que sus usuarios disfruten Crédito: Agencias

La máquina de producir de Netflix no para. Desde su cuenta de Twitter la compañía de streaming decidió anunciar más de 20 películas que planea estrenar este año. Con las producciones, actores y directores que nombró, entre los que se destacan David Fincher, Spike Lee y Ron Howard, quedó claro que tendrá una vasta cantidad de material original en su plataforma. "Esto es solo el inicio de todo lo que viene para 2020", bromearon desde la cuenta.

El cineasta David Fincher se pondrá detrás de cámaras de Mank, una película que girará en torno a cómo se escribió la aclamada El Ciudadanoy será protagonizada por Gary Oldman, Amanda Seyfried, Charles Dance y Lily Collins. Da 5 Bloods será el film de Spike Lee, quien contará la historia de cuatro veteranos afroamericanos que vuelven a Vietnam a buscar el cuerpo del líder del escuadrón y un tesoro escondido. Entre los protagonistas de este proyecto se encuentran Chadwick Bosseman, Paul Walter Hauser, Norm Lewis y Delroy Lindo.

La directora Dee Rees adaptará el libro de Joan Didion The Last Thing He Wanted, donde una periodista veterana, encarnada por Anne Hathaway, abandona su trabajo para cuidar a su padre luego de la muerte de su madre. También se encuentra Rebbeca, del cineasta Ben Wheatley sobre el libro de Daphne Du Maurier que ya había adaptado Alfred Hitchkock en 1940. Lily James y Armie Hammer encabezan este elenco.

Otra de las adaptaciones que se llevará a la pantalla es The Old Guard, basado en el cómic de Greg Rucka y el argentino Leandro Fernández, que dirigirá Gina Prince-Bythewood y protagonizará Charlize Theron y KiKi Layne ( If Beale Street Could Talk).

Esta será la segunda vez que adaptan Rebecca, el libro de Daphne du Maurier. La primera vez fue Alfred Hitchcock en 1940. Crédito: Archivo

Entre las comedias que estrenarán este año se encuentra Eurovision, en la cual dos personajes interpretados por Will Ferrell y Rachel McAdams deberán probar lo que valen representando a los Estados Unidos en el concurso de música más grande de Europa. A esto se suma lo que ya habían anuncio previamente como las secuelas de A todos los chicos de los que me enamoré (que se estrenará el 12 de febrero) y La cabina de los besos.

Los musicales también tendrán protagonismo en Netflix este año gracias a producciones como The Boys In The Band,que viene de la mano de Ryan Murphy y que es una adaptación de Joe Mantello sobre el musical de Broadway. Este film trata sobre cuatro amigos que se juntan para el cumpleaños de uno de ellos, pero toda la situación cambia cuando el compañero de cuarto del agasajado aparece sin anunciarse en la fiesta. Actúan Jim Parsons, Zachary Quinto y Matt Bomer ( White Collar).

También entre los anuncios de la compañía se encuentran Crip Camp, un documental producido por Barack y Michelle Obama; Half of It, la primer película de Alice Wu desde el 2004 y I'm thinking of ending things, un thriller de Charlie Kauffman con Toni Colette y Jesse Plemons.