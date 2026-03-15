Los premios Oscar generalmente se equivocan: aquí la lista completa de las verdaderas mejores películas, según The Washington Post

WASHINGTON.- El Washington Post publicó esta discusión por primera vez en 2016, pero se siguen entregando premios Oscar a las películas equivocadas. Por eso, la actualizaron hasta la última entrega de estatuillas de la Academia de cine de Hollywood. Continúen leyendo para conocer la opinión de los editores Dan Zak y Amy Argetsinger sobre los nominados de este año, o los de 1974, y por favor, compartan sus comentarios también.

1974

Nominados: Barrio chino, La conversación, Lenny, El Padrino II, Infierno en la torre

Barrio chino, La conversación, Lenny, El Padrino II, Infierno en la torre Ganadora a Mejor película: El Padrino II

El Padrino II La verdadera mejor película: Barrio chino

Barrio chino es una de las 10 mejores películas de todos los tiempos: tensa pero suntuosa, con un guion brillante y actuaciones legendarias. (Nunca nos recuperaremos de algunas de las lecturas de líneas más espeluznantes de John Huston). El tema central de la película —las buenas intenciones humilladas por la corrupción y la vileza— es atemporal, y la película impacta sin importar cuándo (o cuántas veces) la veas.

1975

Nominados: Barry Lyndon, Tarde de perros, Tiburón, Nashville, Atrapado sin salida

Barry Lyndon, Tarde de perros, Tiburón, Nashville, Atrapado sin salida Ganadora a Mejor película : Atrapado sin salida

: Atrapado sin salida La verdadera mejor película: Tiburón

Tiburón sigue siendo una experiencia cinematográfica sorprendentemente pura, un estudio psicológico sobre el miedo y la supervivencia. Incluso ahora, el pesado tiburón mecánico de época de Spielberg es mucho más creíble (y aterrador) que la mayoría de los efectos CGI de hoy. Pero el poder de la película reside en la dinámica humana simple de tres hombres en un bote, tratando de salvar a una comunidad y sus propias vidas.

Tiburón, tráiler

1976

Nominados : Todos los hombres del presidente, Esta tierra es mi tierra, Poder que mata, Rocky, Taxi Driver

: Todos los hombres del presidente, Esta tierra es mi tierra, Poder que mata, Rocky, Taxi Driver Ganadora a Mejor película : Rocky

: Rocky La verdadera mejor película: Poder que mata

¡Año difícil! Y Rocky fue en realidad una pieza cinematográfica melancólica y refinada, además de un gran entretenimiento popular... pero Poder que mata trascendió el entretenimiento y se convirtió en profecía a perpetuidad (la última encarnación de Howard Beale es, por supuesto, Donald Trump). La ambición de su guion, la maldad de su elenco, la mano firme del director Sidney Lumet; Rocky puede llegar hasta el final, pero Poder que mata gana por decisión.

1977

Nominados: Annie Hall, La chica del adiós, Julia, La guerra de las galaxias, Paso decisivo

Annie Hall, La chica del adiós, Julia, La guerra de las galaxias, Paso decisivo Ganadora a Mejor película: Annie Hall

Annie Hall La verdadera mejor película: Annie Hall

¡Sorpresa! La guerra de las galaxias es considerada frecuentemente como uno de los grandes errores del Oscar, pero vaya, ¿Annie Hall? La Academia acertó esta vez. La película de Woody Allen reinventó la comedia romántica de formas que todavía se copian hasta el día de hoy, y cambió la manera en que hablamos sobre nuestras propias relaciones.

1978

Nominados: Regreso sin gloria, El francotirador, El cielo puede esperar, Expreso de medianoche, Una mujer descasada

Regreso sin gloria, El francotirador, El cielo puede esperar, Expreso de medianoche, Una mujer descasada Ganadora a Mejor película: El francotirador

El francotirador La verdadera mejor película: Una mujer descasada

El francotirador lanzó a Christopher Walken y Meryl Streep, y tiene algunas secuencias encantadoras y fascinantes, pero las escenas de Vietnam se sienten anticuadas ahora. Mientras tanto, Una mujer descasada tan encantadora, hasta su caprichosa banda sonora de jazz de Bill Conti. Y cuando Alan Bates le da a Jill Clayburgh una pintura gigante al final... felicidad.

1979

Nominados: All That Jazz, Apocalypse Now, Los jóvenes prodigiosos, Kramer vs. Kramer, Norma Rae

All That Jazz, Apocalypse Now, Los jóvenes prodigiosos, Kramer vs. Kramer, Norma Rae Ganadora a Mejor película: Kramer vs. Kramer

Kramer vs. Kramer La verdadera mejor película: Apocalypse Now

Qué lista tan loca. Kramer vs. Kramer es una película magníficamente austera y simple sobre el divorcio y la crianza; ¿puedes creer que 105 minutos de conversación sin CGI ni explosiones no solo fueron los ganadores del Oscar, sino también los campeones de taquilla de 1979? Pero es difícil no amar cada toma de Apocalypse Now, que habitualmente aparece en las listas de las 10 mejores películas de la historia. Si esta lista se votara hoy, Apocalypse ganaría por goleada.

Trailer Apocalipsis Now

1980

Nominados: La hija del minero, El hombre elefante, Gente como uno, Toro salvaje, Tess

La hija del minero, El hombre elefante, Gente como uno, Toro salvaje, Tess Ganadora a Mejor película: Gente como uno

Gente como uno La verdadera mejor película: ¡Una decisión dividida!

Dan Zak: 1980 llegó a personificar la injusticia del Oscar, cuando el predecible relato de angustia suburbana de Robert Redford ganó sobre la magnífica epopeya de boxeo de Martin Scorsese. Gente como uno no es un fracaso, pero aquí me inclino ante el alcance de Toro salvaje, en lugar de la intimidad. (¿Y cómo es que Tess entró en esta conversación?)

Amy Argetsinger: ¡Incorrecto! El resplandor reinventó la película de terror (¿qué pasa si el monstruo está dentro de tu cabeza?), resiste un análisis interminable y todavía me asusta muchísimo. Una película aterradoramente hermosa, cada toma cargada de significado, pero ni siquiera fue nominada.

