Intercambio de princesas 2 Crédito: Netflix

Milagros Amondaray Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de diciembre de 2020 • 22:02

Netflix va palpitando la llegada de las fiestas y, con un mes de anticipación, comienza a incorporar a su catálogo películas navideñas. De todos modos, este mes también podremos acceder, entre otros títulos, a una prometedora película argentina y a un duelo actoral entre Glenn Close y Amy Adams con ruido a Oscar. En esta nota, destacamos las principales películas que llegan a la plataforma en noviembre.

*YO, ADOLESCENTE (Estreno: 12 de noviembre)

Trailer de Yo, adolescente - Fuente: YouTube 00:42

Video

La película de Lucas Santa Ana pone el foco en Zabo (Renato Quattordio), un adolescente de 17 años que lidia con la tristeza de haber perdido a su mejor amigo en el local bailable Cromañón. Al mismo tiempo, se siente perdido en el vínculo con sus padres y su cotidianidad se convierte así en un oscilar entre la escuela secundaria y las fiestas en un galpón abandonado. En este escenario, el joven comenzará a escribir un blog y a hacerse preguntas sobre su identidad sexual que el realizador -quien basa su film en el libro del propio Nicolás "Zabo" Zamorano- aborda con una bienvenida naturalidad. Junto a Quattordio, forman parte del elenco Malena Narvay, Jerónimo Giocondo Bosia y Thomas Lepera.

"Elegí hacer una película de la novela de Zabo y trabajar con él porque siento que hay que volver a pasar por lo que nos pasó a todos", le contó a LA NACION Santa Ana el año pasado, desde el Festival de La Habana. "Si bien la tragedia son solo los tres primeros minutos del film, muestra cómo un grupo de adolescentes pasa por buenos y malos momentos; cómo viven la escena de la música y de la noche, y cómo se sintieron no queridos por ser menores. Aún hoy sigue el descuido al adolescente por negligencias de los adultos que no los consideran o que no quieren recordar lo que fuimos todos", manifestaba.

*LA VIDA ANTE SÍ (Estreno: 13 de noviembre)

"La vida ante sí", el regreso al cine de Sophia Loren - Fuente: Netflix 02:33

Video

A los 86 años, Sophia Loren vuelve al cine nada menos que de la mano de su hijo, Edoardo Ponti, y la emblemática actriz ya ha declarado que La vida ante sí le permitió "expresar cosas en la pantalla de un modo que sorprenderá a los espectadores". El drama que llega a Netflix este mes está basado en la novela de Romain Gary y ya está sonando fuerte como candidata para los premios Oscar 2021. La historia narra la relación entre Madame Rosa (Loren), sobreviviente del Holocausto, y Momo (Ibrahima Gueye), un niño inmigrante de Senegal que vive en la Italia contemporánea. Entre las perlitas del prometedor film, nos encontramos con la canción original "Io si", que fue compuesta por la prolífica Diane Warren e interpretada por Laura Pausini. Sin embargo, la clave aquí es que Loren está de regreso tras una década de ausencia en pantalla y eso es de por sí motivo de celebración para todo cinéfilo. La vida ante sí fue adaptada por Ponti y Ugo Chiti.

*INTERCAMBIO DE PRINCESAS 2 (Estreno: 19 de noviembre)

Como habíamos anticipado, Netflix palpita diciembre -y como consecuencia las fiestas- con varias incorporaciones de series y películas vinculadas a este subgénero que tantos fans ha sabido cosechar. Uno de los grandes éxitos de la plataforma en 2018 fue Intercambio de princesas, el film protagonizado por Vanessa Hudgens que mostraba cómo Stacey, una repostera de Chicago, conocía a Margaret, duquesa de Montenaro, una joven idéntica a ella. Los conflictos de la comedia romántica comenzaban cuando una se hacía pasar por la otra y terminaban encontrando al amor verdadero en los hombres menos pensados. En esta secuela, veremos a Margaret heredando inesperadamente el trono, en medio de una crisis con su pareja, Kevin. Debido a esto, Stacey viajará para ayudarla, al igual que una mujer cuya identidad constituye una de las tantas sorpresas de esta secuela. ¿La yapa? Ya está confirmada la tercera parte de esta popular saga.

