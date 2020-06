5 Sangres Crédito: Netflix

En junio, Netflix renueva su catálogo para apaciaguar la cuarentena , con un equilibrio entre producciones de cineastas consagrados -como el caso de Spike Lee, quien hace su gran regreso tras la brillante El infiltrado del KKKlan -, y películas de acción que quizá te perdiste en el momento de su estreno.

Aquí, un recorrido por los principales largometrajes que llegan este mes a la plataforma de streaming.

*LOS ÚLTIMOS DÍAS DEL CRIMEN

Basada en la novela gráfica de Rick Remender con ilustraciones de Greg Tocchini, Los últimos días del crimen le sigue los pasos a Graham Bricke (Édgar Ramírez), un criminal de poca monta que se alía con Kevin Cash (Michael Pitt), quien tiene mejor dominio de la actividad delictiva; y con Shelby Dupree (Anna Brewster), una hacker del mercado negro. ¿El objetivo del trío? Cometer el robo del siglo. Sin embargo, el film tiene un giro de guion particular: la historia transcurre en un contexto sociopolítico complejo en el que el gobierno de los Estados Unidos organiza transmitir una señal que evite los crímenes premeditados.

Por lo tanto, Graham, Kevin y Shelby deberán realizar el robo antes de que la señal gubernamental sea activada mediante un peculiar dispositivo. La película, que llega a la plataforma de streaming este mes, fue dirigida por Oliver Megaton (un especialista en el género acción, como pudimos ver en Búsqueda implacable 2 y 3, y El transportador 3), y la adaptación del cómic estuvo a cargo de Karl Gajdusek. El cast se completa con los nombres de Sharlto Copley y Sean Cameron Michael.

*5 SANGRES

Después del éxito crítico de El infiltrado del KKKlan que le valió un Oscar al mejor guion adaptado -nada menos que el primero que recibió en su carrera-, el gran Spike Lee vuelve con 5 sangres, el flamante largometraje que coescribió junto a Kevin Willmott (con quien también trabajó en su film predecesor), y que será oficialmente distribuido por Netflix. 5 sangres cuenta la historia de cuatro veteranos de la guerra de Vietnam afroamericanos, Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis) y Melvin (Isiah Whitlock Jr.), quienes, según adelanta la premisa, buscarán los restos de su líder de escuadrón caído en combate, cuatro décadas más tarde. "Todos los seres humanos debemos aprender a pensar más que en nosotros mismos y a tener una mirada más global", expresó Lee sobre su flamante producción, e hizo un correlato con la pandemia de coronavirus. "Si nos ha enseñado algo, es a apoyarnos los unos a los otros", manifestó el cineasta en diálogo con The New York Times .

*LA RED AVISPA

La película del aclamador realizador Olivier Assayas -estrenada en 2019 en el Festival de Cine de Venecia- está ambientada en La Habana de los 90, y toma como base el libro Los últimos soldados de la guerra fría de Fernando Morais. Según comunicó Netflix, se trata de un film que pone el foco en la vida del piloto cubano René González (Edgar Ramírez, la estrella de junio de la plataforma de streaming ), quien "deja atrás a su esposa e hija en una nación comunista para huir a los Estados Unidos y comenzar una nueva vida". Sin embargo, de acuerdo a lo que se ha adelantado sobre la trama, René no es "un luchador americano advenedizo" sino un integrante de un grupo de exiliados cubanos llamado, como el título del film lo indica, La red avispa, comandado por el agente encubierto Manuel Viramontez (Gael García Bernal), quien se infiltra "en organizaciones cubano-americanas terroristas que intentan atentar contra la república socialista". La película del realizador francés tiene un enorme elenco, con actuaciones de Penélope Cruz, Wagner Moura, Ana de Armas y el argentino Leonardo Sbaraglia.

*MUJER MARAVILLA

Sin dudas, una de las grandes incorporaciones a Netflix este mes es el largometraje de Patty Jenkins basado en el emblemático personaje de DC, interpretado con solvencia por Gal Gadot. La actriz, cuya fama ascendió notablemente gracias al film que pone en evidencia la unión creativa de mujeres de la industria, se puso en la piel de la Mujer Maravilla antes de convertirse en superheroína. Por lo tanto, en gran parte de la película vemos a Diana, princesa de las Amazonas, quien fue entrenada para convertirse en guerrera en una isla cercada.