1981

Nominados: Atlantic City, Carrozas de fuego, En la laguna dorada, Indiana Jones y los cazadores del arca perdida, y Reds

Atlantic City, Carrozas de fuego, En la laguna dorada, Indiana Jones y los cazadores del arca perdida, y Reds Ganadora a Mejor película: Carrozas de fuego

Carrozas de fuego La verdadera mejor película: Indiana Jones y los cazadores del arca perdida

Y así, los Oscar comenzaron su desesperada historia de amor con las películas de “prestigio”: acentos británicos elegantes, trajes de época y temas vagamente nobles. Y así perdió la oportunidad de premiar a la película que le subió la vara a la acción, la aventura y los efectos especiales, lanzó a Harrison Ford como la estrella más importante de la década de 1980 y sigue siendo una película absolutamente emocionante hasta el día de hoy.

1982

Nominados: E.T., el extraterrestre, Gandhi, Desaparecido, Tootsie y Será justicia

E.T., el extraterrestre, Gandhi, Desaparecido, Tootsie y Será justicia Ganadora a Mejor película: Gandhi

Gandhi La verdadera mejor película: Tootsie

Levante la mano quien haya visto Gandhi. ¿Alguien? Es difícil pensar en una película que haya tenido una vida útil más corta después de los Oscar. (Pero espere, ya llegaremos a eso). Tootsie y Será justicia son dos de los guiones más ajustados jamás escritos, y cuentan con dos actores queridos (Dustin Hoffman, Paul Newman) en las mejores actuaciones de sus carreras. Tootsie, con su hábil manejo de la comedia y el romance, es la mayor hazaña. Mírela ahora: sigue siendo muy divertida.

1983

Nominados: Reencuentro, El vestidor, Los elegidos de la gloria, El precio de la felicidad y La fuerza del cariño

Reencuentro, El vestidor, Los elegidos de la gloria, El precio de la felicidad y La fuerza del cariño Ganadora a Mejor película: La fuerza del cariño

La fuerza del cariño La verdadera mejor película: La fuerza del cariño

Eminentemente disfrutable —buena suerte tratando de cambiar de canal si te la encuentras en el cable alguna noche— y todavía exquisitamente lacrimógena. (Reencuentro es casi imposible de ver hoy —no, en serio, inténtalo— y ocupó un lugar de nominación que debería haber sido para una pequeña película llamada Testamento, protagonizada por Jane Alexander como una madre que lucha por mantener viva a su familia después de un ataque nuclear).

1984

Nominados: Amadeus, Los gritos del silencio, Pasaje a la India, En un lugar del corazón, Historia de un soldado

Amadeus, Los gritos del silencio, Pasaje a la India, En un lugar del corazón, Historia de un soldado Ganadora a Mejor película: Amadeus

Amadeus La verdadera mejor película: Amadeus

¡Sorpresa! Sí, Amadeus estaba inundada de acentos elegantes y pelucas. Pero con Tom Hulce, dio vida a un icono histórico polvoriento como Mozart, mientras aprovechaba nuestros propios sentimientos de insuficiencia en la persona del Salieri de F. Murray Abraham: el hombre lo suficientemente brillante como para reconocer que no era lo suficientemente brillante. Y conectó de manera emocionante con la música. Probablemente fue realmente la mejor, incluso en un año que incluyó a Los cazafantasmas.

1985

Nominados: El color púrpura, El beso de la mujer araña, África mía, El honor de los Prizzi, Testigo en peligro

El color púrpura, El beso de la mujer araña, África mía, El honor de los Prizzi, Testigo en peligro Ganadora a Mejor película : África mía

: África mía La verdadera mejor película: Volver al futuro

Dios bendiga a Meryl, pero África mía fue un drama de época impecable y predecible, realzado por un paisaje bonito. ¿Alguien se sentó el año pasado a ver esto de nuevo? ¿Alguien en todo el mundo? Dos de los nominados al mejor guion de este año merecían estar en la categoría de mejor película: Volver al futuro y La rosa púrpura del Cairo. Por su pura resistencia cultural, elijamos a Volver al futuro. Este habría sido el momento apropiado para honrar al director Robert Zemeckis, en lugar de en 1994, pero llegaremos a eso pronto...

1986

Nominados: Te amaré en silencio, Hannah y sus hermanas, La misión, Pelotón, Un amor en Florencia

Te amaré en silencio, Hannah y sus hermanas, La misión, Pelotón, Un amor en Florencia Ganadora a Mejor película: Pelotón

Pelotón La verdadera mejor película: Hannah y sus hermanas

Chicos, ¿nos creerían si les dijéramos que una vez hubo una ganadora del Oscar a mejor película protagonizada por Charlie Sheen? Sí, la hubo, y fue el pomposo y grandilocuente drama de Vietnam de Oliver Stone. Mientras tanto, podemos lidiar con nuestros sentimientos complicados sobre Woody Allen en otro lugar; Hannah demuestra ser su mejor película.

1987

Nominados: Detrás de las noticias, Atracción fatal, Esperanza y gloria, El último emperador, Hechizo de luna

Detrás de las noticias, Atracción fatal, Esperanza y gloria, El último emperador, Hechizo de luna Ganadora a Mejor película: El último emperador

El último emperador La verdadera mejor película: Hechizo de luna

El último emperador fue una ganadora del Oscar por excelencia: una epopeya hermosa pero pesada de un director (Bernardo Bertolucci) que es mucho mejor cuando hay sexo de por medio (Último tango en París, Soñadores). Detrás de las noticias acertó mucho sobre el periodismo en Washington y las citas en el trabajo, pero James L. Brooks acababa de ganar a lo grande con La fuerza del cariño cuatro años antes; y Atracción fatal fue el apogeo de la moda de los thrillers psicosexuales de la época, pero no ha envejecido bien. Hechizo de luna, por otro lado, es pura alegría: una versión moderna de las comedias románticas que ganaron el premio principal en la era dorada de Hollywood (Lo que sucedió aquella noche, Piso de soltero) pero que nunca lo hacen hoy en día.