*EL CUADERNO DE TOMY (Estreno: 24 de noviembre)

Trailer El cuaderno de Tomy 02:03

Video

Dirigida por Carlos Sorín, El cuaderno de Tomy es uno de los estrenos argentinos a tener en cuenta este mes en la plataforma de streaming. El realizador se basa en la historia real de María "Marie" Vázquez, una mujer quien, al tener un cáncer terminal, toma la decisión de escribirle a su pequeño hijo un libro (originalmente titulado El cuaderno de Nippur) con enseñanzas y reflexiones sobre la vida. Valeria Bertuccelli se pone en la piel de Vázquez y lo hace con una mezcla de sensibilidad e ironía que representa muy bien el espíritu de la mujer retratada, quien también mostró su lucha en las redes sociales. Esteban Lamothe interpreta a su marido, y figuras como Mauricio Dayub, Malena Pichot, Paola Barrientos, Mónica Antonópulos y Carla Quevedo también integran el elenco.

*HILLBILLY: UNA ELEGÍA RURAL (Estreno: 24 de noviembre)

Trailer de Hillbilly, una elegía rural - Fuente: YouTube 02:37

Video

Otra película con ruido a Oscar llega a Netflix en noviembre: Hilbilly: una elegía rural, el nuevo largometraje de Ron Howard (Apolo 13, Una mente brillante). El drama toma como base el libro de memorias del escritor estadounidense J.D. Vance, Hilbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis. Gabriel Basso interpreta al autor, entonces un estudiante de derecho, quien, cuando está cerca de obtener un trabajo soñado, debe regresar a Ohio, su ciudad natal, para detener una grave interna familiar. Su visita lo reconectará con su madre Bev (Amy Adams), una mujer abatida luego de muchos años de adicciones. Asimismo, recibirá consejos de su abuela Mamaw (Glenn Close), quien se ocupó de su crianza cuando su mamá no pudo hacerlo. La película está escrita por Vanessa Taylor (quien coescribió el film La forma del agua con su director, Guillermo del Toro); y Haley Bennett, Freida Pinto y Bo Hopkins se suman a Basso, Close y Adams en el cast.

*LAS CRÓNICAS DE NAVIDAD - PARTE 2 (Estreno: 25 de noviembre)

Trailer Las crónicas de Navidad 2 - Fuente: YouTube 02:53

Video

Otro estreno navideño desembarca en la plataforma en noviembre y también parte de una exitosa comedia estrenada en 2018. Se trata de Las crónicas de Navidad - Parte 2, que en esta oportunidad fue dirigida por un realizador experimentado en esta clase de narrativas: Chris Columbus (Mi podre angelito). En este regreso, la Sra. Claus (Goldie Hawn, esposa en la vida real de la figura central del film, Kurt Russell) tendrá un gran protagonismo, según pudimos vislumbrar en las primeras imágenes que dio a conocer Netflix al anticipar la secuela, cuyo premisa es: "El año que viene... cuanto más, mejor". De todas maneras, mucho más no se ha revelado sobre la trama de la película que tiene a Darby Camp y a Judah Lewis como los protagonistas juveniles del largometraje escrito por el propio Columbus junto a Matt Lieberman.

*EL AVIADOR (Ya disponible)

La película de 2004 de Martin Scorsese es un gran exponente de uno de los tópicos fundamentales de su obra: el ascenso y caída de un hombre víctima de sus propios demonios. Esto lo pudimos ver en films como Toro Salvaje, Taxi Driver, Casino y El lobo de Wall Street, entre tantas otras joyas. En El aviador, el brillante cineasta recrea la vida de Howard Hughes (Leonardo Di Caprio, nominado al Oscar por su interpretación) a través de las décadas. Pionero de la aviación, director y productor de Hollywood, un hombre que miraba siempre hacia el futuro, Hughes también padecía Trastorno Obsesivo Compulsivo, que lo llevaba a experimentar frecuentes ataques de pánico y además luchaba contra una paranoia que le provocaba alucinaciones. Escrita por John Logan, El aviador es una ambiciosa biopic que se llevó 5 premios de la Academia, incluido uno para Cate Blanchett como mejor actriz de reparto por su interpretación de Katharine Hepburn.

Conforme a los criterios de Más información