La llegada al lugar de Steve Trevor (Chris Pine, excelente, quien forma una gran dupla con Gadot) la conduce a conocer otro mundo, donde intentará ponerle fin a la guerra, haciendo uso de sus poderes en el camino. El éxito del film le garantizó su secuela, Wonder Woman 1984, que tiene como fecha de estreno en los Estados Unidos el 14 de agosto . "Esperamos para entonces que el mundo entero se encuentre en un lugar más seguro y sano", informó el máximo responsable de los estudiso Warner, Toby Emmerich. La secuela cuenta con dos personajes nuevos más que interesantes: Cheetah (Kristen Wiig) y Max Lord (Pedro Pascal).

*ADÚ

La película dramática de Salvador Calvo (director de 1898: Los últimos de Filipinas) desembarca a Netflix este mes y promete tocar las fibras del espectador más sensible. El film comienza con una situación extrema: un niño de seis años -el Adú del título- y su hermana mayor esperan en una pista de aterrizaje para meterse en las bodegas de un avión, con el fin de llegar a Europa. En paralelo, se cuenta la cruzada de un activista medioambiental que tiene visiones devastadoras y lucha contra la caza furtiva, y la de un grupo de guardias civiles en la ciudad de Melilla. De esta forma, Adú muestra un crisol de culturas y narrativas que, eventualmente, tendrán un punto de contacto.

Calvo se inspiró en historias reales para su película, que fue un éxito en España. "Tenía una idea muy cercana a lo que estamos contando en la película, pero me ha dado la oportunidad de recordarlo, ser más consciente y acercarme más al origen del problema. Casi todos los problemas son culpa nuestra y hemos visitado algunas localizaciones donde rodaban los chavales... y aquello era otro cantar", declaró uno de los protagonistas, Luis Tosar, sobre su experiencia filmando en África y el impacto que tuvo en él .

*BABY: EL APRENDIZ DEL CRIMEN

Siempre es bienvenida una película de Edgar Wright en la oferta de Netflix, en toda su desenfrenada maravillosa locura. Ansel Egort interpreta a Miles ("Baby"), un conductor cuyo trabajo es llevar a criminales desde un lugar hacia otro. En el "mientras tanto", aprovecha para disfrutar de sus irresistibles playlists que incrementan su adrenalina y la de sus pasajeros. Sin embargo, lo que parecía una tarea exenta de peligros para el joven, comienza a complicarse cuando entran en escena Buddy (Jon Hamm), un agente de bolsa devenido ladrón, y su cómplice Darling (Eliza Gónzalez); asimismo, Bats (Jamie Foxx), un criminal volátil de naturaleza sádica, pondrá sus ojos sobre Baby, generándole más de un conflicto. El aprendiz del crimen fue nominada a tres premios Oscar , justamente en las categorías en las que más se luce: mejor montaje, mejor edición de sonido y mejores efectos de sonido. Por otro lado, hay que hacer una mención al gran soundtrack del film, que incluye bandas como The Beach Boys, Queen, Blur, entre muchísimas otras.

* LA TORRE OSCURA

Basada en la saga de novelas de Stephen King, la película de ciencia ficción del danés Nikolaj Arcel -quien también se encargó de la compleja adaptación junto a Akiva Goldsman, Jeff Pinkner y Anders Thomas Jensen- es un producto no del todo logrado que no le hace justicia a la obra del popular escritor. Idris Elba es Roland Deschain, un pistolero que tiene como misión proteger la Torre Oscura, una estructura mítica, que será amenazada por Walter Paddick (Matthew McConaughey), el antagonista de Roland, quien es conocido como el Hombre de Negro. A priori, adaptar la saga de King implicaba saber dominar diferentes géneros al mismo tiempo , algo que el film de Arcel no termina de conseguir. Tom Taylor, Claudia Kim y Jackie Earle Haley completan el elenco. Dato: cuando tuvo que definir al rol de Elba, King lo hizo haciendo una referencia cinéfila: "Para mí, sigue siendo un personaje de Sergio Leone", declaró, en relación al maestro de los spaghetti western.

*¿La perlita del mes? Volver al futuro y Volver al futuro III también se suman al catálogo de Netflix