1988

Nominados: Un tropiezo llamado amor, Relaciones peligrosas, Mississippi en llamas, Rain Man, Secretaria ejecutiva

Un tropiezo llamado amor, Relaciones peligrosas, Mississippi en llamas, Rain Man, Secretaria ejecutiva Ganadora a Mejor película: Rain Man

Rain Man La verdadera mejor película: Quisiera ser grande

¿Saben cuál es la mejor parte de Rain Man? Tom Cruise. Tom Cruise debería haber ganado el premio al mejor actor ese año, en lugar de Dustin Hoffman. Listo. Ya se dijo. De ninguna manera Rain Man fue la mejor película, no con la chispeante y encantadora Secretaria ejecutiva en la competencia. Aún así, la verdadera mejor película de 1988 ni siquiera llegó a la final: Quisiera ser grande, una fábula engañosamente simple sobre la inocencia y la madurez disfrazada de comedia de pez fuera del agua.

1989

Nominados: Nacido el 4 de julio, La sociedad de los poetas muertos, Conduciendo a Miss Daisy, El campo de los sueños, Mi pie izquierdo

Nacido el 4 de julio, La sociedad de los poetas muertos, Conduciendo a Miss Daisy, El campo de los sueños, Mi pie izquierdo Ganadora a Mejor película: Conduciendo a Miss Daisy

Conduciendo a Miss Daisy La verdadera mejor película: El campo de los sueños

Había tan poco entusiasmo por la educada y pequeña Conduciendo a Miss Daisy que el director Bruce Beresford ni siquiera fue nominado; el día después de los Oscar, el mundo olvidó que esta película existió. Mientras que el misticismo lastimero de Kevin Costner escuchando las voces de los White Sox muertos... una película tan potente y cursi que envió a legiones de padres e hijos en peregrinaciones a un set de película de béisbol en un campo de maíz en Dyersville, Iowa. (Saben que era solo un set de película, ¿verdad?) Además, al premiar una película de Kevin Costner, podríamos haberlo sacado de nuestro sistema y así evitado...

1990

Nominados : Despertares, Danza con lobos, Ghost: la sombra del amor, El Padrino III, Buenos muchachos

: Despertares, Danza con lobos, Ghost: la sombra del amor, El Padrino III, Buenos muchachos Ganadora a Mejor película : Danza con lobos

: Danza con lobos La verdadera mejor película: Buenos muchachos

Danza con lobos fue como una trampa del Oscar: una epopeya hermosa y arrolladora dirigida por un protagonista de moda (Costner), pero vacía en el centro y apenas recordada hoy. Mientras que Buenos muchachos fue la obra maestra de Martin Scorsese: una visión oscura, divertida y antropológica de la vida mafiosa que allanó el camino para Los Soprano y todavía es copiada anualmente por algún cineasta menor u otro. Y premiar a Scorsese entonces habría aliviado la presión de premiar en exceso su perfectamente aceptable pero lejos de ser innovadora Los infiltrados 16 años después.

1991

Nominados: La bella y la bestia, Bugsy, JFK, El príncipe de las mareas, El silencio de los inocentes

La bella y la bestia, Bugsy, JFK, El príncipe de las mareas, El silencio de los inocentes Ganadora a Mejor película: El silencio de los inocentes

El silencio de los inocentes La verdadera mejor película: El silencio de los inocentes

Todavía es sorprendente que los miembros de la academia hicieran esta elección. Y qué elección. Fue totalmente correcta. La cultura ha archivado El silencio de los inocentes en la categoría de películas de terror, pero en realidad es un western feminista. Y una experiencia artística y emocionante. (Pero, ¿cómo lograron al mismo tiempo negar una nominación a Thelma y Louise? #Oscarstanequivocados).

1992

Nominados: El juego de las lágrimas, Cuestión de honor, La mansión Howard, Perfume de mujer, Los imperdonables

El juego de las lágrimas, Cuestión de honor, La mansión Howard, Perfume de mujer, Los imperdonables Ganadora a Mejor película: Los imperdonables

Los imperdonables La verdadera mejor película: Los imperdonables

Una vez más, acertaron. Los imperdonables, un western bellamente contemplativo cuyo héroe lidia con lo que significa matar a alguien, también tuvo el atractivo meta de servir como disculpa por los años alegremente sangrientos de Harry, el sucio de Eastwood. Aún así, esta lista de nominados no refleja lo divertidas que fueron las películas ese año: Un equipo muy especial, La muerte le sienta bien y Héroes por azar. Oigan, ¿Qué tal Héroes por azar para mejor película?

1993

Nominados: El fugitivo, En el nombre del padre, La lección de piano, Lo que queda del día, La lista de Schindler

El fugitivo, En el nombre del padre, La lección de piano, Lo que queda del día, La lista de Schindler Ganadora a Mejor película: La lista de Schindler

La lista de Schindler La verdadera mejor película: ¡Una decisión dividida!

Dan Zak: He visto muchas películas de Spielberg, pero nunca he visto nada como La lección de piano. No es una película. Es un portal.

Amy Argetsinger: Ajá. Pensé que La lista de Schindler era bastante innegable. Mantendré la mente abierta, sin embargo...

1994

Nominados: Forrest Gump, Cuatro bodas y un funeral, Tiempos violentos, Quiz Show-El dilema, Sueños de libertad

Forrest Gump, Cuatro bodas y un funeral, Tiempos violentos, Quiz Show-El dilema, Sueños de libertad Ganadora a Mejor película: Forrest Gump

Forrest Gump La verdadera mejor película: Tiempos violentos

Forrest Gump fue una pieza cursi de manipulación barata que daba vergüenza ver incluso en ese momento, incluso mientras arrasaba en la taquilla. Quizás la peor parodia del Oscar de todos los tiempos, especialmente en el año de la estimulante, creativa y alucinante Tiempos violentos, que sigue siendo una de las mejores películas para encontrar a mitad de camino mientras haces zapping en el cable a las 11 de la noche.

1995

Nominados: Apollo 13, Babe, el chanchito valiente, Corazón valiente, El cartero, Sensatez y sentimientos

Apollo 13, Babe, el chanchito valiente, Corazón valiente, El cartero, Sensatez y sentimientos Ganadora a Mejor película: Corazón valiente

Corazón valiente La verdadera mejor película: No esa.

Amy Argetsinger: La academia tiene debilidad por las epopeyas históricas, los hombres valientes, los temas nobles y los actores convertidos en directores; así que, ¿por qué no eligieron simplemente Apollo 13, que tiene todo eso de sobra y fue una película mucho, mucho mejor que el ambicioso pero mediocre vehículo de Mel Gibson? Además, premiar a Ron Howard adecuadamente este año les habría impedido compensarlo en exceso seis años después...

Dan Zak: Dios mío, voy a elegir a Babe. ¿Eso servirá? ¿Eso servirá?

Amy Argetsinger: Eso servirá, cerdito.

1996

Nominados: El paciente inglés, Fargo, Jerry Maguire, Secretos y mentiras, Claroscuro

El paciente inglés, Fargo, Jerry Maguire, Secretos y mentiras, Claroscuro Ganadora a Mejor película: El paciente inglés

El paciente inglés La verdadera mejor película: ¡Una decisión dividida!

Dan Zak: Cualquier cinéfilo elegiría Fargo, pero nunca he podido perdonar su clímax demasiado conveniente, que aplasta la delicadeza de la película con un deus ex machina del tamaño de un Oldsmobile Ciera color canela. Seinfeld convirtió a El paciente inglés en un chiste, pero es una adaptación notable del libro introspectivo de Michael Ondaatje.

Amy Argetsinger: ¿En serio? ¿Cuándo fue la última vez que la viste? Fargo fue la mejor destilación de la voz única de los hermanos Coen, y premiarlos esta vez habría evitado que la academia compensara en exceso 11 años después...

1997

Nominados: Mejor... imposible, Todo o nada, En busca del destino, Los Ángeles al desnudo, Titanic

Mejor... imposible, Todo o nada, En busca del destino, Los Ángeles al desnudo, Titanic Ganadora a Mejor película: Titanic

Titanic La verdadera mejor película: Titanic

Sí, Los Ángeles al desnudo, lo que sea. Titanic es una maldita obra maestra. Una producción suntuosa, dos de los actores más agradables del planeta, una historia apasionante y efectos visuales que aún se mantienen. Acéptalo.

1998

Nominados: Elizabeth, La vida es bella, Rescatando al soldado Ryan, Shakespeare apasionado, La delgada línea roja

Elizabeth, La vida es bella, Rescatando al soldado Ryan, Shakespeare apasionado, La delgada línea roja Ganadora a Mejor película: Shakespeare apasionado

Shakespeare apasionado La verdadera mejor película: Elizabeth

La egomanía de Harvey Weinstein eclipsó lo que en realidad es una película fabulosa: Shakespeare rebosa ingenio pero es ligera como una pluma y con un final magnífico que es satisfactorio aunque técnicamente no sea feliz. Pero Elizabeth es el verdadero logro cinematográfico: visceral, pictórico, y nos presentó a la fuerza de la naturaleza que es Cate Blanchett.

1999

Nominados: Belleza americana, Las reglas de la vida, Milagros inesperados, El informante, Sexto sentido

Belleza americana, Las reglas de la vida, Milagros inesperados, El informante, Sexto sentido Ganadora a Mejor película: Belleza americana

Belleza americana La verdadera mejor película: Sexto sentido

Aquí hay otra mejor película que no ha envejecido bien. Belleza americana se siente muy de los 90. Su seriedad, su bolsa de plástico como metáfora de la fugacidad de la vida... quiero decir, cielos. Sexto sentido fue más que su giro final. Seguimos pensando en la escena del auto lloroso entre Toni Collette y Haley Joel Osment. Eso solo habría ganado nuestro voto.

2000

Nominados: Chocolate, El tigre y el dragón, Erin Brockovich, Gladiador, Traffic

Chocolate, El tigre y el dragón, Erin Brockovich, Gladiador, Traffic Ganadora a Mejor película: Gladiador

Gladiador La verdadera mejor película: ninguna de las anteriores.

Un renacimiento perfectamente bueno del viejo género de carruajes y togas, Gladiador fue, básicamente, solo una sólida película de B+. Sin embargo, empleó a muchos técnicos y actores de segunda categoría (mientras lanzaba a Russell Crowe a la lista A), y eso es algo que los votantes de la academia tienden a ver como su propio interés económico. Así que, lo que sea.

Dan Zak: Casi famosos o Réquiem para un sueño.

2001

Nominados: Una mente brillante, Gosford Park, La habitación del hijo, El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo, Moulin Rouge!

Una mente brillante, Gosford Park, La habitación del hijo, El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo, Moulin Rouge! Ganadora a Mejor película: Una mente brillante

Una mente brillante La verdadera mejor película: La habitación del hijo

Si tan solo la academia hubiera premiado a Ron Howard por su Apollo 13 seis años antes, no habría tenido que premiar en exceso este vehículo de estrella mediocre. (Aunque, para ser justos, Russell Crowe probablemente merecía el Oscar por Una mente brillante en lugar de “Gladiador”). Podríamos haber optado por Moulin Rouge! en ese momento, pero La habitación del hijo ha subido en nuestra estima desde entonces. Es un lanzamiento rápido por el centro, mientras que Baz Luhrmann simplemente está balanceando un bate de béisbol ante cualquier cosa que se le cruce.

2002

Nominados: Chicago, Pandillas de Nueva York, Las horas, El Señor de los Anillos: Las dos torres, El pianista

Chicago, Pandillas de Nueva York, Las horas, El Señor de los Anillos: Las dos torres, El pianista Ganadora a Mejor película: Chicago

Chicago La verdadera mejor película: Chicago

Chicago sigue siendo el estándar de oro para los musicales cinematográficos en la era posterior a Gene Kelly. Es una experiencia emocionante y fluida. (Pero a El ladrón de orquídeas de Spike Jonze le robaron una nominación).

2003

Nominados: El Señor de los anillos: El retorno del rey, Perdidos en Tokio, Capitán de mar y guerra, Río místico, Alma de héroes

El Señor de los anillos: El retorno del rey, Perdidos en Tokio, Capitán de mar y guerra, Río místico, Alma de héroes Ganadora a Mejor película: El Señor de los anillos

El Señor de los anillos La verdadera mejor película: Perdidos en Tokio

Había una inevitabilidad desesperada en la victoria de 2003: Peter Jackson había logrado esta trilogía expansiva en un cronograma rápido y con ingresos de taquilla, y esta era la última oportunidad para premiarlo, así que... Solo con una década de distancia podemos decir que la tercera parte de El señor de los anillos no fue tan memorable como la primera, y la primera no fue realmente tan grandiosa. Pero así fue como la academia perdió su oportunidad de reconocer una película dulce y sardónica de una directora (Sofia Coppola) que lanzó una nueva era para el tesoro nacional Bill Murray y una carrera de superestrella para Scarlett Johansson.

2004

Nominados: El aviador, Descubriendo el país de Nunca Jamás, Million Dollar Baby, Ray, Entre copas

El aviador, Descubriendo el país de Nunca Jamás, Million Dollar Baby, Ray, Entre copas Ganadora a Mejor película: Million Dollar Baby

Million Dollar Baby La verdadera mejor película: Million Dollar Baby

Como dijo Roger Ebert: “Una obra maestra, pura y simple, profunda y verdadera”. (Pero sirve un poco de tu pinot para Entre copas, una comedia oscura centrada en los personajes que puedes ver cada vez que aparece en la televisión y aun así encontrar un momento que te resuene).

2005

Nominados: Secreto en la montaña, Capote, Vidas cruzadas, Buenas noches y buena suerte, y Múnich

Secreto en la montaña, Capote, Vidas cruzadas, Buenas noches y buena suerte, y Múnich Ganadora a Mejor película: Vidas cruzadas

Vidas cruzadas La verdadera mejor película: Secreto en la montaña

Tu tolerancia por Vidas cruzadas puede variar, pero seamos realistas: ganó porque empleó a una docena de actores de segunda categoría muy queridos, y fue filmada en los vecindarios donde viven todos los votantes de la Academia. Una película sensible e innovadora cuya frase clave (“Ojalá supiera cómo dejarte”) todavía persigue; Secreto en la montaña fue robada. Un aspecto positivo de la victoria de Vidas cruzadas: Jack Nicholson como presentador. Debería presentar todas las mejores películas. Observa sus gestos descarados y su “guau”, dirigidos hacia las alas, después de anunciar al ganador.

2006

Nominados: Babel, Los infiltrados, Cartas desde Iwo Jima, Pequeña Miss Sunshine, La reina

Babel, Los infiltrados, Cartas desde Iwo Jima, Pequeña Miss Sunshine, La reina Ganadora a Mejor película: Los infiltrados

Los infiltrados La verdadera mejor película: ¡Una decisión dividida!

Dan Zak: ¿Era La reina una comedia? Para mí lo fue. Scorsese tuvo que volverse convencional para ganar finalmente, pero no lo llamaría un compromiso. Los infiltrados es una película pecaminosamente divertida.

Amy Argetsinger: Claro, pero ni siquiera es una de las cinco mejores de Scorsese; y de nuevo, si tan solo hubieran acertado en 1990, no estaríamos en este dilema hoy. El verdadero problema es que a la verdadera mejor película de 2006 le robaron una nominación, y esa fue la valientemente exagerada y enormemente entretenida Dreamgirls.

2007

Nominados: Expiación, Juno, Michael Clayton, Sin lugar para los débiles, Petróleo sangriento

Expiación, Juno, Michael Clayton, Sin lugar para los débiles, Petróleo sangriento Ganadora a Mejor película: Sin lugar para los débiles

Sin lugar para los débiles La verdadera mejor película: Michael Clayton

Como dijo nuestra crítica de cine Ann Hornaday sobre Sin lugar para los débiles: artistas finos trabajando en la cima de sus poderes, “todo para seguir a un asesino en serie que vuela a la gente con una pistola de aturdimiento de ganado”. Michael Clayton, por otro lado, se sintió como si hubiera surgido directamente de la década de 1970, la segunda edad de oro del cine. Además, tenía a Tilda Swinton con una de las mejores actuaciones de actriz de reparto de la historia. (Argetsinger: Te daré esta, Dan. Petróleo sangriento fue la verdadera mejor película, pero no tengo palabras para explicar cómo me afectó).

2008

Nominados: El curioso caso de Benjamin Button, Frost/Nixon, Milk, El lector, Slumdog Millionaire

El curioso caso de Benjamin Button, Frost/Nixon, Milk, El lector, Slumdog Millionaire Ganadora a Mejor película: Slumdog Millionaire

Slumdog Millionaire La verdadera mejor película: Ninguna de las anteriores.

Amy Argetsinger: Lo voy a decir. Crepúsculo es la mejor película de 2008. Catherine Hardwicke logró traer una textura de película independiente y arenosa y una melancolía del Noroeste del Pacífico a un éxito de taquilla, una de las raras películas para adolescentes donde los adolescentes realmente parecen adolescentes y sus pausas inarticuladas perduran conmovedoramente en el multicine. Pero también un sentido del humor sutilmente camp tejido a lo largo de toda la película, anclado por Robert Pattinson, que me hizo reír todo el tiempo. Ok, tal vez había tomado unas copas, pero... una película sorprendentemente encantadora.

Dan Zak: Estás fuera de tus cabales. ¿Qué pasa con El caballero de la noche, o El luchador, o Escondidos en Brujas? ¿O incluso Todas las vidas, mi vida-Synecdoche, New York?

2009

Nominados: Avatar, Un sueño posible, Distrito 9, Enseñar a vivir, Vivir al límite, Bastardos sin gloria, Preciosa, Un hombre serio, Up, Amor sin escalas

Avatar, Un sueño posible, Distrito 9, Enseñar a vivir, Vivir al límite, Bastardos sin gloria, Preciosa, Un hombre serio, Up, Amor sin escalas Ganadora a Mejor película: Vivir al límite

Vivir al límite La verdadera mejor película: Vivir al límite

Hubo muchas quejas de que los Oscar habían honrado una vez más una película independiente prestigiosa vista por pocas personas en lugar de un éxito popular de multicine, pero la verdadera queja debería haber sido: ¿por qué Vivir al límite no fue un éxito popular de multicine? Sí, era un drama psicológico sobre una guerra fallida —entendemos por qué te resististe a ponerla en el reproductor de DVD—, pero la acción también fue excelente.

2010

Nominados: El cisne negro, El ganador, El origen, Mi familia, El discurso del rey, 127 horas, Red social, Toy Story 3, Temple de acero y Lazos de sangre

El cisne negro, El ganador, El origen, Mi familia, El discurso del rey, 127 horas, Red social, Toy Story 3, Temple de acero y Lazos de sangre Ganadora a Mejor película : El discurso del rey

: El discurso del rey La verdadera mejor película: ¡Una decisión dividida!

Dan Zak: Otra película de prestigio, al estilo de Carrozas de fuego, excepto que en lugar de una carrera emocionante tenemos... un impedimento del habla. Soy un fanático de las películas de boxeo y El ganador fue una reinvención eléctrica del género, con el beneficio adicional de ver a Christian Bale y Amy Adams en la cima de sus juegos.

Amy Argetsinger: ¿En serio? Vamos. Red social no era perfecta, pero nombra otra película que capturara tan expertamente una era. Empiezo a preguntarme si esto fue una buena idea, tú y yo aquí.

2011

Nominados: El artista, Los descendientes, Tan fuerte y tan cerca, Historias cruzadas, Hugo, Medianoche en París, El juego de la fortuna, El árbol de la vida y Caballo de guerra

El artista, Los descendientes, Tan fuerte y tan cerca, Historias cruzadas, Hugo, Medianoche en París, El juego de la fortuna, El árbol de la vida y Caballo de guerra Ganadora a mejor película: El artista

El artista La verdadera mejor película: El juego de la fortuna

La película neo-muda tenía sus peculiaridades y sus encantos, y en medio de tantas epopeyas infladas, definitivamente merece crédito por ser la ganadora a Mejor película más corta en una generación, con unos rápidos 100 minutos. Pero El juego de la fortuna es más que una película de béisbol. Es un documento de la masculinidad estadounidense en el cambio de milenio, cuando comenzamos a infligir datos al ocio para aproximarnos al control del destino. El deporte convence al hombre de que es Dios, y esta película vibra como un réquiem por esa arrogancia.

2012

Nominados: Amor, Argo, Bestias del sur salvaje, Django sin cadenas, Los miserables, Una aventura extraordinaria, Lincoln, El lado luminoso de la vida y La noche más oscura

Amor, Argo, Bestias del sur salvaje, Django sin cadenas, Los miserables, Una aventura extraordinaria, Lincoln, El lado luminoso de la vida y La noche más oscura Ganadora a Mejor película: Argo

Argo La verdadera mejor película: Operación Skyfall

A lo grande o a casa. Escucha, este fue un año difícil: Argo fue encantadora, pero Spielberg estaba trabajando a un nivel de dificultad mucho más alto al hacer que los temas pesados de Lincoln fueran tan humanos y cercanos. Pero eso es irrelevante: la Academia tuvo una oportunidad de darle a una película de Bond el Oscar, y fue con la segura, emocionante y profunda Operación Skyfall. Bond puede ser la mejor franquicia de todos los tiempos, pero sus películas individuales rara vez conectan en todos los niveles como lo hizo esta.

(Nota de Amy: Dan seguramente vetaría esto, pero se ha alejado de la computadora).

2013

Nominados: Escándalo americano, Capitán Phillips, El club de los desahuciados, Gravedad, Ella, Nebraska, Philomena, 12 años de esclavitud, El lobo de Wall Street

Escándalo americano, Capitán Phillips, El club de los desahuciados, Gravedad, Ella, Nebraska, Philomena, 12 años de esclavitud, El lobo de Wall Street Ganadora a Mejor película : 12 años de esclavitud

: 12 años de esclavitud La verdadera mejor película: 12 años de esclavitud

En manos de un artista como Steve McQueen, una epopeya histórica evita la pesadez y la elevación para convertirse en una tragedia íntima y de hierro forjado.

2014

Nominados: Francotirador, Birdman, Boyhood, El Gran Hotel Budapest, El código Enigma, Selma,La teoría del todo y Whiplash

Francotirador, Birdman, Boyhood, El Gran Hotel Budapest, El código Enigma, Selma,La teoría del todo y Whiplash Ganadora a mejor película : Birdman

: Birdman La verdadera mejor película: ¡Una decisión dividida!

Amy Argetsinger: “A veces me despierto en medio de la noche y pienso: ‘Eso fue un sueño, ¿verdad? Boyhood realmente no perdió el Oscar, ¿verdad?”. Y luego lo busco en mi teléfono y recuerdo que, de alguna manera, la obra maestra de Richard Linklater, que tardó 13 años en realizarse, no ganó. Me pasa cada vez.

Dan Zak: “¿Premiás el tiempo y el esfuerzo que tomó, o premiás el producto terminado? Para mí, es lo segundo. Y por lo tanto es Birdman”.

Birdman - Trailer: avance de la película

2015

Nominados: La gran apuesta, Puente de espías, Brooklyn, Mad Max: Furia en el camino, Misión rescate, El renacido, La habitación, En primera plana

La gran apuesta, Puente de espías, Brooklyn, Mad Max: Furia en el camino, Misión rescate, El renacido, La habitación, En primera plana Ganadora a mejor película: En primera plana

En primera plana La verdadera mejor película: ¡Una decisión dividida!

Dan Zak: “De los nominados, En primera plana sería mi elección, y no solo porque estoy contractualmente obligado a decirlo porque mi jefe es interpretado por Liev Schreiber en la película. [Nota del editor: Martin Baron se retiró de The Post en febrero de 2021]“.

Amy Argetsinger: “En primera plana fue una obra maestra absorbente, intrincada y de construcción lenta que es quizás la película más veraz jamás hecha sobre el periodismo, y definitivamente la mejor película jamás hecha en la que una persona que tenía el poder de despedirme o ascenderme es un personaje principal. También fue la rara sorpresa de los Oscar que es verdaderamente satisfactoria: una recompensa rica para todos nosotros que nos hemos quedado despiertos viendo este programa hasta el amargo y generalmente anticlimático final cada año. Pero el hecho de que Ex-Machina ni siquiera fuera nominada en esta categoría mancha la credibilidad de toda la carrera por la mejor película ese año".

En primera plana (Spotlight)

2016

Nominados: La La Land, Luz de luna, Manchester junto al mar, La llegada, Fences, Un camino a casa, Talentos ocultos, Hasta el último hombre, Sin nada que perder

La La Land, Luz de luna, Manchester junto al mar, La llegada, Fences, Un camino a casa, Talentos ocultos, Hasta el último hombre, Sin nada que perder Ganadora a mejor película: Luz de luna

Luz de luna La verdadera mejor película: ¡Una decisión dividida!

Dan Zak: “He visto La llegada tres veces ya. La primera vez me sentí abrumado, y un poco desinflado por los últimos dos minutos. La segunda vez entendí que su final era una subversión de las convenciones románticas, en lugar de una rendición a ellas. La tercera vez simplemente me senté y me maravillé de la mano segura del director, la sutileza de Amy Adams, la ambición de la estructura de la historia".

Amy Argetsinger: “Como retrato multicapa del duelo, hay poco por ahí que rivalice con Manchester junto al mar. Pero lo que se queda conmigo un año después es la forma en que socavó las expectativas de resolución narrativa que traemos a las películas, y a nuestras propias vidas. Algunas heridas no se pueden aliviar, algunas relaciones no se pueden reparar, algunos obstáculos nunca se superarán. Dicho esto, lo que realmente sucedió en los Oscar fue, como experiencia de visualización de los Oscar, lo mejor que ha sucedido en los Oscar y nunca será superado".

2017

Nominados : Llámame por tu nombre ; Las horas más oscuras; Dunkerque; ¡Huye!; Lady Bird; El hilo fantasma; The Post; La forma del agua; Tres anuncios por un crimen

: ; Las horas más oscuras; Dunkerque; ¡Huye!; Lady Bird; El hilo fantasma; The Post; La forma del agua; Tres anuncios por un crimen Ganadora a mejor película: La forma del agua

La forma del agua La verdadera mejor película: ¡Una decisión dividida!

Dan Zak: “Este fue un buen año para las películas, pero Dunkerque, el noveno largometraje importante de Christopher Nolan, es impresionante, injustamente consignado al montón de ‘películas de guerra’ a pesar de ser una reinvención rápida del género. Esto es cine puro: una obra maestra técnica que eleva invisiblemente las apuestas emocionales, de modo que los últimos 10 minutos surgen con emoción y adrenalina que es a la vez sorprendente y ganada".

Dunkerque -Trailer

Amy Argetsinger: "Bueno, claramente ¡Huye! debería haber ganado. Mejora con cada visionado. ¿Alguien verá alguna vez La forma del agua una segunda vez?

Tráiler oficial de ¡Huye!

2018

Nominados: El infiltrado del KKKlan, Pantera Negra, Bohemian Rhapsody: la historia de Freddie Mercury, La favorita, Green Book. Una amistad sin fronteras, Roma, Nace una estrella, El vicepresidente: Más allá del poder

El infiltrado del KKKlan, Pantera Negra, Bohemian Rhapsody: la historia de Freddie Mercury, La favorita, Green Book. Una amistad sin fronteras, Roma, Nace una estrella, El vicepresidente: Más allá del poder Ganadora a mejor película : Green Book. Una amistad sin fronteras

: Green Book. Una amistad sin fronteras La verdadera mejor película: La favorita

Dan Zak: "Es difícil sopesar la agilidad agria de La favorita contra la ternura ambiental de Roma. ¿Cuál es el mayor logro? ¿Cuál perdurará en nuestra imaginación colectiva? Ambas se elevan al nivel del arte, pero solo una también se eleva al nivel del puro entretenimiento... La favorita”.

2019

Nominados: Contra lo imposible, El irlandés, Jojo Rabbit, Guasón, Mujercitas, Historia de un matrimonio, 1917, Había una vez en... Hollywood, Parasite: Parásitos

Contra lo imposible, El irlandés, Jojo Rabbit, Guasón, Mujercitas, Historia de un matrimonio, 1917, Había una vez en... Hollywood, Parasite: Parásitos Ganadora a mejor película : Parasite: Parásitos

: Parasite: Parásitos La verdadera mejor película: Parasite: Parásitos

Dan Zak: “Parasite: Parásitos es puro entretenimiento con un alto nivel de arte y un comentario social perverso".

Trailer de Parasite - Fuente: YouTube

2020

Nominados: El padre, Judas y el mesías negro, Mank, Minari, Nomadland, Hermosa venganza, El sonido del metal, El juicio de los 7 de Chicago

El padre, Judas y el mesías negro, Mank, Minari, Nomadland, Hermosa venganza, El sonido del metal, El juicio de los 7 de Chicago Ganadora a mejor película: Nomadland

Nomadland La verdadera mejor película: Minari

Dan Zak: “Me encantaron Nomadland y El sonido del metal, pero no puedo dejar de pensar en Minari, el tierno y táctil drama familiar de Lee Isaac Chung ambientado en Arkansas en 1983. Llamarlo una historia sobre inmigrantes coreanos y el sueño americano es de alguna manera simplificar demasiado y especificar demasiado su magia. A través de una combinación de intimidad de película casera y una cinematografía hermosa, Minari se instaló en mi corazón. (Y la banda sonora austera pero maravillosa de Emile Mosseri todavía está en mis oídos)“.

Trailer de 'Minari' - Fuente: Youtube Trailer in Spanish

2021

Nominados : Belfast, CODA. Señales del corazón, No mires arriba, Drive My Car, Duna, Rey Richard, Licorice Pizza, El callejón de las almas perdidas, El poder del perro, Amor sin barreras

: Belfast, CODA. Señales del corazón, No mires arriba, Drive My Car, Duna, Rey Richard, Licorice Pizza, El callejón de las almas perdidas, El poder del perro, Amor sin barreras Ganadora a mejor película: CODA. Señales del corazón

CODA. Señales del corazón La verdadera mejor película: El callejón de las almas perdidas

Amy Argetsinger: “Licorice Pizza no saldrá de mi cabeza debido al truco que Paul Thomas Anderson juega con nuestras expectativas narrativas. Estamos tan preparados para ver una historia de madurez sobre un adolescente, porque ¿no es de quien siempre se trata?, pero resulta ser una historia de madurez sobre una mujer de unos 20 años, y de todos modos necesitamos más antihéroes femeninas".

Dan Zak: “El callejón de las almas perdidas, la cínica fantasía negra de Guillermo del Toro, es cine puro: envolvente, evocador, épico pero íntimo, con una gran actuación, la mejor de su carrera, de Bradley Cooper".

2022

Nominados : Sin novedad en el frente, Avatar: El camino del agua, Los espíritus de la isla, Elvis, Todo en todas partes al mismo tiempo, Los Fabelman, Tár, Top Gun: Maverick, El triángulo de la tristeza, Ellas hablan

: Sin novedad en el frente, Avatar: El camino del agua, Los espíritus de la isla, Elvis, Todo en todas partes al mismo tiempo, Los Fabelman, Tár, Top Gun: Maverick, El triángulo de la tristeza, Ellas hablan Ganadora a Mejor película: Todo en todas partes al mismo tiempo

Todo en todas partes al mismo tiempo La verdadera mejor película: Top Gun: Maverick

Dan Zak: “Me alegra que Todo en todas partes al mismo tiempo exista y admiro su estilo ambicioso, pero incluso después de un segundo visionado no pude captar su lógica interna, y encontré mi cabeza y mi corazón luchando entre sí durante su repetitiva segunda mitad. Creo que la Top Gun original es basura, así que me sorprendió (y un poco me avergonzó) estar tan emocionado y conmovido por Maverick, que es puro entretenimiento del orden más elegante".

Amy Argetsinger: "¿Qué es siquiera una película hoy en día? Si te tomó varios días verla desde tu sofá, entonces tal vez fue en realidad una miniserie de Netflix. Deberíamos premiar una vez más las películas para adultos que ponen rostros atractivos y convincentes en una pantalla grande y hacen que Estados Unidos hable, pero por razones que no tenían nada que ver con con quién se está acostando Harry Styles".

TOP GUN Maverick

2023

Nominados: American Fiction, Anatomía de una caída, Barbie, Los que se quedan, Los asesinos de la luna, Maestro, Oppenheimer, Vidas pasadas, Pobres criaturas, Zona de interés

American Fiction, Anatomía de una caída, Barbie, Los que se quedan, Los asesinos de la luna, Maestro, Oppenheimer, Vidas pasadas, Pobres criaturas, Zona de interés Ganadora a Mejor película: Oppenheimer

Oppenheimer La verdadera mejor película: ¡Una decisión dividida!

Dan Zak: ¡De hecho, las he visto todas! No es una mala selección, aunque Anatomía... me pareció aburrida y Asesinos... francamente mala. Hay tres nominadas que me molesté en ver dos veces: Barbie, Oppenheimer y Pobres critaturas, un trío sensacional de cine brillante. Me voy a decantar por Pobres criaturas porque es una comedia espléndida, y ¿cuándo fue la última vez que una película ganadora del Oscar te hizo reír a carcajadas varias veces?“.

Oppenheimer, tráiler oficial

Amy Argetsinger: “Oppenheimer dio trabajo a todos tus actores favoritos y atrajo a los adultos de vuelta a los cines, superando así el listón tan bajo que puse para Top Gun: Maverick en 2022, jeje, pero también abordó temas históricos mundiales y redimió el género imposible de las biografías con una estructura intrincada e innovadora. ¿Le estoy dando puntos extra por la dificultad? Claro. Los Oscar son un momento para celebrar el arte".

Pobres Criaturas - Tráiler Oficial - Subtitulado

2024

Nominadas: Anora, El brutalista, Un completo desconocido, Cónclave, Duna: parte dos, Emilia Pérez, Aún estoy aquí, Nickel Boys, La sustancia, Wicked

Anora, El brutalista, Un completo desconocido, Cónclave, Duna: parte dos, Emilia Pérez, Aún estoy aquí, Nickel Boys, La sustancia, Wicked Ganadora a Mejor película : Anora

: Anora La verdadera mejor película: ¡Una decisión dividida!

Dan Zak: “El brutalista demuestra una cosa por encima de todo: ninguna película debería costar jamás más de 10 millones de dólares. Esta épica histórica de 3 horas y media fue filmada de forma económica pero los resultados son magníficos. Una película de construcción de mundos sobre cómo construimos mundos y sobre lo que destruimos en el proceso, con la mejor actuación de la carrera de Adrien Brody, todo respaldado por una partitura sublime de Daniel Blumberg".

Tráiler de El Brutalista

2025

Nominadas: Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supremo, Una batalla tras otra, El agente secreto, Valor sentimental, Pecadores, Sueño de trenes

Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supremo, Una batalla tras otra, El agente secreto, Valor sentimental, Pecadores, Sueño de trenes Ganadora a Mejor película: A determinar

A determinar La verdadera mejor película: Pecadores

Amy Argetsinger: “Pecadores, el musical de terror valiente y con aires de blues de la era de Jim Crow, que es un éxito de público del prodigio Ryan Coogler, debería superar a la digna pero polarizante Una batalla tras otra. A veces, después de todo, los Oscar aciertan".